În căutarea adevărului - „Rashômon”, filmul lui Akira Kurosawa, la TVR Cultural

În ultima săptămână din martie, TVR Cultural îi invită pe telespectatori să vizioneze filmele lui Cristi Puiu, precum și emoționantul „Noro” și drama „Rashomon”, din 1950, în regia renumitului Akira Kurosawa.

Luni, 27 martie, de la ora 22.00, TVR Cultural difuzează filmul „Marfa și banii” (2001), în regia lui Cristi Puiu, considerat punctul zero al Noului Val al cinematografiei românești.

„Marfa și banii” spune povestea unui tânăr din Constanța, care vinde la geamul apartamentului și vrea să-și cumpere un chioșc, dar nu are bani. Un afacerist local îi oferă banii, cu condiția ca băiatul să transporte la București o geantă. Convins la început că și-a vândut doar serviciile, tânărul înțelege, când este prea târziu, că și-a vândut, de fapt, conștiința.

„Marfa și banii”. Sursă imagine: imdb.com

Filmul a fost prezentat în 2001 la Festivalul de la Cannes, secțiunea „Quinzaine des Réalisateurs”, bucurându-se de recunoaștere pe plan internațional, însă nu și în România, unde, inițial, a fost văzut de doar 4.000 de spectatori.

În rolurile principale: Alexandru Papadopol, Dragoș Bucur, Ioana Flora, Luminița Gheorghiu, Răzvan Vasilescu, Doru Ana.

Filmul apărea în 2001, la un an după ce în România nu avusese loc nici o premieră cinematografică autohtonă. „Marfa și banii” lăsa în urmă una dintre marile obsesii ale cinema-ului nouăzecist - securiștii, neocomuniștii, comuniștii, după cum observa criticul de film Andrei Gorzo.

„Pe tinerii constănțeni jucați de Alexandru Papadopol și Dragoș Bucur nu-i interesau lucrurile astea, după cum n-o interesau nici pe prietena lor din Medgidia, jucată de Ioana Flora. Ce-i interesa pe ei – sau cel puțin pe băieți și mai ales pe cel jucat de Papadopol – era să prospere ca mici antreprenori, ca buticari. Descrierea făcută acestor tineri de regizorul Cristi Puiu, în colaborare cu co-scenaristul Răzvan Rădulescu și cu actorii, era fără precedent în filmul românesc ca grad de particularizare și ca lipsă de prejudecăți.

Un personaj precum cel jucat de Bucur, aparținând categoriei așa-numiților „cocalari”, nu mai fusese portretizat într-un film românesc fără a fi tratat relativ de sus. (...) „Marfa și banii” era un film despre vulnerabilitatea tineretului postcomunist în fața unui capitalism primitiv, nedemarcat de gangsterism.

(...) Unii comentatori aveau să afirme mai târziu că „Marfa și banii” a revoluționat în primul rând felul în care se vorbește în filmele românești, evidențiind precizia cu care scenariștii recreaseră un idiom de stradă și de generație (și din sudul României), și autoritatea cu care actorii puseseră stăpânire pe aceste dialoguri, rostind un text învățat pe dinafară ca și când fiecare cuvânt ar fi venit de la ei. Dar, dincolo de oralitatea dialogurilor, ce a șocat la vremea respectivă a fost faptul că, pentru multe minute, personajele mergeau cu mașina și vorbeau și tot vorbeau – și în film nu părea să se întâmple nimic „dramatic”, nimic care să aibă însemnătate. Marea noutate estetică adusă de „Marfa și banii” în filmul românesc ținea de tratarea timpului”, remarca Andrei Gorzo, în analiza „20 de ani de la „Marfa și banii”, pe care o puteți citi integral aici.

„Marfa și banii”. Sursă imagine: imdb.com

Regizorul Cristi Puiu explica, într-un interviu pentru Dilema Veche, din 2001, că „în ultimul an de şcoală, fusesem preocupat de filmul realist. Îmi făcusem aproape un scop din desfiinţarea frontierei dintre documentar şi ficţiune, încercînd să conciliez poziţia de observator cu aceea de inventator. (…) Dacă le aplicam, unele din concluziile la care ajunsesem permiteau realizarea unui alt fel de cinema. Un cinema care să fie, aşa cum spunea Godard, ...„la vérité vingt quatre fois par seconde”. În plus, după ce am socotit de mai multe ori, am descoperit că producerea unui asemenea film nu necesită bani mulţi, iar, pentru cineva care-şi propunea să facă film în România, acesta nu era un detaliu de neglijat”, potrivit revistei Aarc.ro, editată de Uniunea Cineaștilor din România.

