Finlanda: Designul pentru scena Uuden Musiikin Kilpailu 2021 a fost făcut public

Televiziunea finlandeză YLE a făcut public designul pentru scena concursului. Finala UMK 2021 va avea loc în studiourile Mediapolis din Tampere pe 20 februarie.

Scena a fost proiectată de Ari Levelä. Finala UMK 2021 are loc în data de 20 februarie la studiourile Mediapolis din Tampere. Câștigătorul o să reprezinte Finlanda la Eurovision Song Contest 2021.

Finalistii preselecției din acest an sunt: ​​

o Ilta Kelle mä soitan (Who will I call) o Laura - Play

o Oskr - Lie

o Teflon Brothers x Pandora I Love You

o Aksel - Hurt

o Danny Sinä päivänä kun kaikki rakastaa mua (The day when everyone loves me

o Blind Channel - Dark Side

sursa foto: esc-plus.com