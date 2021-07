Fiica oceanului

LUNI-VINERI, ora 9.00

Din 20 iulie 2021

THE NEW ADVENTURES OF OCEAN GIRL - Australia 2000

Regia: Jonathan Shiff

Voci: Sigrid Thornton, Marnie Reece-Wilmore, Samuel Johnson

* Animaţie

Prinţesa Neri porneşte în căutarea cristalelor miraculoase, care îi pot reîntineri planeta. Cristalele, în număr de patru, se aflaseră în grija Balenelor Sacre, până când un vrăjitor a furat unul dintre ele, pentru a-şi spori puterile. Echilibrul planetar se strică, întreaga planetă e acoperită de ape, iar prinţesa Neri trebuie să găsească soluţia salvatoare.