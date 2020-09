EXCLUSIV "Reţeaua de idoli". Ion Ţiriac: "În momentul în care poți să alegi ai o altă viață în fața ta"

Irina Păcurariu continuă seria interviurilor de elită, marca „Reţeaua de idoli”. Luni, 21 septembrie, de la ora 21:00 (în reluare duminica, de la ora 18:00), cunoscuta realizatoare a pregătit telespectatorilor o întâlnire cu un român pe care-l recunoaște oricine: Ion Ţiriac.

A fost sportiv, manager de sportivi, a condus România la două olimpiade, a scris și scrie istorie în tenis, domeniu a cărui dezvoltare i se datorează într-o oarecare măsură.

Orice interviu acordat de Ion Țiriac devine controversat. Mai întotdeauna părerile lui abrazive fac turul presei, ceea ce s-a întâmplat, de curând, cu opiniile despre descalificarea lui Novak Djokovic de la US Open. Deloc întâmplător, interesul pe care Ion Ţiriac îl provoacă, inclusiv la noile generații, se datoarează faptului că e bogat.

"E naiv să crezi că Ion Țiriac va povesti cuiva cum a făcut primul milion, sau, în cazul lui, primul miliard. Pentru mulţi va rămâne un excentric, mare colecţionar de maşini, proprietăţi, blazoane, trofee de vânătoare şi avioane private. Orice se poate spune sau scrie, despre octogenarul campion, dar e complicat să-i contești încăpățănarea de face din sport o temă publică. La Reteaua de Idoli va vorbi despre regrete, prietenie sau anii de razboi în care a copilărit. După multi ani, Ion Tiriac acceptă un interviu pentru care unii şi-ar scoate pălăria, iar el, ceea ce se întâmplă foarte rar, și-a scos ochelarii", spune Irina Păcurariu.

Este primul român care a intrat pe lista Forbes a miliardarilor lumii si rămâne pe locul doi în topul celor mai bogați sportivi, după legendarul Michael Jordan. Anul acesta, când a împlit 81 de ani, un mare ziar italian titra: “Contele Dracula al tenisului s-a născut la Brașov, în România”. Italienii i-au făcut apoi şi o caracterizare celui care a câştigat în 1970 turneul de la Roland Garros, în proba de dublu, alături de Ilie Năstase: “Un bizar iubitor al sportului, un manager şi un om de afaceri cu viziune - deţinătorul turnelui Mutua Madrid Open, românul face parte dintr-o lume unde au acces foarte puțini”.

"Trebuie să vorbești despre sport, sportivi sau sportive în două secvențe - viața sportivă și viața adevărată care vine după sport. Gimnastele se opresc la 21-22 de ani, cresc, jucătorii de tenis la 30-31-32 de ani. Excepții sunt. Uite, Serena la 38, Federer și așa mai departe. Dar în a doua viață, dacă cumva lumea te respectă, nu te iubește, că atunci când ești sportiv te iubește toată lumea, dar după aia dacă îți câștigi respectul ai făcut Bingo, ești tot ce vrei. Însă un copil normal, și eu îi văd pe-ai mei, care sunt normali, n-au ales sportul, dar fac sport obligatoriu în fiecare zi, în momentul când termini școala - universitate, nu liceu - și ai cele mai bune note care există în lumea asta... nu mai contează ziua aia după ce ai terminat, pentru că o să sari într-un butoi cu apă înghețată care se numește viață. Și atunci, ce poți să pui în aplicare? Ce ai învățat în toți cei 4, 5,6, 20 de ani de școală și câtă creativitate ai? Sau ai cumva norocul să faci ceea ce îți place, nu ce trebuie să faci? Pentru că în momentul în care ești un american, care au o treabă senzațională, mie îmi place de mor - I'm looking for a job... Caut o slujbă.. E o treabă. I find my job. .. e altă treabă - nu-l găsești p-ăla care îți place ție. Iar unul dintre cele mai mari privilegii în viața asta este să ai dreptul să alegi. În momentul în care poți să alegi ai o altă viață în fața ta", spune Ion Ţiriac.