„Păsări călătoare”, un mix între „Nașul” și realismul magic al lui Gabriel García Márquez, despre traficul de droguri din Columbia, în 29 aprilie, la TVR Cultural

Cu ocazia Paștelui ortodox, TVR Cultural le propune telespectatorilor un clasic al lui Andrei Tarkovski, „Andrei Rubliov”, despre un pictor de icoane din secolul XV, film premiat la Cannes, în 1969. În ultimele zile ale lunii aprilie și începutul lunii mai, TVR Cultural mai difuzează și dramele aclamate „Păsări călătoare” (Columbia, 2018) și „Cărturan” (România, 2019).

Luni, 29 aprilie, de la ora 22.00, TVR Cultural le propune telespectatorilor drama „Păsări călătoare” („Pajaros de verano”, Columbia, 2018), regizat de Cristina Gallego și Ciro Guerra. Din distribuție fac parte Carmiña Martínez, José Acosta, Natalia Reyes, Jhon Narváez și Greider Meza. Aici, trailer-ul peliculei.

Sursă foto: Rotten Tomatoes

Filmul vorbește despre originile traficului de droguri din Columbia, văzut prin ochii familiei indigene Wayuu, care se implică în creșterea și comercializarea plantelor de marijuana către tinerii americani ai anilor 1970. Când lăcomia, pasiunea și onoarea se ciocnesc, izbucnește un război fratricid, care amenință viața, tradițiile și cultura ancestrală a columbienilor, potrivit sinopsisului publicat de Rotten Tomatoes.

Sursă foto: Rotten Tomatoes

Sursă foto: Rotten Tomatoes

„Filmul conține elemente ce amintesc de confruntările epice din trilogia „Nașul” și realismul magic al scrierilor lui Gabriel García Márquez, înlocuind monocromia maiestuoasă din „Îmbrățisarea șarpelui” (film regizat de Ciro Guerra, din anul 2015, aflați mai multe despre film aici, n.r.) cu o paletă puternic colorată, la fel de încărcată de textură ca povestea însăși. (...) Așa cum Don Corleone al lui Brando era scârbit de traficul de droguri, și mama impunătoare a Zaidei, Ursula (extraordinara Carmiña Martínez) simte de departe că această afacere înfloritoare a drogurilor marchează, mai degrabă, un sfârșit decât un început.

Filmul, care se deschide cu cuvintele „familia, bunica, mama”, zugrăvește o societate matriarhală prinsă într-un război fratricid, un val distructiv pe care nici măcar Ursula, care spune că este „în stare de orice pentru familia și tribul ei”, nu îl poate stăvili.

Nu este de mirare că ecranele sunt bântuite de viziuni mortale ale bunicii Zaidei, mergând cu picioarele goale de-a lungul unei căi ferate dezafectate, îndreptându-se spre mare”, notează criticul de film Mark Kermode, într-o cronică publicată de The Guardian.

Sursă foto: Rotten Tomatoes

****

Joi, 2 mai, de la ora 22.00, TVR Cultural difuzează filmul românesc „Cărturan” (2019), în regia lui Liviu Săndulescu, care reprezintă și debutul în lungmetraj al regizorului. Scenariul este semnat de Liviu Săndulescu și Bogdan Toma și a fost răsplătit, în 2020, cu Premiul UCIN pentru cel mai bun scenariu. Aici, trailer-ul dramei.

În rolurile principale: Teodor Corban, Dana Dogaru, Cristina Flutur, Adrian Titieni, Tudor Brătucu, Iulia Lumânare.

TVR Cultural a difuzat, în 26 ianuarie 2023, filmul „Urma”, în memoria îndrăgitului actor Teodor Corban, care s-a stins din viață în 17 ianuarie 2023.

„Viața și moartea ne fac destinul, ăștia doi poli ... și, mai ales, pentru Cărturan, care este în pragul iminenței morții și trebuie să plece cu sufletul împăcat”, a rezumat filmul Teodor Corban, care l-a interpretat pe Cărturan, într-un interviu acordat revistei AaRC.ro, editată de Uniunea Cineaștilor din România.

