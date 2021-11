Suedia: Faceți cunoștință cu primii 14 artiști pentru "Melodifestivalen"

Postul de televiziune suedez SVT a anunțat primele 14 trupe care vor concura la "Melodifestivalen", care revine pentru cea de-a 62-a ediție în februarie anul viitor.

Câștigătorul Melfest (sau „Mello”, așa cum este cunoscut) reprezintă Suedia la Eurovision Song Contest. Într-un format ușor schimbat, un total de 28 de artisti vor concura în 5 semifinale. Cei mai buni dintre cei mai buni vor concura într-o mare finală sâmbătă, 12 martie.



Starul pop Melfest, Oscar Zia, își asumă atribuțiile de gazdă în acest an și este de așteptat să i se alăture o serie de invitați speciali. Să aruncăm o privire la primii 14, cu titlurile melodiilor și echipele de compozitori.





Anders Bagge

Bigger Than The Universe

Au rămas foarte puțini oameni în Suedia care nu-l cunosc pe Anders – el este una dintre cele mai populare personalități și compozitori de televiziune ale națiunii nordice.

Arbitrul Swedish Idol a lucrat cu artiști internaționali precum Jennifer Lopez, Madonna, Celine Dion, Janet Jackson, Santana și Enrique Iglesias. De asemenea, a co-scris participarea Azerbaidjanului la Eurovision Song Contest în 2012; When The Music Dies interpretat de Sabina Babayeva. Acum o mare provocare îl așteaptă pe Anders.

Compozitori: Anders Bagge, Jimmy Jansson, Peter Boström, Thomas G:son

LIAMOO Bluffin

LIAMOO a câștigat inimile și mințile oamenilor din Suedia în 2016, când a câștigat Idol, arătându-și abilitățile atât ca si cântăreț, cât și ca rapper.

În 2018, LIAMOO a participat la Melodifestivalen cu piesa Last Breath pe care a co-scris-o, iar în 2019 a venit din nou timpul pentru Mello, de data aceasta un duet, Hold You, alături de Hanna Ferm, terminând pe locul trei.

Compozitori: Jimmy „Joker” Thörnfeldt, Sami Rekik, Dino Medanhodzic, Ali Jammali

Faith Kakembo

Freedom

Asistenta preferată a tuturor din Jönköping a fost descoperită atunci când a participat la concursul de talente P4 Nästa 2019, câștigând finala ei județeană.

I s-a făcut cunoștință cu producatorul de hituri Jörgen Elofsson, care i-a dat piesa Crying Rivers, pe care a interpretat-o ​​la Melodifestivalen 2020; Faith Kakembo a terminat pe locul cinci când concursul a ajuns la Luleå.

Compozitori: Laurell Barker, Anderz Wrethov, Palle Hammarlund, Faith Kakembo

Linda Bengtzing

Fyrfaldigt hurra!

Ce mai poate fi spus despre Linda Bengtzing care nu a fost deja spus? Linda oferă hiturile – atât pe scena Melfest, cât și în afara acesteia

Dincolo de experiența ei extinsă cu Mello, Linda a apărut într-o serie de emisiuni TV și muzicale, câștigându-și aprecierile criticilor, inclusiv o nominalizare pentru cel mai bun rol feminin datorită interpretării lui Mimi Marquez în RENT.

Compozitor: Thomas G:son, Linda Bengtzing, Myra Granberg, Daniel Jelldéus

Danne Stråhed

Hallabaloo

Danne Stråhed a fost într-o varietate de trupe de la mijlocul anilor 1970 și, în calitate de membru al trupei Chinox, a avut legături cu (atunci) relativ necunoscutul AC/DC.

Rockerul își are rădăcinile muzicale în muzica populară suedeză, în sudul Americii și în Caraibe. Acasă, în Suedia, muzica sa de inspirație scandi/cajun a ajuns la un public larg.

Compozitori: Danne Stråhed, Fredrik Andersson, Erik Stenhammar

Cornelia Jakobs

Hold Me Closer

Cornelia Jakobs a trăit și a respirat muzică de la vârsta de șapte ani. La școală a început să cânte în diverse trupe garage rock și pasiunea ei pentru a cânta live pentru public a rămas la fel de puternică ca întotdeauna.

