Dragoste în vis: „Despre trup și suflet”, premiat la Festivalul de Film de la Berlin, în 30 octombrie, la TVR Cultural

Între 30 octombrie și 5 noiembrie, TVR Cultural le-a pregătit telespectatorilor drame premiate - „Despre trup și suflet” (în regia lui Ildikó Enyedi), „Malmkrog” (în regia lui Cristi Puiu) și „Eclipsa” (în regia lui Michelangelo Antonioni), precum și o seară în compania filmelor semnate de unul dintre cei mai importanți regizori români, Lucian Pintilie.

Luni, 30 octombrie, de la ora 22.00, TVR Cultural difuzează drama premiată „Despre trup și suflet” („Teströl és lélekröl”, Ungaria, 2017), în regia lui Ildikó Enyedi. Trailer-ul filmului este disponibil aici.

Pelicula „Despre trup şi suflet” spune povestea de dragoste dintre doi introvertiți care lucrează la un abator și descoperă că împărtășesc același vis în fiecare noapte. Inițial, sunt suprinși și sceptici, dar, pe măsură ce acceptă această bizară coincidență, încearcă să recreeze la lumina zilei ceea ce trăiesc noaptea, în inconștient, potrivit sinopsisului filmului, publicat de MUBI.

În rolurile principale: Géza Morcsányi, Alexandra Borbély, Zoltán Schneider, Ervin Nagy.

„Erotismul din film amintește de proza lui Milan Kundera (...) Endre (Géza Morcsányi) este directorul abatorului, un bărbat de vârstă mjilocie, cu o dizabilitate la mână și cu un simț nostim al observației. Singurul său prieten este directorul de resurse umane, Jenö (Zoltán Schneider), sâcâit în permanență de soția sa, care îi este și colegă de muncă - Zsuzsa (Zsuzsa Járó) - cu care Endre a avut, în trecut, o scurtă relație.

Într-o zi, lui Endre o vede pe Maria (Alexandra Borbély), noua colegă de birou, delicată și sfioasă, care este noua inspectoare de control al calității. Ea se ocupă de examinarea cărnii animalelor sacrificate în abator. Este anxioasă și singuratică, cu simptome de Asperger.

Încet și sigur, Endre și Maria se îndrăgostesc, dar nu în lumea reală, ci în realitatea alternativă în care evadează în visele lor: în fiecare noapte, ei visează că sunt căprioare care se plimbă prin zăpadă, într-o pădure. Vedem acest vis, ne este prezentat la fel de real ca orice altă scenă din film.

Aventura dintre Endre și Maria este în punctul cel mai romantic în momentele cele mai ciudate din film. Își telefonează seara, înainte să meargă la culcare, și decid să își împărtășească visul cu căprioara. Chiar încearcă să împartă același pat. Lumea obișnuită, spre care se îndreaptă încet-încet, li se va părea foarte banală, prin comparație”, notează The Guardian, într-o cronică semnată de Peter Bradshaw.

Pelicula a fost premiată la Festivalul de Film de la Berlin - Ursul de Aur, Premiul FIPRESCI şi Premiul Juriului Ecumenic - și a primit și Premiul Academiei Europene de Film pentru cea mai bună actriță - Alexandra Borbély.

Joi, 2 noiembrie, de la ora 22.00, TVR Cultural difuzează drama „Malmkrog” (co-producție România, Serbia, Elveţia, Suedia, Bosnia, Macedonia de Nord, 2020), în regia lui Cristi Puiu. Trailer-ul filmului este disponibil aici.

Din distribuție: Frédéric Schulz-Richard, Agathe Bosch, Diana Sakalauskaité, Marina Palii, Ugo Broussot, István Téglás, Judith State.

„E sfârşit de decembrie, iar la conacul familiei Apafi, trecut demult în proprietatea unor nobili înrudiţi cu familia Rurikovici, câţiva aristocraţi s-au întâlnit pentru a petrece Crăciunul împreună. Fiecare pare să aparţină unei alte lumi. Olga, cea mai tânără dintre ei, se ocupă cu editarea de cărţi religioase; Nikolai, logodnicul Olgăi, e filosof; Ingrida este soţia generalului Andrei Nikolaevici Shatilov; Edouard este un politician în ascensiune; Madelaine este o celebră pianistă. Undeva, într-unul dintre dormitoare, ultimul descendent al familiei Apafi - bătrân, orb şi obligat să stea la pat din pricina unei paralizii - se află sub îngrijirea unei asistente medicale. Imediat după mic-dejun, cei cinci se întorc la obişnuita lor partidă de whist şi la veşnicile discuţii care îi sunt asociate în mod tradiţional”, potrivit sinopsisului.

