Fanii au 24 de ore pentru a vota pe cine trimit în show-ul semifinalei Eurovision

Astăzi se deschide sesiunea de vot pentru fani, mâine aflăm aleșii lor și pe cei ai juriului pentru show-ul semifinalei, pentru ca după spectacolul Eurovision România de sâmbătă, 12 februarie, să rămână în concurs, pentru marea finală, doar zece piese.

• Sesiunea de vot se deschide astăzi, la ora 20.00, pe pagina oficială de Facebook Eurovision România

• Joi, 10 februarie, la Telejurnalul de la ora 20.00, aflăm numele celor 20 de melodii care rămân în concurs

• Seria show-urilor debutează sâmbătă şi va fi transmisă în direct de TVR 1, TVR Internaţional, TVR Moldova şi pe TVR+, de la ora 21.00.



Premieră: fanii își votează online favoriții

În această seară, la ora 20.00, dăm start sesiunii de vot pentru fanii Eurovision România. În premieră la Selecția Națională, publicul își poate vota piesele preferate pe pagina oficială de Facebook Eurovision România, începând din această seară, de la ora 20,00, până joi, la aceeași oră. Timp de 24 de ore, fanii pot alege dintre piesele semifinaliste, disponibile pe canalul de Youtube al TVR, pe pagina de Facebook Eurovision România și pe siteul eurovision.tvr.ro, iar la final, primele cinci vor intra în show-ul semifinalei, alături de cele 15 alese de juriu.



Însă nu doar concurenţii au emoţii, ci şi fanii, pentru că 50 dintre votanţi vor fi premiați de unul dintre sponsorii ediției din acest an (regulamentul este disponibil aici: shorturl.at/doNT7).



Mâine, 10 februarie, aflăm numele celor 20 de melodii care intră în show-ul semifinalei.

După închiderea sesiunii de vot, joi seara, la Telejurnalul de la ora 20.00, organizatorii vor dezvălui, în direct, lista concurenților care vor urca pe scenă sâmbătă, în primul show al Selecției Naționale. Cele mai votate cinci piese în clasamentul fanilor, alături de 15 melodii alese de juriul de specialiști, intră în line-up-ul evenimentului.

Semifinala Selecției Naționale se încheie pe 12 februarie, cu un show transmis în direct la TVR 1, TVR Internaţional, TVR Moldova şi pe TVR+, de la ora 21.00. Anca Mazilu și Bogdan Stănescu vor fi gazdele show-ului, iar Ilinca Băcilă, reprezentanta României la Esc 2017, va fi alături de concurenți și va transmite emoțiile din Camera Verde.



Toate informaţiile privind organizarea concursului sunt prezentate în Regulamentul Selecţiei Naţionale, disponibil pe site-ul oficial.

Despre Eurovision:

Eurovision Song Contest 2022 va avea loc în Italia, la Torino, cu semifinalele pe 10 şi 12 mai şi finala pe 14 mai 2022. România va intra în concurs joi, 12 mai, în partea a doua a Semifinalei cu numărul 2.

Sub sloganul „The sound of beauty”, Eurovision Song Contest 2022 va aduce, pe scena din Torino, reprezentanţii celor 41 de ţări înscrise în competiţie: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Elveţia, Finlanda, Franţa, Germania, Georgia, Grecia, Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, Regatul Țărilor de Jos, România, Rusia, San Marino, Serbia, Slovenia, Spania, Suedia, Ucraina şi Marea Britanie.

Eurovision Song Contest este cea mai importantă competiţie muzicală internaţională, organizată de EBU - cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. European Song Contest (ESC) se desfăşoară în fiecare an, începând din 1956. Show-ul este unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume, fiind transmis atât în Europa, cât şi în Australia, Asia şi Statele Unite.

Televiziunea Română este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).



Eveniment susținut de Catena, ShieldUP și Auchan