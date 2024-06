„Being Charlie” (2015), despre drumul unui tânăr dependent de droguri către recuperare, în 10 iunie, la TVR Cultural

Dramele „Lumea lui Charlie” (SUA, 2015), „Căutătorul de vânt” (România, 2020) și „Amanda” (Franța, 2018) sunt propunerile TVR Cultural pentru telespectatori, între 10 și 16 iunie.

Luni, 10 iunie, de la ora 22.01, TVR Cultural le propune telespectatorilor drama „Lumea lui Charlie („Being Charlie”, SUA, 2015), despre un tânăr dependent de droguri și lupta sa pentru recuperare. Pelicula este regizată de Rob Reiner, iar în rolurile principale sunt Nick Robinson, Cary Elwes, Morgan Saylor, Common. Trailer-ul filmului este disponibil aici.

Charlie Mills, fiul în vârstă de 18 ani al unei familii influente din Los Angeles, refuză să-şi trateze dependenţa de droguri şi fuge din clinica în care era internat. Tatăl lui, un politician care candidează pentru postul de guvernator al Californiei, ar prefera să-l izoleze până după alegeri, aşa că Charlie ajunge într-un sanatoriu pentru adulţi, unde va fi nevoit să-şi înfrunte demonii şi să înceapă lungul drum către acceptarea de sine. Acolo, cunoaște o tânără, pe nume Eva, cu propriile ei probleme.

Joi, 13 iunie, de la ora 22.05, TVR Cultural le propune telespectatorilor drama „Căutătorul de vânt” (România, 2020), în regia lui Mihai Sofronea. În rolurile principale - Dan Bordeianu, Olimpia Melinte și Adrian Titieni. Trailer-ul filmului este disponibil aici.

Pelicula spune povestea unui bărbat tânăr care se refugiază departe de oraş atunci când viaţa lui pare că se sfârşeşte, doar ca să descopere noi motive pentru a trăi.

„Când Radu (Dan Bordeianu) află că mai are doar câteva luni de trăit, fuge până ajunge într-un sat izolat, la nea Pavel (Adrian Titieni), unde se refugiază în căsuţa sa mică din vârful dealului. Timpul trece şi Radu începe să trăiască o nouă viaţă, uitând de aşteptarea morţii şi bucurându-se de simplitatea clipei. El cutreieră împrejurimile împreună cu bătrânul, „căutând vânt”. Dar când îşi dă seama că s-a îndrăgostit de o femeie din sat (Olimpia Melinte), îşi aminteşte de sfârşitul său iminent”, potrivit sinopsisului filmului.

Regizorul Mihai Sofronea a arătat că „punctul de plecare al acestui film este extrem de personal, o interogare a liniei subţiri care separă viaţa de moarte, fiinţa de non-fiinţă. Ce facem cu timpul care ne-a mai rămas de trăit? Cum trăim, ce fel de valori adoptăm, cum facem ca fiecare zi să fie o mică viaţă în sine? Radu alege să fugă de moarte, aşa cum a fugit şi de viaţă, trăită până atunci într-o continuă inerţie. Traversează ţara la volanul maşinii sale până la epuizare, atât materială, cât şi spirituală. Ajuns în satul lui nea Pavel, ca într-un tărâm al „trecerii”, aşteptarea morţii se va transforma în însăşi uitarea ei.

Iar în uitarea morţii stă de fapt conştientizarea bucuriei de a mai trăi o zi. Această descoperire, mai bine zis redescoperire, va fi răscumpărătoare şi vindecătoare. Cu toţii ar trebui să fim „căutători de vânt”, indiferent de data de expirare pe care ne-o oferă viaţa. Trebuie să ne întoarcem către noi, către lucrurile simple şi adevărate, care sunt acolo şi ne aşteaptă, doar să ne dăm timpul să le privim şi să le ascultăm. Şi ele ne vor cuprinde din nou”, potrivit Agerpres.

„Căutătorul de vânt” a primit în martie 2022 Premiul FIPRESCI, „pentru măiestria reflecției asupra existenței umane și pentru modul în care folosește limbajul cinematografic în a revela frumusețea naturii și a vieții de zi cu zi”, în cadrul Sofia International Film Festival.

Premiul FIPRESCI este acordat de Federația Internațională a Criticilor de Film, iar la SIFF 2022 juriul a fost format din Mike Naafs (Olanda), Nicola Falcinella (Italia) și Ingeborg Bratoeva (Bulgaria).

Duminică, 16 iunie, de la ora 20.00, TVR Cultural difuzează drama „Amanda” (Franța, 2018), despre cum reușesc oamenii să își revină după un atac terorist. Pelicula este regizată de Mikhaël Hers, iar din distribuție fac parte Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin și Ophélia Kolb. Trailer-ul filmului, aici.

„Seriile de atacuri teroriste de la Paris, Nisa și toate celelalte l-au făcut pe regizorul Mikhaël Hers să lucreze la un film despre un incident terorist ficțional și impactul său asupra oamenilor. Este un film calm, care vindecă și care, contraintuitiv și asumat, refuză să discute despre furia și repulsia pe care le nasc astfel de acte, teme care te-ai aștepta să fie abordate într-un film despre victimele terorismului.

Amanda este o fetiță de șapte ani, interpretată de actrița debutantă Isaure Multrier, care este crescută, la Paris, de mama sa singură, o învățătoare pe nume Sandrine (Ophélia Kolb). Câteodată, Sandrine are nevoie de ajutor cu fetița și, atunci, apelează la fratele ei, de 20 de ani, David (Vincent Lacoste). Mama celor doi frați, Alison (Gretta Scacchi), trăiește în Londra și nu are o relație apropiată cu ei. (...) David are tot felul de joburi mărunte și o viață dezorganizată, până o cunoaște pe Léna (Stacy Martin).

Într-o zi, când cei trei - Sandrine, David și Léna - își dau întâlnire în parc, David întârzie, iar când ajunge în parc, descoperă că acolo fusese un atac terorist: Léna este grav rănită, iar Sandrine este moartă. Sintagma „teroare islamistă” este menționată la știri, însă incidentul nu este aprofundat în film.

Acum, imaturul David trebuie să devină părinte pentru Amanda, iar trauma pe care o suferă Léna o îndepărtează de tânăr, ea mergând să locuiască la mama ei. David și Amanda se simt singuri și se tem de viitor”, notează Peter Bradshaw, într-o cronică publicată în The Guardian. Cronica integrală, aici.

