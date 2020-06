Festivalul Enescu: libertate prin muzică

Josu de Solaun a devenit o prezenţă constantă pe scenele muzicale din România, încă din 2014, când a câştigat Concursul Internaţional „George Enescu”, interpretând Concertul nr. 1 pentru pian şi orchestră de Ceaikovski.

L-am cunoscut cu prilejul acestei finale memorabile, în care a reuşit să surclaseze alţi doi excepţionali pianişti: Vassilis Varvaresos din Grecia şi Ilya Rashkovskiy din Rusia.

În 2018, a debutat la Sala Radio din Bucureşti, interpretând Concertul nr. 3 de Beethoven, iar în februarie 2019, a uimit publicul interpretând, alături de Filarmonica “Paul Constantinescu” din Ploieşti, Concertul nr. 2 de Ceaikovski, lucrare pe care puţini pianişti se încumetă s-o abordeze.

Josu de Solaun s-a dovedit încă o dată un veritabil maestru al claviaturii, fiecare apariţie a sa pe o scenă de concert fiind un eveniment.

„Sunt foarte fericit că publicul este atât de cald cu mine, că sunt primit cu braţele deschise… Este o onoare, un privilegiu şi un mare dar.” - afirma artistul într-un interviu acordat Televiziunii Române pentru emisiunea „Arte, carte şi capricii”.

El a mai adăugat: „Este un dar pentru mine din partea publicului din România pe care vreau să-l onorez cântând cât pot eu mai bine. În acelaşi timp, este minunat să descopăr că doar ţara mea natală o mai ştiu atât de bine cum ştiu acum România. Am fost în atâtea oraşe, încât am ajuns să-i cunosc foarte bine istoria, oamenii, cultura. Este ceva fascinant, o experienţă de viaţă care te îmbogăţeşte enorm şi sunt recunoscător României pentru acest dar care mă face fericit”.

Câştigarea Concursului Internaţional „George Enescu”, în 2014, a însemnat pentru Josu de Solaun un moment de cotitură în cariera sa.

„Acest premiu a reprezentat un real punct de sprijin pentru mine, un semn de încurajare, ca un glas care-mi şoptea „Trebuie să continui, eşti pe drumul cel bun!”. Pe plan artistic, cel mai important a fost că am cunoscut mai bine muzica lui Enescu, că am aprofundat studiul ei, ceea ce m-a făcut să fiu un alt om, am simţit că am evoluat ca interpret… Concursul Enescu a reprezentat, aşadar, un moment crucial în viaţa mea, care m-a marcat benefic, făcându-mă să aspir din nou la o carieră solistică de anvergură. Este un mare dar pentru care voi fi recunoscător toată viaţa mea”.

Josu de Solaun a înregistrat, la casa de discuri Naxos, integrala creaţiei pentru pian de George Enescu, studiind chiar după manuscrisele compozitorului şi înregistrând unele dintre creaţiile enesciene în premieră mondială. Are în proiect şi înregistrarea unor lucrări de Dinu Lipatti şi Mihail Jora.

În semn de apreciere pentru contribuția importantă avută în promovarea artei muzicale româneşti în străinătate, precum şi pentru dezvoltarea relaţiilor culturale dintre România şi Regatul Spaniei, Josu de Solaun a fost decorat de preşedintele României cu Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiţer.

Sursă foto: romaniamuzical.ro

***

Un articol de: Cristina Lascu