„Marfa și banii”. Sursă imagine: imdb.com

Joi, 30 martie, de la ora 22.00, TVR Cultural difuzează „Aurora” (2010), în regia lui Cristi Puiu, care prezintă 36 de ore din viața lui Viorel, un inginer de 42 de ani proaspăt divorţat, pe care sentimentul eşecului îl împinge la crimă.

În rolurile principale: Cristi Puiu, Clara Vodă, Luminiţa Gheorghiu, Gelu Colceag, Valeria Seciu.

„Aurora”. Sursă: imdb.com

„Filmul este un „thriller” de trei ore, al cărui erou este un produs al alienării urbane dintr-o realitate tulbure, a unei nesfârșite tranziții spre nicăieri, cum este aceea a României contemporane la ora desfășurării intrigii. Filmul devine, astfel, portretul unui criminal ieșit din tipare (am zice, chiar, „autoportretul unui criminal ieșit din tipare”, deoarece Cristi Puiu își asumă și interpretarea rolului principal din film, încercând să se identifice cu acesta, și, parțial, reușind), un criminal ieșit din tipare, pentru că este autorul a patru crime, una mai spectaculoasă și mai stranie decât alta”, a explicat Călin Căliman, în lucrarea „Istoria filmului românesc”.

Cristian Tudor Popescu a menționat, într-o opinie publicată în 2010, în „Gândul”, că „al său inginer Viorel (al lui Cristi Puiu, n.r.) va rămâne nebunul ucigaş singur în oraş al cinematografiei române”.

Filmul a primit două premii Gopo, în 2011, pentru cel mai bun film şi cea mai bună regie.

„Aurora”. Sursă: imdb.com

---

---

Sâmbătă, 1 aprilie, de la ora 09.00, TVR Cultural difuzează filmul „Noro” (2002), în regia lui Radu Gabrea, despre Norocel, un băiat cu o dizabilitate motorie.

Cu: Tedy Necula, Victoria Cociaş, Dorel Vişan.

„Noro”. Sursă imagine: cinemagia.ro

În timp ce mama îl tratează ca pe un copil normal, dezvăluindu-i tot adevărul despre dizabilitatea sa şi despre realitatea care îl înconjoară, tatăl încearcă să-l protejeze, izolându-l de lumea reală şi ascunzându-i adevărul. Conflictul dintre părinţi devine tot mai acut, însă Noro îşi va găsi propriul drum, cu perseverenţă şi curaj.

Filmul lui Radu Gabrea este și un omagiu adus regizorului german Werner Herzog și filmului său „Kaspar Hauser”, care se bazează pe povestea reală a unui copil ținut 17 ani într-un beci.

„Noro”. Sursă imagine: cinemagia.ro

Sâmbătă seară, telespectatorii TVR Cultural sunt invitați la „Noaptea albă a filmului românesc”: de la 20.30, va fi difuzat un portret al regizorului Cristi Puiu, apoi vor fi transmise filmele „Moartea domnului Lăzărescu” (2005), „Sieranevada” (2016), „Malmkrog” (2020), „Un cartuș de Kent și un pachet de cafea” (2003).

Duminică, 2 aprilie, de la ora 20.00, TVR Cultural difuzează filmul „Rashômon” (1950), în regia lui Akira Kurosawa.

O crimă - patru versiuni ale adevărului. La Rashomon, una dintre porţile oraşului Kyoto, povestea tragică a uciderii unui samurai şi a violului soţiei acestuia este relatată din patru perspective diferite, de către patru personaje implicate în dramă: un bandit, un tăietor de lemne, fantoma samuraiului şi soţia atacată. Scenariile se contrazic între ele şi fiecare minte, ca să apară într-o lumină cât mai favorabilă. Dar cine spune adevărul şi cine manipulează faptele pentru a-l acoperi pe adevăratul vinovat?

„Rashomon”. Sursă: imdb.com

În rolurile principale: Toshiro Mifune, Machiko Kyō, Masayuki Mori, Takashi Shimura.

„Rashômon” este filmul care a pus cinematografia japoneză pe harta lumii, pelicula primind Leul de Aur și Premiul Criticilor, la Festivalul de Film de la Veneţia din 1951, o nominalizare la premiul Oscar pentru scenografie și una la premiul BAFTA pentru cel mai bun film.

„Rashomon”. Sursă: imdb.com

„Ființele umane sunt incapabile să fie sincere cu ele însele despre ele însele. Nu pot vorbi despre sine fără să înflorească. Scenariul înfățișează astfel de oameni - oameni care nu pot supraviețui fără minciuni care îi fac să se simtă mai buni decât sunt. (...) Egoismul este un păcat pe care omenirea îl cară cu sine de la naștere, este cel mai greu de vindecat”, spunea Kurosawa.

Filmul său dă numele și unui fenomen psihologic: „efectul Rashomon”, care se referă la subiectivitatea asupra percepției amintirilor.

„Rashomon”. Sursă: imdb.com