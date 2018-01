Cine e marele câştigător Vedeta populară

Ştim cine e Vedeta populară, ediţia 2017! Alexandra Chira a câştigat prima ediţie a talent show-ului prezentat de Iuliana Tudor la TVR 1 şi a încasat un cec de 100.000 de lei!

Cu puţin timp înainte de a trece în noul an, cei şase finalişti de la „Vedeta populară” au încins ultima luptă, la finalul căreia, juriul a decis: Alexandra Chira este învingătoare. Declarată „Vedeta populară”, Alexandra a intrat şi în posesia marelui premiu: 100.000 de lei!

În momentul de maximă intensitate, aşteptarea anunţului cu câştigătorul finalei, peste un milion de telespectatori urmăreau TVR 1, postul înregistrând, în minutul de aur (23.11), la nivel naţional, o audienţă de 5.6% şi o cotă de piată de 14,5% (1.005.000 de telespectatori).

În finală, Alexandra a concurat alături de Andrada Iordache, Ana Anuţoiu, Marian Buzilă, Mihai Moldovan şi Constantin Gaciu, care au acces în ultima etapă a celui mai important talent show de muzică populară dintre cei 54 de artişti care au pornit în această aventură îndrăzneaţă în luna octombrie 2017.

Fata popii din Plopiş, cum mai este cunoscută finalista Alexandra Chira, are 19 ani şi a început să cânte cam în acelaşi timp când a învăţat să vorbească. Prima ei scenă a fost pragul uşii de la baie.

Pe lângă pasiunea pentru folclor, Alexandra mai are o mare iubire: literatura. A absolvit secţia filologie, bilingv engleză, a unui liceu din Zalău, iar acum este studentă la Facultatea de litere din Cluj.

Alexandra este din Sălaj şi a moştenit talentul muzical de la tatăl ei, care este preot în Plopiş. Pasionată de muzica autentică, proaspăta Vedetă populară colindă prin satele din judeţul în care s-a născut pentru a găsi şi aduna piese de folclor adevărat.

Finala emisiunii „Vedeta populară” a fost urmărită, în medie, la nivel naţional, de aproape 700.000 de telespectatori, cu o audienţă de 3,9% şi o cotă de piaţă 7,5%. Şi în mediul urban, talent show-ul prezentat de Iuliana Tudor a plasat TVR 1 pe locul 5 în topul audienţelor, cu un rating 3,5%% de şi un share de 7,5%.

Pe parcursul întreguli concurs, Orchestra Naţională Valahia a Primăriei Generale a Capitalei susţinută de Creart, dirijor Marius Zorilă le-a fost alături tuturor concurenţilor, oferindu-le încredere. La fel, Ansamblul Junii Sibiului şi Sivia Macrea (managerul şi coregraful) au realizat momente coregrafice pentru fiecare dintre finalişti, aşa cum s-a întâmplat şi în semifinală.

Gândurile juriului, la finalul primului sezon „Vedeta populară”:

Laura Lavric: O Vedetă populară a fost un capitol extraordinar pentru mine. A însemnat în special o promovare a tinerelor talente. O surpriză plăcută a fost faptul că au venit foarte mulţi tineri talentaţi la acest concurs lansat de TVR.

Constantin Enceanu: Faptul că am făcut parte din juriu a fost o experienţă inedită, prima de acest gen. În prima fază mi-a fost foarte greu să accept participarea ca jurat. E greu în această postură, pentru că ceea ce spui trebuie să îţi asumi. Dar, văzând că avem oameni care au evoluat pe această scenă (la Vedeta populară), cu calităţi vocale deosebite, mi-am spus că pot să împărtăşesc din experienţa mea şi să-i îndrum pe concurenţi în acest demers. Pentru că am în spate o carieră de 35 de ani în muzica populară.

Mircea Dinescu: Pentru mine, care combin gastronomia românească veche cu muzica lăutărească veche, a fost o experienţă interesantă. Am căutat să promovăm aici lucrurile mai vechi şi nepoluate de şmecheria care se poartă de ceva vreme în folclorul nostru, cultura de consum de trei parale. Ce a fost interesant e că au venit fete şi băieţi tineri şi şcoliţi, care au această pasiune - muzica populară. Este mare lucru, dacă te uiţi la televiziunile noastre, posturi specializate care promovează de dimineaţă până seara o chestie jenantă, dacă stăm să ne gândim ce folclor autetinc avem noi... Vedeta populară are, aşadar, şi rolul de a educa într-un fel marele public. Nu pot să spun că am descoperit o nouă Maria Tănase, dar pot să recunosc nivelul foarte înalt al concurenţilor, ceea ce este mare lucru.

