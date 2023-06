Festivalul „Enescu”: Concert de excepție al Filarmonicii „Mihail Jora”, alături de muzicienii Raphael Wallfisch și Simon Keenlyside

În săptămâna 19-23 iunie, TVR Cultural le aduce melomanilor recitalurile susținute de Orchestra Filarmonicii „Mihail Jora”, împreună cu violoncelistul Raphael Wallfisch și baritonul Simon Keenlyside, Orchestra Filarmonicii „George Enescu”, spectacolul susținut de câștigătorii Concursului „Enescu”, precum și concertele susținute de muzicienii Itamar Golan și David Grimal, Frank Huang și invitații săi, și violonistul Dmitry Sitkovesky.

Luni, 19 iunie, de la ora 16.00, TVR Cultural redifuzează concertul susținut de Orchestra Filarmonicii „Mihail Jora” din Bacău, alături de violoncelistul Raphael Wallfisch și baritonul Simon Keenlyside, sub bagheta dirijoarei Jessica Cottis.

În repertoriu: Dan Dediu - „Spini op. 153”, Adrian Iorgulescu - „Simfonia nr. 6 Obelisk”, Jessie Montgomery - „Strum”, Jonathan Dove - „In Exile - Concert pentru violoncel, bariton și orchestră”.

Orchestra Filarmonicii „Mihail Jora” din Bacău, înființată în 1956, susține peste 200 de evenimente pe an, organizând, între altele,„Enescu – Orfeul Moldav”, Festivalul de muzică contemporană, Laboratorul pentru tineri compozitori, potrivit site-ului Festivalului Enescu. Din 1991, Filarmonica poartă numele muzicianul Mihail Jora.

Dirijoarea Jessica Cottis, lăudată în presa britanică, și-a făcut debutul în anul 2016, la prestigiosul BBC Proms, unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică clasică din lume. Și-a început cariera de dirijoare în anul 2009, ca dirijoare asistentă la Orchestra Simfonică Scoțiană BBC. Din 2015, este membră asociată a Academiei Regale de Muzică.

Violoncelistul Raphael Wallfisch a câștigat, când avea doar 24 de ani, Concursul Internațional de Violoncel „Gaspar Cassado” din Florența, bucurându-se apoi de o carieră apreciată în toată lumea. Cântă la un violoncel Montagnana Ex-Romberg din 1733, un Gennaro Gagliano din 1760 și un instrument modern deosebit, construit special pentru el de lutierul francez Patrick Robin, potrivit site-ului Festivalului „Enescu”.

Baritonul Simon Keenlyside colaborează cu cele mai faimoase teatre de operă din lume, îndeosebi cu Opera Metropolitană din New York, Opera Regală din Covent Garden și Operele de Stat din Viena și Bavaria. Simon Keenlyside a primit titlul de Commander of the Order of the British Empire (CBE) în 2003, a devenit cavaler în 2018. A fost premiat de Opera de Stat din Viena în 2017. În 2006, a câștigat Premiul Olivier, iar în 2007 a primit premiul ECHO Klassik pentru Interpretul Anului – categoria masculină.

Sursă imagine: Captură video YouTube Filarmonica „Mihail Jora”

Marți, 20 iunie, de la ora 16.00, TVR Cultural redifuzează concertul de deschidere al Concursului Internațional „George Enescu”, susținut de Orchestra Filarmonicii „George Enescu”, sub bagheta dirijorului Ainars Rubikis.

În program: Margetić - „An Axe for the Frozen Sea” (lucrare distinsă cu premiul I la secțiunea „Compoziție” a Concursului Internațional „George Enescu” - 2020 - 2021; premieră mondială) și Beethoven - „Concertul în Do Major pentru vioară, violoncel și pian - Op. 56”.

Orchestra Filarmonică „George Enescu”, fondată în 1868, ca „Societatea Filarmonică Română”, sub conducerea lui Eduard Wachmann, avea ca scop organizarea unei orchestre simfonice permanente, în vederea propagării culturii muzicale şi popularizării capodoperelor muzicii clasice. După inaugurarea Ateneului Român, în 1889, concertele Filamornicii au început să fie organizate în această sală, care a rămas, până în prezent, sediul Filarmonicii.

După Revoluție, instituția a fost condusă de marele pianist Dan Grigore, apoi de dirijorul Cristian Mandeal. În mandatul lui Cristian Mandeal (1991-2009), Orchestra Filarmonicii a realizat pe disc integrala lucrărilor simfonice de George Enescu şi de Johannes Brahms. Filarmonica „George Enescu” susține aproximativ 300 de concerte pe an.

Ainars Rubikis a intrat în atenția publică în anul 2010, când a câștigat Concursul de dirijat „Gustav Mahler”. Până în anul 2022, a fost director muzical al Operei Comice din Berlin. A primit numeroase premii pentru performanțele sale.

În imagine, Filarmonica „George Enescu”. Sursă: Festivalul „Enescu”

În partea a doua, telespectatorii pot asculta recitalurile susținute de câștigătorii Concursului „Enescu” - ediția 2020-2021: Valentin Șerban, la vioară, Jaemin Han, la violoncel și Yeon-Min Park, la pian, au interpretat „Simfonia nr. 9 în Do Major - D 944” a lui Schubert.

Sursă: Cronica LiterNet despre concert

Miercuri, 21 iunie, de la ora 16.00, TVR Cultural redifuzează recitalul susținut de pianistul Itamar Golan și violonistul David Grimal, în cadrul Concursului „Enescu” - 2022.

