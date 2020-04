Filme pentru toată familia, de Paști, la TVR 1

Animații de Oscar, comedii și filme de aventuri cu actori celebri sunt incluse în programul TVR 1 din perioada Sărbătorilor pascale.

Stăm acasă de Paști. Bucatele sunt pregătite, curățenia făcută, așadar ne putem relaxa în fața micilor ecrane. Pentru aceste zile, oferta TVR 1 pentru telespectatorii săi include și câteva filme dedicate tuturor membrilor familiei. Filme de animație, de aventuri, comedii și producții family vor putea fi urmărite de duminică, 19 aprilie, până marți, a treia zi de Paști.

Cei mici vor fi incântați să vizioneze duminică dimineață, de la ora 10.10, filmul de aventuri Reciful 2: Ameninţarea rechinilor (THE REEF 2: HIGH TIDE – SUA, Coreea de Sud, 2012), în regia lui Mark A.Z. Dippe și Taedong Park. Animația continuă povestea curajosului peştişor Pi, cel care a reuşit să-şi învingă rivalul, pe rechinul Troy, și care trece acum prin noi aventuri. De data aceasta, el are de înfruntat un grup întreg de rechini fioroşi, care ameninţă reciful de coral. Conştient că nu poate reuşi de unul singur, Pi îşi antrenează prietenii pentru lupta cea mare.

Vocile personajelor principale sunt interpretate de Drake Bell, Busy Phillips, Rob Schneider, Donal Logue.

Tot duminică, pe 19 aprilie, de la 17.30, urmărim un alt film de animație, Frumoasa şi Bestia (BEAUTY AND THE BEAST - SUA, 1991), în regia lui Gary Trousdale și Kirk Wise. Producția a fost laureată cu două premii Oscar, pentru coloană sonoră şi pentru cea mai bună melodie – ”Beauty and the Beast”.

Belle este o fată sensibilă şi iubitoare de cărţi, care visează la aventuri extraordinare, dincolo de satul micuţ în care trăieşte. Într-o zi, tatăl fetei, inventatorul excentric Maurice, se rătăceşte în pădure şi se trezeşte închis în castelul unei Bestii uriaşe şi înfricoşătoare. Ca să-şi salveze tatăl, Belle se oferă să-i ia locul, devenind prizoniera Bestiei, despre care va afla că este, în realitate, un prinţ metamorfozat de o vrajă malefică.

Vocile personajelor principale aparțin actorilor Paige O'Hara, Robby Benson și Angela Lansbury.

Seara de Paști o petrecem, începând cu ora 23.10, în compania pilotului de curse Michel Vaillant (Franţa, 2003). Filmul de aventuri inspirat de banda desenată cu acelaşi nume, creată de Jean şi Philippe Graton, poartă semnătura regizorului Louis-Pascal Couvelaire și a celebrului scenarist Luc Besson.

Michel Vaillant, cel mai strălucit pilot de curse al generaţiei sale, este starul echipei Vaillante. Succesele lui pe toate circuitele de raliuri din lume stârnesc admiraţie, dar şi invidia adversarilor. În ajunul celebrei curse de 24 de ore de la Le Mans, Ruth Wong, managerul fără scrupule al echipei rivale Leaders, îşi pregăteşte piloţii să facă orice pentru a câştiga cursa, inclusiv să-l elimine pe campionul Michel...

Din distribuție fac parte Sagamore Stevenin, Diane Kruger, Jean-Pierre Cassel și Peter Youngblood Hills.

Luni dimineață, de la 9.15, vedem la TVR 1 filmul family de aventuri Un căţel norocos (LUCKY DOG - SUA, 2015), în regia lui Michael Feifer.

Lucky este căţelul răsfăţat şi inteligent al lui Travis, un tată divorţat cu doi copii. Când Travis se îndrăgosteşte de Amber, colega lui arhitectă, Lucky se trezeşte şi el amorezat până peste urechi de căţeluşa lui Amber, Amy. Toate bune şi frumoase în mica „familie”, până când intervine o ceartă între stăpânul lui şi iubita acestuia, iar cei doi căţei vor face orice pentru a împiedica despărţirea lor.

Rolurile principale sunt interpretate de Bryce Johnson, Boti Bliss și David DeLuise.

În seara de 20 aprilie, ne distrăm în familie, alături de nume mari ale Hollywoodului: John Travolta, Robin Williams și Kelly Preston ne așteaptă, de la 21.10, în comedia Vechi tovarăşi (OLD DOGS – SUA, 2009), ce poartă semnătura regizorului Walt Becker.

Charlie şi Dan, prieteni de-o viaţă şi parteneri de afaceri, sunt la un pas de a încheia un contract foarte avantajos, când Dan se trezeşte nevoit să aibă grijă de doi gemeni de şapte ani, care, se pare, ar fi copiii lui dintr-o veche relaţie pasageră. Cei doi burlaci, care habar n-au cum se cresc copiii, fac eforturi uriaşe să se ocupe de gemeni, dar nu reuşesc decât să declanşeze un dezastru dupa altul. Pe parcurs, însă, ajung să aibă şi o revelaţie despre lucrurile care contează cu adevărat în viaţă...

Marți, pe 21 aprilie, de la 21.10, Gerard Depardieu, Pierre Richard și Pedro Armendariz Jr. sunt protagoniștii comediei Norocul ghinionistului (LA CHEVRE - Franţa, Mexic, Malta, 1981), în regia lui Francis Veber.

Detectivul particular Campana e angajat s-o găsească pe Marie, fiica unui om de afaceri bogat, care a dispărut misterios în timp ce-şi petrecea vacanţa în Mexic. Fiindcă mai multe tentative de a o recupera pe Marie au eşuat deja, un psiholog sugerează să fie trimis pe urmele tinerei - recunoscută drept o mare ghinionistă - un tip la fel de împiedicat ca şi ea, în speranţa că va pica în aceleaşi capcane. Aşa intră în scenă contabilul ghinionist Perrin, care va deveni partenerul de anchetă al detectivului Campana, spre exasperarea acestuia. Comicul de situație se împletește perfect cu dialogurile geniale și un joc actoricesc de excepție.