Dramele românești „Om Câine” și „Scara”, în a doua săptămână din luna august, la TVR Cultural

Între 5 și 11 august, TVR Cultural le propune telespectatorilor să urmărească thrillerul „Refugiul”, dramele românești „Om Câine” (premiat la TIFF) și „Scara” și producția italiană „Anii noștri de glorie”.

Luni, 5 august, de la ora 22.00, TVR Cultural îi invită pe telespectatori să urmărească thrillerul „Refugiul” („Haven” - UK, Germania, SUA, 2004), regizat de Frank E. Flowers. Din distribuție fac parte Orlando Bloom, Anthony Mackie, Zoe Saldana și Bill Paxton. Trailer-ul peliculei, aici.

Atrași de vremea bună și lipsa taxelor, oamenii de afaceri migrează spre noul paradis fiscal din Insulele Cayman, însă schimbările demografice îi obligă pe vechii locuitori ai insulei să ia atitudine. Așa ajunge pe insulă și afaceristul Carl Ridley (Bill Paxton), împreună cu fiica lui, Pippa. Tot în Insulele Cayman, tânărul pescar Shy (Orlando Bloom) are o relaţie secretă cu Andrea, moştenitoarea unei familii bogate şi influente, care recurge la violenţă pentru a-i despărţi pe cei doi îndrăgostiţi. Într-o noapte, destinele tuturor acestor personaje se vor întretăia în mod tragic, potrivit sinopsisului.

Joi, 8 august, de la ora 22.00, TVR Cultural le propune telespectatorilor să urmărească drama „Om Câine” (co-producție România, Bulgaria, Suedia și Germania, 2021), în regia lui Ştefan Constantinescu, premiată ca fiind cel mai bun film, în cadrul Zilelor Filmului Românesc - TIFF 2022. Din distribuție fac parte Bogdan Dumitrache, Ofelia Popii, Ana Ciontea, Voica Oltean. Trailer-ul peliculei, aici.

„O poveste despre dragoste și exil, structurată sub forma unui film noir, în care se întrepătrund senzațiile de paranoia, alienare, umorul absurd și sentimentul unei iminente catastrofe”, este prezentarea producției, pe pagina de Facebook dedicată.

În plină epidemie de COVID-19, Doru decide să revină în România, abandonându-și locul de muncă din Suedia. Susține că trebuie să asiste la botezul fiului celui mai bun prieten, dar în realitate are un alt plan. Alături de câinele mamei lui, Doru urmărește să își confirme bănuielile legate de infidelitatea soției. Timpul este scurt, Europa se pregătește să își închidă granițele, iar superiorii lui Doru insistă ca acesta să se întoarcă de urgență în Suedia, potrivit sinopsisului publicat pe site-ul TIFF.

Vineri, 9 august, de la ora 22.00, TVR Cultural îi invită pe telespectatori să urmărească drama „Scara” (România, 2021), care pleacă de la povestea actorului Dragoș Pâslaru, care a fost bătut crunt de mineri în timpul Mineriadei din 13-15 iunie 1990 și a decis apoi să se călugărească.

Regia îi aparține lui Vlad Păunescu, acesta fiind al doilea lungmetraj pe care îl semnează. În rolurile principale, îi găsim pe Eduard Trifa (Andrei), Ana-Maria Guran (Anda) și Horațiu Mălăele (Vișan). Puteți urmări trailer-ul filmului aici.

În film, Andrei, un tânăr actor care vine din provincie la București, ajunge unul dintre cei mai cunoscuți actori ai generației sale, apoi o figură importantă în timpul Revoluției din 1989 și Mineriadelor din anii '90. Drama urmărește parcursul spiritual al tânărului, pornind din culisele unui spectacol de teatru legendar din anii '80, „Frații Kamarazov”, până la presiunea constantă a regimului asupra românilor şi la iluzia democraţiei de după Revoluţie.

„Filmul este inspirat din fapte și întâmplări reale derulate pe parcursul a zece ani, ce cuprind trei momente de răscruce din istoria recentă a României. O poveste care disecă viața în profunzime, o punte între trecut, prezent și proiecția într-un viitor de mult așteptat. Andrei, personajul principal, este un rebel care își estompează răbufnirile, la început în alcool, apoi în viața de familie și, în cele din urmă, în credință. Arhitectura emoțională a personajului principal este transpusă cinematic prin lupta cu propriul ego - o lupta crâncenă și fără sfârșit, cu noi provocări, revelații și mai ales îndoieli existențiale”, explica regizorul Vlad Păunescu, într-un comunicat de presă emis pentru lansarea filmului.

„Am trăit, și eu, și soția mea, Oana Păunescu (care semnează costumele filmului), printre actori, regizori, creatori de teatru, film sau artă. Dorința mea a fost să le dedicăm lor acest film. Le mulțumesc că există, pentru că fără ei nu aș fi existat nici eu, nici soția mea. Am ales să spun această poveste pentru că face parte din trecutul meu, am trăit acele vremuri, alături de oamenii a căror destine am încercat să le transpun acum pe ecran. Cred că este o istorie importantă, care trebuie știută mai ales de tinerii născuți după Revoluție, ca să nu se mai repete”, a mai spus regizorul, citat în revista online Aarc.ro.

Duminică, 11 august, de la ora 19.58, TVR Cultural le propune telespectatorilor drama „Anii noștri de glorie” („Gli anni piu belli” - Italia, 2020), regizată de Gabriele Muccino, cu Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart și Claudio Santamaria în distribuție. Trailer-ul peliculei este disponibil aici.

Italia, 1980. Trei tineri idealiști, în vârstă de 16 ani, pe nume Paolo, Giulio și Ricardo, împart totul, ca frații. Împreună cu ei este Gemma, iubita lui Paolo, care devine o constantă în viața celor trei. Dar viața îi obligă să meargă pe căi diferite.

Paolo (Kim Rossi Stuart) își ia diploma în literatură și nu reușește să își găsească de muncă în învățământ. Giulio (Pierfrancesco Favino) devine un avocat de succes și își trădează idealurile tinereții pentru faimă și bogăție. Riccardo (Claudio Santamaria) nu reușește să păstreze nici un loc de muncă, sare de la actor ratat la jurnalist. Gemma (Micaela Ramazotti) pleacă de la Roma la Napoli, unde încearcă să-și facă un rost, dar nu reușește și, după câțiva ani, se împacă cu Paolo.

Când Giulio și Gemma au o aventură, grupul pare că se destramă. Odată cu trecerea anilor, cei patru se regăsesc și pierd legătura de nenumărate ori, luptându-se cu deziluziile, succesele, eșecurile și trecerea timpului, potrivit sinopsisului publicat de Rotten Tomatoes.