„Problema pe care o pune adaptarea unui eveniment real pentru ecran este, într-o anumită măsură, aceeaşi care apare în cazul transpunerii pe ecran a unui text literar. Riscul de a manipula evenimentele sau de a distorsiona intenţiile autorului pentru a le scoate în evidenţă pe ale tale par aproape insurmontabile.

Poate, de aceea, versiunea pentru ecran a „Povestirii despre Antichrist” (de Vladimir Soloviov, n.r.) pare o sarcină de două ori mai grea. Pe de o parte, trebuie să recreez o epocă întreagă, cu limbajul, tradiţiile şi obiceiurile ei. Pe de altă parte, trebuie să respect spiritul povestirii şi intenţiile autorului.

În acelaşi timp, în ce priveşte concret cinema-ul, textul mă constrânge să regândesc mare parte din tot ce înseamnă imagine, actorie şi plasarea unei poveşti spuse la timpul trecut. Acestea sunt, aşadar, limitele în care va trebui să-mi încadrez discursul cinematografic”, a explicat regizorul Cristi Puiu, pentru revista Aarc.ro (All about the Romanian Cinema).

Sâmbătă, 4 noiembrie, de la ora 11.00, TVR Cultural difuzează filmul de aventură „Străjerii Deltei” (România, 2021), în regia lui Liviu Mărghidan. Trailer-ul filmului, aici.

Distribuție: Florentina Ţilea, Vasile Calofir, Filip Ilinca, Adela Mărghidan.

„Mai mulţi copii îşi petrec vacanţa de vară într-o tabără din Delta Dunării, unde învaţă cum să supravieţuiască în sălbăticie. Într-o zi, în timp ce curăţă apele Deltei de sticle de plastic, dau peste doi braconieri care pescuiesc ilegal folosind un dispozitiv electric. Acum, copiii au o misiune importantă”, potrivit sinopsisului, citat de Aarc.ro.

Cinefilii vor avea o sâmbătă seară specială, în compania lui Lucian Pintilie (1933-2018), unul dintre cei mai importanți regizori români, care a influențat generații întregi de regizori.

De la ora 19.00, TVR Cultural le aduce telespectatorilor un portret al lui Pintilie, iar de la ora 20.00 urmează filmele sale aclamate: „De ce trag clopotele, Mitică?” (1981), „Terminus Paradis” (1998), „Tertium non datur” (2006), „Niki Ardelean, colonel în rezervă” (2003), „După-amiaza unui torționar” (2001), „Balanța” (1992), „Reconstituirea” (1970).

Lucian Pintilie. Sursă foto: Arhiva TVR

Duminică, 5 noiembrie, de la ora 20.00, TVR Cultural difuzează „Eclipsa” („L’Eclisse”, co-producție Franța-Italia, 1962), cea de-a treia parte a „trilogiei existențiale” a lui Michelangelo Antonioni. Trailer-ul filmului, aici.

Și această dramă, răsplătită cu Premiul special al juriului la Festivalul de la Cannes, se bucură de o distribuție de excepție: Alain Delon, Monica Vitti, Francisco Rabal.

Pelicula urmărește viața Vittoriei (Monica Vitti), o frumoasă traducătoare care trăiește la Roma. După ce se desparte de iubitul ei, un bărbat mai în vârstă, scriitorul Riccardo (Francisco Rabal), Vittoria îl întâlnește pe Piero (Alain Delon), un agent de bursă. Vittoria și Piero încep o relație dificilă, iar atașamentul lor este testat în timpul unei eclipse, notează Rotten Tomatoes.

Peter Bradshaw de la The Guardian consideră „Eclipsa” un film „vizionar”, apreciind că „Antonioni deschide o gaură a disperării pe străzile Romei și ne cere să ne aruncăm în ea. Ce film straniu și extraordinar”.

Regizorul Martin Scorsese nota, în documentarul său „My voyage to Italy”, că filmul l-a bântuit și l-a inspirat, considerându-l „mai puțin o poveste și mai mult un poem”.

Filmul este considerat unul dintre cele mai importante ale lui Antonioni și reprezintă a treia parte a unei trilogii despre alienare şi imposibilitatea comunicării în lumea modernă, din care mai fac parte „Aventura” şi „Noaptea”.

