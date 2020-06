Filmul Eurovision: Jamala și Alexander Rybak, cover după „Omul Vulcanului”

Chiar dacă Eurovision 2020 a fost anulat, Eurofanii așteaptă cu nerăbdare în această vară următorul film al Concursului Eurovision: ”The Story of Fire Saga”, de la Netflix.

Will Ferrell a dat startul când a lansat prima melodie a coloanei sonore a filmului, „Volcano Man”. Acum, câștigătorii Eurovision, printre care Alexander Rybak și Jamala, au făcut un cover.

Deși piesa este în esență plină de umor, câștigătoarea Eurovision 2016, Jamala, a dus-o într-un loc emoționant. Cu ajutorul unei tastaturi și al unei chitare acustice, ucrainianca i-a dat profunzime. De asemenea, și-a arătat memorabilele șoapte înalte, amintindu-ne încă o dată de imensul ei talent. În videoclip, Jamala poartă aripi de înger pe urechi.

Câștigătorul norvegian Eurovision 2009, Alexander Rybak, a participat și el la distracție. El a mai făcut aceste versiuni de suprapunere de vioară si înainte, dar acum a făcut mai mult decât de obicei.

„Haha, trebuia să fie făcut. Sunt atât de fericit că doi dintre producătorii mei preferați, David Dobkin și Will Ferrell, au făcut un film Netflix despre Eurovision! Sunt sigur că va fi hilar! “ Will will you be my friend Will will you Will?”, a scris Rybak pe Instagram.

Orgel Joke

Senzația olandeză, în vârstă de 70 de ani, Orgel Joke, s-a alăturat și ea petrecerii. A înregistrat o versiune instrumentală a piesei. Ea a precizat că Netflix i-a cerut direct să facă videoclipul, dar a adăugat, de asemenea, că este o fană a ESC. De când Rybak a etichetat Netflix Nordic în postarea sa, este logic că și el a fost întrebat. Dacă acesta este un plan amplu de PR, este executat destul de bine.

Sinopsis:

Filmul este acum preluat direct pe platforma Netflix și va fi lansat pe 26 iunie. Filmul are și un nou sinopsis: „Doi cântăreți dint-un oraș mic își urmăresc visele de a deveni vedete pop la o competiție mondială de muzică, unde mizele mari, rivalii și greșelile de pe scenă le testează limitele.”

Un sinopsis anterior, care este încă listat pe IMDB, spune: „Când muzicienii aspiranți, Lars și Sigrit, au posibilitatea de a-și reprezenta țara la cea mai mare competiție de cântece din lume, au în sfârșit șansa de a demonstra că merită să lupți pentru orice vis pe care l-ai avut.”