În program: Ravel - „Sonata nr. 1 în La Minor pentru vioară și pian”, Prokofiev - „Cinci cântece pentru vioară și pian - Op. 35bis”, Poulenc - „Sonata pentru vioară și pian - FP 119” și Stravinski - „Divertimento pentru vioară și pian”.

Itamar Golan este unul dintre cei mai căutați pianiști din generația sa, concertând pe cele mai prestigioase scene din întreaga lume. A susținut primele sale concerte la Tel Aviv, la vârsta de șapte ani.

În 1991, Itamar Golan a fost nominalizat să predea la facultatea Școlii de Muzică din Manhattan, devenind unul dintre cei mai tineri profesori ai ei. Din 1994, predă muzică de cameră la Conservatorul din Paris. Itamar locuiește la Paris, unde este implicat în numeroase și variate proiecte artistice.

Muzician extrem de apreciat, căruia i-au fost dedicate numeroase cărți și studii, David Grimal este interesat de reanalizarea repertoriului muzicii antice și, în particular, explorează practicile interpretative documentate istoric cu muzicieni precum Andreas Staier, Brice Pauset , Mathieu Dupouy și Maude Gratton. Ca pedagog, predă la Hochschule für Musik in Saarbrücken, unde dezvoltă proiecte fără dirijori, împreună cu orchestra studențească. Cântă pe un Stradivarius „Ex-Roederer” din 1710, cu arcușuri create de Pierre Tourte, Léonard și François-Xavier Tourte și Pierre Grunberger.

David Grimal este invitat în mod regulat să participe în juriile a diverse competiții internaționale și ține masterclass-uri în întreaga lume. Grimal este și fondatorul Les Dissonances, în anul 2004, ansamblu care cântă fără dirijor și ai cărui muzicieni au libertate totală în alegerea repertoriului.

„Am vrut să trăiesc muzica cu libertate, să cânt și să împărtășesc muzica într-un mod nou, pe care nu am reușit să îl găsesc în orchestrele profesioniste instituționalizate din acea perioadă, alături de care cântam ca solist. De asemenea, am vrut să ofer muzicienilor ocazia de a se exprima într-un mod creator și prietenos”, explica David Grimal, într-un interviu din 2021, referitor la crearea ansamblului, potrivit site-ului Festivalului Enescu.

Itamar Golan și David Grimal. Sursă: Facebook Festivalul Enescu

Joi, 22 iunie, de la ora 16.00, TVR Cultural redifuzează recitalul susținut de violonistul Frank Huang, Marcel Johannes Kits, tânăr virtuoz al violoncelului, câștigător al Concursului „Enescu” în 2018 (secțiunea violoncel), și pianista Angela Drăghicescu, lăudată de The New York Times - „ elegantă și spectaculoasă”, în cadrul Concursului „Enescu” - ediția 2022.

În program: A. Beach - „Romanță pentru vioară și pian - Op. 23”, R. Schumann - „Adagio și Allegro pentru violoncel și pian - Op. 70”, G. Enescu - „Sonata nr. 3 în La Minor pentru pian și vioară - Op. 25, „în caracter popular românesc”, A. Dvořák - „Trioul cu pian nr. 4 în Mi Minor - Op. 90” („Dumky”).

Frank Huang este concertmaestru al New York Philharmonic, din 2015, iar în 2016 s-a alăturat Juilliard. A predat la Școala de Muzică Eastman, Școala de Muzică Shepherd de la Universitatea Rice și la Universitatea din Houston.

Frank Huang. Sursă foto: Captură video Youtube New York Philharmonic

Vineri, 23 iunie, de la ora 16.00, TVR Cultural redifuzează recitalul susținut de violonistul Dmitri Sitkovetsky, violoncelistul David Geringas, violistul Alexander Gordon, în cadrul Concursului „George Enescu” - ediția 2022.

În program: Beethoven - „Serenada în Re Major pentru vioară, violă și violoncel - Op. 8”, Bach/Sitkovetsky - „Variațiunile Goldberg pentru trio de coarde”.

În 2021, Dmitry Sitkovetsky a fost președintele juriului la secțiunea Vioară a Concursului „Enescu”. Un muzician cunoscut și apreciat în întreaga lume, Sitkovetsky declara, într-un interviu publicat pe site-ul Festivalului Enescu, că „atunci când alții se plâng că trebuie să studieze, eu râd. Glumești!? Sunt în compania lui Bach, a lui Mozart.

Dar, vai, călătorești, ești singur atâta timp. În nici un caz! Am cei mai minunați însoțitori! Călătoresc cu Prokofiev, cu Șostakovici, cu Brahms, cu Ravel, nu sunt niciodată singur! Dacă studiez o partitură, în mintea mea răsună deja muzica, mă deconectez, puf! Am dispărut!

Muncă? Rezervările de bilete, găsirea hotelurilor, programările… Astea-s muncă, nu muzica. Sigur, unele concerte pot deveni o provocare din punct de vedere fizic, obosești, dar e firesc, însă îmi place să cred că sunt construit pentru profesia asta. Mischa Maisky cânta și trei concerte pe zi la 70 de ani, trebuie să fii construit pentru așa ceva”.

Dmitri Sitkovestky. Sursă foto: Festivalul Enescu/ Andrei Gîndac

Producător TVR: Valentina Băiţan