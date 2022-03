Film de artă la TVR 2: Iris, cu Judi Dench și Kate Winslet

Duminică, 20 martie, de la 22.10, urmăriți o poveste reală de dragoste din secolul trecut, într-un film cu 14 trofee și alte peste 30 de nominalizări.

Filmul Iris (producţie Marea Britanie - SUA, 2001) este deținător al mai multor distincţii precum Oscar (în 2002, pentru cel mai bun actor într-un rol secundar interpretat de Jim Broadbent), BAFTA (în 2002, pentru Judi Dench, cea mai bună actriţă în rol principal), Globul de Aur (în 2002, pentru cel mai bun actor în rol secundar) sau Premiile Academiei Europene de Film (în 2002, pentru Kate Winslet).

Descrisă frecvent ca „cea mai strălucită femeie din Anglia”, scriitoarea Iris Murdoch a avut o personalitate extraordinară și a fost un model al generației sale din Marea Britanie. Încă din perioada sa de început la Oxford, unde a încântat lumea din jurul ei cu spiritul său liber, dar şi prin cariera sa ulterioară de filosof și romancier, Iris a demonstrat că era cu adevărat o femeie înaintea timpului ei.

Iris Murdoch s-a născut la Dublin. Copilăria şi-a petrecut-o la Londra. A fost căsătorită cu scriitorul şi criticul literar Jon Bayley, cel care i-a stat alături până la moarte.

Regizat de Richard Eyre, IRIS spune povestea extraordinară a iubirii de durată dintre romancierul și filosoful Iris Murdoch și soțul ei John Bayley, de la romantismul tinereţii lor de la Oxford în anii 1950 până la moartea ei în 1999. Povestea de iubire de peste 40 de ani dintre Iris Murdoch și soţul ei John Bayley dovedeşte însăși natura complexă a căsătoriei bazate pe o dragoste profundă. Viaţa lor a fost una dintre marile romanțe literare ale secolului trecut, o poveste despre dragostea adevărată care rezistă chiar şi celor mai tragice întâmplări ale vieții.

„Este ca și cum ai trăi într-o poveste cu zâne în care tânărul este îndrăgostit de o frumoasă care din când în când dispare într-o lume necunoscută şi misterioasă...dar care se întoarce mereu” – scria John Bayley despre Iris Murdoch bolnavă de Alzheimer.

Rolurile principale sunt interpretate de Judi Dench, câștigătoarea premiului Oscar și Kate Winslet, de două ori nominalizată la Oscar (ele o interpretează pe Iris Murdoch în două perioade distincte ale vieții sale), precum şi de Jim Broadbent și Hugh Bonneville (care joacă rolul soțului John Bayley.

Scenariul are la bază memoriile lui John Bayley, Iris: A Memoir and Elegy For Iris, iar muzica este compusă și dirijată de James Horner alături de violonistul Joshua Bell. Printre producătorii executivi se numără Anthony Minghella, Sydney Pollack, Tom Hedley, Guy East, David M. Thompson și Harvey Weinstein.

IRIS (IRIS – Regatul Unit, SUA, 2001)

Regia: Richard Eyre

Cu: Judi Dench, Kate Winslet, Jim Broadbent, Hugh Bonneville