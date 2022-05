Eurovision: wrs a strălucit la Ceremonia „Turquoise Carpet”

Săptămâna Eurovision a început, oficial, în Italia, capitala ESC 2022, odată cu ceremonia de deschidere a concursului. | VIDEO

• A plouat cu soare și cu vedete pe covorul turcoaz de la Palatul Regal din Venaria Reale

• Concursul debutează marți, 10 mai, în direct la TVR 1 și TVR Internațional



Săptămâna Eurovision a început, oficial, în Italia, capitala ESC 2022, odată cu ceremonia de deschidere a concursului.





Delegațiile țărilor participante au defilat pe covorul turcoaz, lung de 200 metri, și s-au întâlnit cu jurnaliștii prezenți la eveniment. Odată cu ridicarea restricțiilor, artiștii, jurnaliștii și fanii au sărbătorit din nou, laolaltă, Eurovision Song Contest.





În atmosfera elegantă a Palatului Regal din Venaria Reale, o bijuterie a patrimoniului UNESCO, ceremonia a fost spectaculoasă, în spiritul tradiției Eurovision.





wrs a purtat o ținută gold smart casual, extrem de apreciată de ceilalți invitați: „ceremonia a fost un veritabil tur de forță. Zeci de interviuri, sute de poze cu fanii, o mulțime de prieteni pe care i-am cunoscut în universal Eurovision, nimic nu a lipsit pentru ca acest eveniment să fie unul memorabil. Am început defilarea cu nori și ploaie, dar am terminat sub un soare arzător, o atmosferă de vis care m-a încărcat pozitiv pentru concurs.”



Delegația României a avut numărul 27 în ordinea intrării pe covor, conform desfășurătorului stabilit de organizatori, reprezentanții României fiind foarte bine primiți de jurnaliști.





Gazdele ceremoniei, Gabriele Corsi, Mario Acampa și Carolina Di Domenic au întâmpinat invitații în grădina Palatului Regal și au realizat interviuri cu artiștii ESC 2022, dând startul săptămânii Eurovision.



Publicul din România poate urmări imagini inedite de la ceremonia de deschidere în programele de știri ale TVR și pe pagina oficială Eurovision Romania unde sunt difuzate, zilnic, în exclusivitate, materiale şi transmisiuni live de la Arena Pala Olimpico.





Eurovision debutează cu prima semifinală marţi, 10 mai, la ora 22.00, în direct la TVR 1 şi TVR Internaţional.

Calificat în urma selecţiei naţionale din 5 martie, wrs va urca pe scena Eurovision Song Contest 2022 pe 12 mai, în a doua semifinală a competiţiei, având numărul 13 de intrare în concurs. Alături de România, în a doua semifinală participă: Australia, Georgia, Cipru, Serbia, Finlanda, Azerbaidjan, San Marino, Israel, Malta, Muntenegru, Cehia, Polonia, Belgia, Macedonia de Nord, Suedia, Estonia şi Irlanda. Finala va avea loc sâmbătă, 14 mai și va fi difuzată în direct și în exclusivitate la TVR.



***

Foto: EBU/Andres Putting



Despre wrs:

Andrei Ursu, alias wrs, este un artist multidisciplinar cu o viziune unică. Înainte de a-și începe cariera de vocalist, e backup dancer în televiziune şi pentru alţi artişti, luându-i exemplul pe părinţii săi, ambii dansatori de muzică populară. În 2015, se lansează în muzică în trupa de băieţi SHOT. Doi ani mai târziu, părăsește proiectul şi se mută la Londra, unde îşi perfecționează abilităţile de compozitor. În ianuarie 2020, semnează un contract de înregistrare cu Global Records şi demarează proiectul său de muzică electro pop. Pe lângă muzică, wrs îşi concepe adesea videoclipurile şi artwork-urile, oferind ascultătorilor o privire în lumea sa interioară.



Cea mai recentă piesă a lui wrs, "Amore'' feat. Ilkan Gunuc a ajuns pe locul 7 în Top Radio MediaForest, pe locul 12 în Top TV Bulgaria şi a atins un vârf în Top 200 Shazam #3 RO, #19 Bulgaria, #67 Moldova, fiind inclusă în playlisturile editoriale NMF Turcia, RO + Hit Dans, Yaz, Dance toată ziua. Totodată, piesa "Tsunami" a devenit o senzaţie internațională ajungând pe primele locuri în topurile din Bulgaria (#24 Radio, #3 TV, #3 Top 200 Shazam, #12 Apple Dance), România (#35 Top 200 Shazam, #19 Apple Dance).

***



Despre Eurovision:

Eurovision Song Contest 2022 va avea loc în Italia, la Torino, cu semifinalele pe 10 şi 12 mai şi finala pe 14 mai 2022. România va intra în concurs joi, 12 mai, în partea a doua a Semifinalei cu numărul 2.



La ediția din acest an a concursului internațional, România va fi reprezentată de wrs, cu piesa “Llamame”.



Sub sloganul “The sound of beauty”, Eurovision Song Contest 2022 va aduce, pe scena din Torino, reprezentanţii celor 40 de ţări înscrise în competiţie: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Elveţia, Finlanda, Franţa, Germania, Georgia, Grecia, Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, Regatul Ţărilor de Jos, România, San Marino, Serbia, Slovenia, Spania, Suedia, Ucraina şi Marea Britanie.



Eurovision Song Contest este cea mai importantă competiţie muzicală internaţională, organizată de EBU - cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. European Song Contest (ESC) se desfăşoară în fiecare an, începând din 1956. Show-ul este unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume, fiind transmis atât în Europa, cât şi în Australia, Asia şi Statele Unite.



Televiziunea Română este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).



***



Pentru alte informaţii, vă rugăm să ne scrieţi la: eurovision.romania@tvr.ro sau cristian.acatrinei@tvr.ro.

Echipa Eurovision România



Mulţumim partenerilor noştri: Catena, farmacia inimii şi Auchan România