Drama românească „Scara”, în 30 mai, la TVR Cultural. Regizorul Vlad Păunescu: „O poveste care disecă viața în profunzime”

TVR Cultural le propune telespectatorilor dramele tulburătoare „Scara” (România, 2021), în 30 mai, care pleacă de la povestea actorului Dragoș Pâslaru, bătut de mineri în timpul Mineriadei din iunie 1990, care alege să se călugărească, și „Mami” („Petite maman”, Franța, 2021), un film sensibil, care își propune „să dărâme barierele dintre părinți și copii”, aducând în discuție rezolvarea traumelor transgeneraționale.

Joi, 30 mai, de la ora 22.00, TVR Cultural îi invită pe telespectatori la drama românească „Scara” (2021), în regia lui Vlad Păunescu. În rolurile principale, îi găsim pe Eduard Trifa (Andrei), Ana-Maria Guran (Anda) și Horațiu Mălăele (Vișan). Puteți urmări trailer-ul peliculei aici.

Filmul, cel de-al doilea lungmetraj semnat de Vlad Păunescu, pleacă de la povestea actorului Dragoș Pâslaru, care a fost bătut crunt de mineri în timpul Mineriadei din 13-15 iunie 1990 și a decis apoi să se călugărească. Scenariul este semnat de Constantin Chelba și Vlad Păunescu.

În film, Andrei, un tânăr actor care vine din provincie la București, ajunge unul dintre cei mai cunoscuți actori ai generației sale, apoi o figură importantă în timpul Revoluției din 1989 și Mineriadelor din anii '90. Drama urmărește parcursul spiritual al tânărului, pornind din culisele unui spectacol de teatru legendar din anii '80, „Frații Kamarazov”, până la presiunea constantă a regimului asupra românilor şi la iluzia democraţiei de după Revoluţie.

Eduard Trifa. Sursă foto: Aarc.ro

„Filmul este inspirat din fapte și întâmplări reale derulate pe parcursul a zece ani, ce cuprind trei momente de răscruce din istoria recentă a României. O poveste care disecă viața în profunzime, o punte între trecut, prezent și proiecția într-un viitor de mult așteptat.

Andrei, personajul principal, este un rebel care își estompează răbufnirile, la început în alcool, apoi în viața de familie și, în cele din urmă, în credință. Arhitectura emoțională a personajului principal este transpusă cinematic prin lupta cu propriul ego - o lupta crâncenă și fără sfârșit, cu noi provocări, revelații și mai ales îndoieli existențiale”, explica regizorul Vlad Păunescu, într-un comunicat de presă emis pentru lansarea filmului.

Sursă foto: Aarc.ro

„Am trăit, și eu, și soția mea, Oana Păunescu (care semnează costumele filmului), printre actori, regizori, creatori de teatru, film sau artă. Dorința mea a fost să le dedicăm lor acest film. Le mulțumesc că există, pentru că fără ei nu aș fi existat nici eu, nici soția mea. Am ales să spun această poveste pentru că face parte din trecutul meu, am trăit acele vremuri, alături de oamenii a căror destine am încercat să le transpun acum pe ecran. Cred că este o istorie importantă, care trebuie știută mai ales de tinerii născuți după Revoluție, ca să nu se mai repete”, a mai spus regizorul, citat în revista online Aarc.ro.

Sursă foto: Aarc.ro

****

Duminică, 2 iunie, de la ora 20.00, TVR Cultural le propune telespectatorilor drama „Mami” („Petite maman”, Franța, 2021), regizată de Céline Sciamma, cu Joséphine Sanz (Nelly), Gabrielle Sanz (Marion), Nina Meurisse (mama), Stéphane Varupenne (tatăl), Margot Abascal (bunica). Trailer-ul este disponibil aici.

Sursă foto: MUBI.com

„Când bunica ei maternă moare, Nelly, în vârstă de opt ani, este îngrijorată că nu și-a luat la revedere așa cum ar fi trebuit, pentru că nu și-a dat seama că sfârșitul bunicii ei era atât de aproape. Când ajunge, împreună cu părinții ei, la casa bunicii de la marginea pădurii, ce are un aer misterios, pare că trecutul se estompează. În timp ce mama și tatîl împachetează lucruri și amintiri și se confruntă cu proprii lor demoni, Nelly începe să exploreze pădurea și descoperă locul unde se juca mama ei când era mică. Acolo, Nelly face cunoștință cu o fetiță de aceeași vârstă, pe care o cheamă ca pe mama ei - Marion - și care locuiește într-o casă care aduce cu cea a bunicii ei.

Ca și sublimul film de animație „Viața mea ca dovlecel” („My life as a Courgette”, 2016), „Petite maman” este scurt și fermecător, curajos și profund. O îmbinare între basm, povești cu fantome și rituri de trecere, pelicula Célinei Schiamma este o parabolă cinematografică despre vindecarea traumelor transgeneraționale, despre spargerea barierelor dintre părinți și copii. Este și o provocare la întrebarea „Așa, și?”, o paralelă la poveștile despre călătoriile în timp”, notează Mark Kermode, în The Guardian. Cronica integrală, aici.

Pentru criticul de film Flavia Dima, „Petite maman” este „un film mic, dar extrem de puternic”. Cronica ei, publicată pe site-ul Filmsinframe.com, aici.

Pelicula a fost nominalizată la Premiile BAFTA și la Festivalul de Film de la Berlin.

Sursă imagine: tv5.com