Pelicula „Strugurii speranței”, despre renașterea unei comunități

Drama „Strugurii speranței” („Grapes of Hope”), o co-producție Turcia-România din anul 2013, în regia lui Tunc Okan, spune povestea unui tânăr profesor din Hamburg, care ajunge să redea speranța unei mici comunități izolate din Dobrogea.

Profesorul este trimis într-un sat din România, cu locuitori de origine turcă. Oamenii îl privesc cu neîncredere, pentru că bărbatul nu le cunoaște obiceiurile, și sunt deranjați de el, considerându-l o amenințare.

Profesorul se împrietenește cu primarul și cu fiica acestuia, iar cei trei pun la cale un plan care va aduce speranța în comunitate: vor planta viță-de-vie într-un loc secetos și calcaros, potrivit sinopsisului.

Din distribuția peliculei fac parte Yetkin Dikinciler, Berivan Dural, Altan Erkekli.

Drama „Strugurii speranței” poate fi văzută la TVR Cultural luni, 12 august, de la ora 22.00.

Sursă imagini: imdb



Filmul „Castelul Crăiței” (2023), cel de-al treilea semnat de Liviu Mărghidan, este o dramă de familie, care analizează relațiile dintre foștii parteneri și copii, după un divorț. Din distribuție fac parte Dragoș Olaru, Judith State, Adela Mărghidan și Radu Mărghidan. Trailer-ul este disponibil aici.

Sursă foto: Facebook „Castelul Crăiței”

„Povestea este o dramă de familie. Doi copii despărțiți. Mama trăiește cu fetița în Franța, tatăl este rămas cu băiatul în România. În fiecare an, în amintirea fostei familii care a fost și de dragul copiilor, se reunesc la munte.

Băiatul mare, Luca, încearcă cumva să creeze o criză în familie, o criză care speră ei că îi va reuni pe cei doi. Din păcate, nu se întâmplă așa. Nu aș dezvălui finalul. Eu, la rândul meu, am fost alpinist, aș spune că am trecut și printr-un divorț. Am încercat să spun o poveste emoționantă, undeva în munți”, a explicat regizorul filmului, Liviu Mărghidan, la Aleph News.

Drama „Castelul Crăiței” este difuzată la TVR Cultural joi, 15 august, de la ora 22.00.

Sursă foto: Facebook „Castelul Crăiței”

Drama românească „Cripta” (2014), regizată de Cornel Gheorghiță, analizează modul în care claustrarea schimbă o ființă umană. Din distribuție fac parte Serge Riaboukine, Sanda Toma, Gabriel Spahiu și Camelia Pintilie.

Cornel Gheorghiță a spus despre „Cripta”, într-un interviu pentru Agerpres, că este „un film modest în adevăratul sens al cuvântului. Este vorba de situaţia în care eşti pus să ieşi din lumea plină de zgomot, să fii cu tine. Este un film clasic, unde spectatorul trebuie să accepte convenţia. Este o dramă. Trebuia să fie comedie cu nuanţe ironice, dar eu am tras filmul în direcţia mea”.

Drama „Cripta” spune povestea unui om de afaceri francez, Leduc, care vrea să renoveze un vechi carier din Băile Herculane, pe care să îl transforme într-un ansamblu rezidențial. Într-un subsol, descoperă o frescă romană, artefact care i-ar putea întârzia proiectul, așa că decide să îi dea foc. Din greșeală, rămâne blocat într-o curte și nu are cui să ceară ajutor, cartierul fiind pustiu. Încearcă să apeleze la puţinii locuitori rămaşi şi se transformă dintr-o persoană civilizată într-un sălbatic, potrivit sinopsisului.

Sursă imagine: cinemagia.ro

Regizorul a mai povestit, în interviul citat, că scenariul i-a fost inspirat lui Jean Samouillan de o pisică: „El are o casă cu o curte interioară. La un moment dat, într-o dimineaţă, a văzut un pisic, care a ajuns acolo într-un mod misterios. A stat pisicul ăla acolo toată ziua şi Samouillan s-a uitat la el. A vrut să vadă dacă găseşte vreun burlan, ceva. N-a reuşit. După aceea, scenarist de meserie fiind, a scris despre un om care nu poate să iasă dintr-o curte. El a făcut structura pe un om de afaceri parizian”.

Gheorghiță a mărturisit că a fost atras de ideea unui străin care să trăiască această întâmplare, pentru că, astfel, ar exista două bariere - bariera fizică, a unui om blocat într-un imobil, şi bariera lingvistică.

Filmul „Cripta” este difuzat la TVR Cultural vineri, 16 august, de la ora 22.00.

Drama americană „Sunt ceea ce sunt” („That's what I am”, 2011), regizată de Michael Pavone, este povestea unui băiat care învață lecția toleranței, în SUA anilor '60. Din distribuție fac parte Ed Harris, Chase Ellison, Alexander Walters și Molly Parker. Trailer-ul este disponibil aici.

Sursă foto: imdb.com

Într-o școală gimnazială din California anilor '60, Andy, elevul sclipitor al clasei, este pus de profesorul de limba engleză (Ed Harris) să facă echipă cu Stanley, un copil de care toată lumea râde. Prietenia care se naște între cei doi băieți îl învață pe Andy despre toleranță și înfruntarea prejudecăților. Totodată, un incident dramatic îi face și pe adulți - profesori și părinți, deopotrivă - să-și regândească rolurile în societate.

Drama „Sunt ceea ce sunt” este difuzată la TVR Cultural duminică, 18 august, de la ora 20.00.

Sursă foto: imdb.com