Sursă imagine: Facebook Cărturan

Drama spune povestea lui Cărturan, un bărbat de 60 de ani, a cărui viață este dată peste cap când află că, din cauza unei boli incurabile despre care nu ştia nimic, mai are de trăit foarte puţin. Situaţia lui este şi mai complicată, fiindcă îl are în grijă pe nepotul său orfan, în vârstă de 14 ani.

În timpul pe care îl mai are de trăit, bărbatul vrea să rezolve două lucruri foarte importante pentru el: găsirea unui loc cât mai bun unde să locuiască nepotul lui până când va fi suficient de mare pentru a se descurca singur şi organizarea unei pomeni pentru sufletul său, aşa cum se obişnuieşte în zona din care provine, obicei care îl va aduce pe Cărturan în conflict cu preotul din localitate, care ţine să respecte rânduiala creştină. Când vede că lucrurile nu merg în direcţia dorită de el, Cărturan îşi dă seama că trebuie să facă unele alegeri neaşteptate.

Adrian Titieni. Sursă imagine: Facebook Cărturan

„Filmul este o scurtă odisee în care pornește acest bărbat, în care încearcă să-și pună lucrurile la punct. (...) Cele două direcții în care merge bărbatul - și cea cu copilul și cea cu pomana - până la urmă, se intersectează, iar toată zbaterea lui în a găsi un loc pentru cel mic se rezolvă într-un fel în care el nu se aștepta. Alegerea actorilor nu a fost ușoară (...)

Bunicii dinspre mamă sunt din Oltenia și acolo mi-am petrecut foarte multe vacanțe de vară acolo, lucru care m-a făcut să întâlnesc o altă lume, exotică, cu oameni și întâmplări foarte diferite față de oraș. În momentul în care am trecut la lungmetraj, am căutat o idee care să aibă legătură cu această experiență a mea și, stând de vorbă cu Bogdan Toma, am ales această idee și am explorat-o”, , explica Liviu Săndulescu, într-un interviu pentru aarc.ro, în timpul filmărilor la „Cărturan”, cum i-a venit ideea filmului.

Întrebat, după lansare, cum a fost primit filmul la festivalurile de profil unde l-a prezentat, Liviu Săndulescu povestea că „în Coreea de Sud, în timpul proiecției, spectatorii nu se exprimau, nu-și exteriorizau emoțiile, dar la sesiunea de întrebări și răspunsuri, rămâneau toți în sală și aveau întrebări. Una dintre ele era cea legată de mită, de plic, nu înțelegeau și a trebuit să le explicăm. La Varșovia, publicul era mai apropiat de cel românesc, simțeam sala că reacționează. În general, filmul a fost primit foarte bine”.

Liviu Săndulescu. Sursă imagine: aarc.ro

****

În seara de Paște, 5 mai, de la ora 20.00, TVR Cultural îi invită pe telespectatori la un clasic al lui Andrei Tarkovski, „Andrei Rubliov” (URSS, 1966). Drama a primit Premiul FIPRESCI, în cadrul Festivalului de la Cannes, din 1969. În distribuție: Anatoli Soloniţîn, Ivan Lapikov, Nikolai Grinko. Trailer-ul, aici.

Sursă foto: Rotten Tomatoes

În Rusia secolului XV, pictorul de icoane Andrei Rubliov (Anatoli Soloniţîn) se luptă să creeze sub un regim represiv și violent. În această lume turbulentă, călugărul pacifist ajunge să fie cunoscut și apreciat pentru arta sa. După ce este implicat accidental într-o bătălie, face un jurământ al tăcerii și renunță la pictat. Pe măsură ce sufletul său se liniștește, se întoarce și la pictura de icoane, rezumă MUBI și Rotten Tomatoes subiectul filmului.

Drama este împărțită în opt episoade, fiecare concentrându-se pe un moment din viața lui Rubliov. Drama este o meditaţie profundă asupra condiției artistului și a creației sale, a relației dintre ei și a relației dintre operă și timp.

Pelicula a fost cenzurată în URSS și o versiune scurtată a fost prezentată publicului în 1971. În Occident, filmul a fost extrem de bine primit, fiind considerat unul dintre cele mai bune filme ale tuturor timpurilor.

Sursă foto: Rotten Tomatoes