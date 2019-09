"Evita" cu Madonna și Antonio Banderas, la TVR1

Vineri, 13 septembrie, de la ora 21.10, telespectatorii TVR1 pot urmări "Evita", un film despre Eva Peron, cea mai controversata primă doamnă a Argentinei.

"Evita", producție SUA - 1996, fost regizat de Alan Parker după un scenariu de Oliver Stone și este o adaptare pentru ecran a musical-ului compus şi produs de Andrew Lloyd Webber şi Tim Rice în 1978.

Filmul îi are în distribuție pe Madonna, Antonio Banderas, Jonathan Pryce, Jimmy Nail, fiind lansat pe 25 decembrie 1996.

.



* Premiul Oscar pentru cea mai bună melodie originală ("You Must Love Me")

* Trei premii Globul de Aur: pentru cel mai bun film (categoria musical/comedie), cea mai bună actriţă (Madonna), cea mai bună melodie originală ("You Must Love Me").

.

Eva Duarte, o tânără dintr-o familie modestă, îşi părăseşte orăşelul de provincie pentru Buenos Aires, în compania cântăreţului Agustin Magaldi.

.

.

.

Devine amanta şi mai târziu soţia preşedintelui Juan Peron, pe care-l secondează în consolidarea celei mai populare dictaturi din istoria Argentinei, transformându-se într-o eroină pentru poporul argentinian.

.



.





Eva Peron a murit de cancer uterin în 1952 la vârsta de 32 de ani, iar corpul său a fost îmbălsămat de doctorul Pedro Ara.

.

.

Filmul este interzis copiilor sub 12 ani.

.