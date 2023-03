Filmele lui Cristi Puiu, programate la TVR pe 1 și 2 aprilie

La TVR Internațional, TVR Cultural și pe TVR+ pot fi urmărite mai multe filme ale regizorului Cristi Puiu, sâmbătă, 1 aprilie, și duminică, 2 aprilie.

Regizorul şi scenaristul Cristi Puiu s-a născut la 3 aprilie 1967, în Bucureşti. Pentru a-i marca aniversarea, TVR a programat mai multe filme ale sale, pe 1 și 2 aprilie. La TVR Cultural, producțiile se difuzează sub genericul „Noaptea Albă a Filmului Românesc".

***

Moartea domnului Lăzărescu

TVRi și TVR Cultural - 1 aprilie, ora 21.00

Domnul Lăzărescu locuieşte la bloc, apăsat de singurătate după ce soţia i-a murit şi fiica a plecat în Canada. Într-o seară, bătrânul se simte rău, cheamă o ambulanţă şi le cere ajutorul vecinilor. Ceea ce părea o formalitate - examinarea şi supraveghearea unui bătrân care se plânge de dureri de cap - se transformă într-un coşmar: toată noaptea, echipajul ambulanţei încercă să găsească un spital bucureştean care să accepte pacientul a cărui stare se deteriorează de la o oră la alta.

Scenariul scris de Cristi Puiu şi de Răzvan Rădulescu este inspirat de cazul real al pacientului Constantin Nica, care în 1997 a fost plimbat între spitalele care îi refuzau internarea și care a murit, abandonat în stradă de asistenta medicală şi de şoferul ambulanţei. În distribuţia filmului îi regăsim pe Ion Fiscuteanu, Luminiţa Gheorghiu, Mimi Brănescu, Monica Bârlădeanu, Clara Vodă, Dana Dogaru, Adrian Titieni, Florin Zamfirescu, Bogdan Dumitrache.

„Moartea domnului Lăzărescu” a câştigat mai multe premii între care: Marele Premiu Un certain regard la Festivalul Filmului de la Cannes, 2005, două premii Bayard d'Or la Festivalul Internaţional al Filmului Francofon, Namur, Belgia, 2005, premiul pentru cel mai bun actor, Ion Fiscuteanu, la Festivalul de la Copenhaga, 2005, cinci premii TIFF și patru premii UCIN, 2005.

Acest film al lui Cristi Puiu nu încetează să fie actual prin modul în care arată cum sincopele de comunicare zilnică, paşii împiedicaţi către rezolvarea problemelor banale de familie și negocierea, în locul exercitării obligatorii a competenţei, fac parte din peisajul cotidian românesc.

Sieranevada

TVRi - 1 aprilie, ora 23.30

TVR Cultural - 1 aprilie, ora 23.35

Lansat la Festivalul de Film de la Cannes, în 2016, filmul s-a bucurat de aprecierea criticii. The Telegraph scria: „Sieranevada este o comedie care arată ca o dramă, sună a dramă, rămâne serioasă și ridică întrebări politice, de-a lungul a trei ore în care pur și simplu bați din picior. Nu este nicio secundă din acest film care să nu fie convingătoare”.

La câteva zile după atacul terorist de la Charlie Hebdo şi la 40 de zile de la moartea tatălui său, Lary, un doctor de 40 de ani, se pregăteşte să petreacă o zi de sâmbătă împreună cu familia, la parastasul de 40 de zile al tatălui său. Dar ziua nu se desfășoară aşa cum şi-a imaginat el şi Lary este pus în situaţia de a-şi confrunta temerile şi de a-şi reafirma poziţia în familie.

Pentru o sănătate a minții în vremurile pe care le trăiesc, personajele aleg să creadă adevărul care le convine. Ele iau de bun doar scenariul în care sunt confortabili sau, și mai bine, scenariul din care ies bine. Minciuna, bârfa, înjurătura mai dezamorsează, mai amână cearta, mai cumpără timp. Cele mai multe secvențe au loc la bloc, într-un semisecular limbo moral - spațiu nici religios, nici secularizat. Vertijul verbal și comportamental din apartamentul de patru camere cu două băi se produce și din pricina acestei dificultăți de încadrare etică a locului însuși. Așa se justifică și plesniturile Sandra - Evelina (Judith State - Tatiana Iekel). Dormitoarele sunt culisele, sufrageria e scena. În sufragerie se joacă teatru, au loc dramolete, iar în dormitor se stabilesc convențiile, încap scenele cu nervi, dar și cu tandrețe.

