Thrillerul exploziv „Weekend cu spioni”, cu Rutger Hauer, Burt Lancaster și Dennis Hopper, în 31 iulie, la TVR Cultural

Între 31 iulie și 6 august, TVR Cultural le-a pregătit telespectatorilor thrillerul „Weekend cu spioni”, bazat pe romanul de succes al lui Robert Ludlum, filmul românesc „În prelungiri”, despre fotbal și afaceri necurate, precum și „Crimă și pasiune”, cu Omar Shariff în rolul unui speculator care încearcă să tragă pe sfoară un client bogat, dar se trezește prins într-un joc diabolic.

Luni, 31 iulie, de la ora 22.00, TVR Cultural difuzează thrillerul „Weekend cu spioni” („The Osterman Weekend”, SUA, 1983), bazat pe romanul omonim al lui Robert Ludlum, publicat în anul 1972. Regia peliculei este semnată de Sam Peckinpah, iar în rolurile principale îi găsim pe Rutger Hauer, John Hurt, Burt Lancaster și Dennis Hopper.

Sursă foto: imdb.com

În plin Război Rece, șeful Departamentului de Știri al unei rețele TV, pe nume John Tanner (Rutger Hauer), se pregătește pentru tradiționalul weekend cu cei trei prieteni ai săi de la facultate. Totuși, când Tanner află că prietenii săi - Bernard Osterman (Craig T. Nelson), Richard Tremayne (Dennis Hopper) și Joseph Cardone (Chris Sarandon) - fac parte dintr-o rețea de spioni sovietici, weekendul relaxant se complică. În scenă intră și enigmaticul Lawrence Fassett (John Hurt), un alt spion cu propriile interese, scrie Rotten Tomatoes.

Sursă foto: imdb.com

Sursă foto: imdb.com

Sursă foto: imdb.com

Joi, 3 august, de la ora 22.00, TVR Cultural difuzează comedia românească „Fără prelungiri” (2022), în regia lui Ștefan Pătrașcu. Din distribuție fac parte: Răzvan Vasilescu, Cecilia Bârbora, Mihai Mălaimare, Nicodim Ungureanu, Ion Haiduc, Andras Demeter, Magda Catone, Anca Sigartău, Constantin Florescu, Valentin Popescu, Ioan Brancu, Angel Popescu, Georgiana Saizescu, Nicoleta Lefter.

„Fără prelungiri”. Sursă imagine: Facebook

„Violeta este directoarea unui azil de bătrâni. Face o înțelegere cu un consilier de la primărie și pune la cale un plan pentru delapidarea unor fonduri europene. Se folosește de locatarii azilului pentru diverse activități culturale. Primăria o susține, e an electoral.

Fără să știe de întregul complot, Dinu, un antrenor de fotbal și rezident la azil, se implică. Își face o echipă de fotbal cu alți locatari: un turnător la Securitate, un parvenit al tranziției, un sudor, un fost procuror, un nomenclaturist comunist, un paznic de noapte și un mercenar ungur.

În timp ce directoarea luptă pentru bani și poziție, adevărata miză pentru consilier și primar e mai mare decât voturile celor din azil. Va reuși Dinu să își salveze echipa atunci când află că totul se prăbușește în jurul lor?”, rezumă cinemagia.ro subiectul comediei.

Filmul a avut premiera în octombrie 2022.​

„Fără prelungiri”. Sursă imagine: Facebook

Duminică, de la ora 20.00, TVR Cultural difuzează comedia „Crimă și pasiune” („Crime and Passion/ An Ace Up My Sleeve”, coproducție Marea Britanie-Germania, 1976), în regia lui Ivan Passer, cu Omar Sharif, Karen Black, Joseph Bottoms și Bernhard Wicki în rolurile principale.

Sursă imagine: imdb.com

Andre Ferren, un speculator boem implicat într-o serie de afaceri păguboase, găseşte soluţia ideală pentru a-şi rezolva problemele financiare, convingându-şi iubita şi partenera de afaceri, Susan Winters, să se mărite cu Hermann Rolf, unul dintre cei mai bogaţi clienţi ai firmei lor.

Andre îi promite lui Susan că o va ajuta să divorţeze cât mai curând şi îi urmăreşte pe cei doi soţi la castelul lor din Alpii Elveţieni. Urmează o serie de peripeţii din care Andre şi Susan abia scapă cu viaţă, dându-şi seama că sunt victimele unui plan diabolic pus la cale de Rolf.

Sursă imagine: imdb.com

Sursă imagine: imdb.com