Elise Stan: Consider că iniţierea concursului Vedeta populară de către Televiziunea Română, instituţie care şi-a obişnuit telespectatorii de-a lungul timpului cu spectacole muzicale de calitate, a trezit cu adevărat interesul publicului. Muzica populară a intrat în drepturile ei fireşti, i-a fost recunoscută importanţa, atât pentru impactul ei în prezent, cât şi pentru consecinţele pe termen lung, atât pentru educaţia culturală, cât şi pentru memoria culturală. Muzica tradiţională românească a fost livrată discret şi firesc, efectul indus publicului telespectator fiind sporirea stărilor lui de bucurie şi extaz. Un „Bravo!“ sincer, rostit la unison de telespectatori a putut fi desluşit din audienţele mari înregistrate de acest program muzical.

Ca membru în juriu, am apreciat prestaţia artistică a concurenţilor cu maximă obiectivitate şi responsabilitate. Juriul a căutat să găsească în interpretarea concurenţilor un suflu nou, o dinamizare a esteticii şi gramaticii muzicale tradiţionale. Poate emoţia, poate presiunea concursului i-au făcut pe unii concurenţi să fie ezitanţi. Ca şi cu alte prilejuri însă, susţin că dificultăţile cu care s-au confruntat sunt pe deplin soluţionabile, cu condiţia perfecţionării constante.

Concurenţii care au ajuns în finală ne-au convins că pot tălmăci frumuseţea melodică nu doar în ceea ce priveşte muzica tradiţională românească, dar şi în ceea ce priveşte abordarea unor partituri din muzica etniilor conlocuitoare, precum şi din muzica lăutărească şi de petrecere.

În acest concurs, Vedeta populară, muzica populară a fost personaj, magie, emoţie, inspiraţie şi, mai ales, limbaj al spiritului.

Grigore Leşe: „Am cunoscut concurenţi cu conştiinţa care posedă diferite noţiuni îngrămădite la întâmplare, preluate necritic din experienţă, din viaţa cotidiană. Şi concurenţi cu conştiinţă logică, în care conceptele sunt articulate; au raţionament în gândire. Alţii au reuşit să facă interesante construcţii muzicale structurate pe o anume finalitate lăuntrică, de natură să dea un efect de sens în planul ideii.

Din păcate, pentru unii concurenţi, muzicile ţărăneşti au fost mai degrabă obiect decât subiect.

Am întâlnit concurenţi iubitori de dreptate, oameni cu minte ageră (Ana Anuţoiu, Hunedoara şi Andrada Iordache, Dâmboviţa). Dar sunt şi concurenţi care s-au ghidat după gura lumii, se îmbracă şi horesc ca lumea.

Am văzut oameni adaptabili, am întâlnit oameni care nu sunt consecvenţi, oameni cu caracter egoist. Au fost şi concurenţi vicleni. Am întâlnit oameni care amestecă drăgălăşenia cu dispreţul. Am văzut oameni de mare talent, cu glas, sensibilitate (Lilian Ruţă, Constanţa), oameni cu inteligenţă vie, exprimată în satiră (Mihai Moldovan, Mureş), am întâlnit oameni superstiţioşi. Toată vremea-şi are vreme!

Pentru mine, a fost o experienţă extraordinară cea de jurat. Am acceptat să fiu în juriul Vedeta populară tocmai pentru a da o altă direcţie promovării culturii tradiţionale.”

Despre Vedeta populară

Din 22 octombrie, la TVR 1 se caută Vedeta populară. Interpreţi care visează să devină celebri şi cântă muzică populară pun la bătaie, pe scena Vedeta populară, voci extraordinare, apariţii scenice memorabile, interpretări de suflet. Concursul de talente destinat interpreţilor amatori din folclorul românesc, prezentat de Iuliana Tudor, a fost difuzat, în fiecare duminică, de la ora 21.00, la TVR 1 şi TVR+.

54 dintre pasionaţii de folclor, selectaţi din întreaga ţară de-a lungul verii, îmbracă straie populare româneşti şi concurează pentru titlul de Vedeta populară şi premiul în valoare de 100.000 lei. La finalul fiecarei ediţii se califică un singur concurent pentru etapele următoare ale concursului: semifinala şi finala.

La Vedeta populară, concurenţii interpretează o melodie la alegere din folcorul românesc şi cântă în duet cu vedeta preferată. Pentru a treia probă de concurs, cei şase concurenţi ai fiecărei ediţii trebuie să reproducă o melodie fredonată de juratul pe care îl trag la sorţi. Evoluţiile pe scenă sunt notate de juriul format din Grigore Leşe, una dintre cele mai respectate voci ale culturii noastre tradiţionale, poetul Mircea Dinescu, interpreţii de muzică populară Laura Lavric şi Constantin Enceanu şi realizatoarea TVR Elise Stan.

Intepretările live ale concurenţilor sunt susţinute de Orchestra Naţională Valahia, a Primăriei Capitalei. Actorii Lucian Ghimişi şi Dan Clucinschi, coprezentatorii Iulianei Tudor în show, află părerile lor imediat după concurs şi ne ajută să îi cunoaştem mai bine.