Ce marchează înaintarea spre punctul culminant, masa propriu-zisă, sunt întreruperile. Oamenii adunați pentru parastas nu apucă să stea la masă, se întrerupt într-o agitație fără sfârșit. Slujba e întreruptă de soneria de la intrare, masa e întreruptă pentru că mereu apare ceva, cineva se ceartă cu altcineva, altcuiva îi sună telefonul etc.

Lary al lui Mimi Brănescu este bărbatul matur, rămas cap al familiilor. Tăcerile în profil de patriarh, dar mai ales ciondănelile exclusive cu mama pentru atingerile tandre complice, dar și de durere, tot exclusive, cu mama încarcă personajul cu acel derrière plan, după joaca de-a fratele cel mare: râde cu mama de cum curge costumul mai mare pe verișorul fan al cunoașterii pe internet, fuge să își salveze soția dintr-un scandal în parcare, își interoghează vărul dacă are prietenă, precum un pater familias preocupat de viața intimă a urmașilor, dar tot el plânge că nu are cui să-i spună o amintire neverosimilă. Doliul lui Lary nu este unul al colivei, ci al nevoii de mângâiere. Lary e un copil mare pe umerii căruia se lasă prea multe, fără voia lui.

Malmkrog

TVR Cultural - 2 aprilie, ora 2.25

TVRi - 2 aprilie, ora 2.30

Cristi Puiu a fost distins, pentru acest film, cu trofeul pentru cel mai bun regizor la Berlinale 2020, secțiunea Encounters. Imaginea este semnată aici de Tudor Panduru. Ecranizarea de epocă după „Trois entretiens”, de Vladimir Soloviov a fost filmată la conacul Apafi din satul Mălâncrav (Malmkrog în germană), județul Sibiu.

„O interogare asupra cinematografiei şi memoriei”, cum însuși regizorul a spus despre acest film, „Malmkrog” este construit în jurul a cinci personaje. Actorii vorbesc în limba franceză, câteva replici fiind în limbile germană, rusă şi maghiară. Decorul reface atmosfera începutului de secol XX din târgurile transilvane.

Un cartuș de Kent și un pachet de cafea

TVR Cultural - 2 aprilie, ora 5.45

TVRi - 2 aprilie, ora 6.00

Scurtmetrajul redă o întâlnire a două generaţii, într-o cafenea: un tată pensionar şi fiul său, ocupat om de afaceri.

Filmul i-a adus lui Puiu atenția criticii, a publicului, a dat tonul următoarelor sale realizări și i-a adus mai multe trofee: la festivalul de la Berlin - Ursul de Aur pentru scurtmetraj şi Premiul UIP decernat de Academia Europeană de Film, iar la Sf. Gheorghe, la festivalul Anonimul, lui Victor Rebengiuc i s-a acordat premiul special.

Juriul festivalului de la Berlin a motivat astfel acordarea trofeului: „Buget mic, impact uriaş, o povestire simplă, dar eficientă, cu dialoguri fantastice - acest film este o remarcabilă mărturie despre o societate ce trece prin profunde transformări".

Regizorul și scenaristul american Jim Jarmusch se află printre autorii ale căror filme l-au atras pe Cristi Puiu în lumea cinematografului. Jarmusch a lansat în 2003 filmul de lungmetraj Coffee and Cigarettes, iar regizorul român mărturisea la un eveniment Cinepub, apud movienews.ro: „De-aia am făcut scurtmetrajul (n.r. „Un cartuș de Kent și un pachet de cafea"), exact ca un omagiu la Coffee and Cigarettes”.

***

Credite foto: arhiva TVR, imdb.com, aarc.ro; foto 1 - Malmkrog on social media