O artistă cu viziuni creative puternice atât în ​​muzică, cât și în imagini, în ultimii cinci ani a făcut cam totul singură. Cu 9 single-uri și un album de debut pe drum, Cornelia este o artista de urmărit.

Compozitori: Isa Molin, David Zandén, Cornelia Jakobsdotter

Cazzi Opeia

I Can’t Get Enough

Moa „Cazzi Opeia” Carlebecker este un artist, compozitor și producător suedez care a început să-și scrie propria muzică de la o vârstă fragedă.

Ea a devenit una dintre cele mai căutate compozitoare din K-pop, cu multe hituri în topurile Billboard din SUA și colaborări cu superstaruri precum BTS, Red Velvet, NCT 127 și Enhypen.

Ca si compozitor, Cazzi a vândut peste 20 de milioane de albume fizice, a fost transmis de peste 4 miliarde de ori și are peste 1,5 miliarde de vizualizări pe YouTube.

Nu vom mai enumera premiile acum sau vom rămâne fără spațiu pe pagină.

Compozitori: Bishat Araya, Jakob Redtzer, Cazzi Opeia, Paul Rey

Samira Manners

I Want To Be Loved

Samira Manners are 21 de ani și cântă și scrie muzică încă de când era mică. Cântăreața-compozitoare creează muzică pe baza propriilor sentimente și experiențe, iar visul ei este să-și împărtășească experiențele prin cântec cu un public mare.

Compozitori: Samira Manners, Fredrik Andersson

Omar Rudberg

Moving Like That

Omar este artist, compozitor și actor și un fost membru al celei mai mari trupe de băieți din Scandinavia: FO&O.

Fiind unul dintre personajele principale din serialul de succes Young Royals, el a atins statutul de idol printre telespectatorii mai tineri și a devenit un nume mondial.

Aceasta este a treia participare a lui Omar la Melodifestivalen.

Compozitori: Omar Rudberg, Gustav Blomberg, Amanda Kongshaug, Kristin Marie

Klara Hammarström

Run To The Hills

Klara Hammarström a devenit cunoscută publicului prin reality showul de la SVT Familjen Hammarström, care a fost despre familia de succes iubitoare de cai a Klarei, unde ea este unul dintre cei unsprezece frați.

După ce a concurat atât în ​​2020, cât și în 2021, Klara Hammarström finalizează un hattrick rar consecutiv de apariții la Melodifestivalen.

Compozitori: Jimmy „Joker” Thörnfeldt, Julie Aagaard, Anderz Wrethov, Klara Hammarström

Tribe Friday

Shut Me Up

Cu amestecul lor de indie rock, dance-pop și emo, Tribe Friday s-a bucurat de o bază de fani la nivel mondial încă de la debut.

Trupa se descrie ca trei „emo-losers” din trei orașe mici suedeze diferite, care împărtășesc visul de a deveni cea mai mare trupă din lume.

Compozitori: Isak Gunnarsson, Robin Hanberger Pérez, Noah Deutschmann

THEOZ

Som du vill

THEOZ este unul dintre cei mai mari influenceri ai Suediei, cu peste două milioane de urmăritori pe canalele lui.

Și-a făcut drumul ca artist în 2018, la doar doisprezece ani, cu piesa Het – videoclipul care îl însoțește a devenit cel mai vizionat în Suedia în acel an.

Compozitori: Tobias Lundgren, Axel Schylström, Tim Larsson, Elize Ryd, Jimmy „Joker” Thörnfeldt

Niello și Lisa Ajax

Tror du att jag bryr mig

Aceasta va fi prima dată când Niello și Lisa cântă împreună în Mello, dar nu prima dată când lucrează împreună; asta a fost vara asta la piesa Ingen annan.

Niello a reușit în 2013 cu piesa Legenden, în timp ce calea către succes a Lisei Ajax a fost prin Idol.

Compozitori: Yvonne Dahlbom, Niklas „Niello” Grahn Linroth, Jesper Welander

John Lundvik

Änglavakt

Acest om nu are nevoie de prezentare! Locul cinci la Eurovision Song Contest de la Tel Aviv cu Too Late For Love.

Compozitori: Anderz Wrethov, Elin Wrethov, Benjamin Rosenbohm, Fredrik Sonefors, John Lundvik

Următorii 14 participanți vor fi dezvăluiți de SVT în curând!

Sursa foto: https://esctoday.com/