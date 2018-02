Eurovision RO: semifinala din Sighişoara, ultimul pas înainte de Marea Finală

Concurenţii vor cânta pe scena unde, acum aproape 90 de ani, strălucea marele George Enescu. Direcţia 5 susţine un recital extraordinar pentru semifinala din Sighişoara. L ive la TVR 1, TVR HD, TVRi, TVR Moldova şi pe TVR+, duminică, 18 februarie, de la ora 21.00.

Seria semifinalelor Eurovision România se încheie duminică, 18 februarie a.c., la Sighişoara, cu un nou spectacol.

Sala de spectacole „Mihai Eminescu” din Sighişoara, gazda evenimentului, se va transforma într-un spaţiu inedit, în care istoria și scenotehnica modernă se vor îmbina pentru a găzdui ultima semifinală Eurovision România din acest an.

Scena va fi inundată cu un spectacol de lumini şi grafică de la cei peste 100 de m2 de ecrane LED şi 380 de m2 de cortine LED instalate de organizatori.

După premiera realizată la show-ul precedent, când concursul s-a desfăşurat la 90 de metri sub pământ, în Salina Turda, în această duminică vom asista la o nouă premieră - concurenţii vor cânta pe scena unde, în urmă cu aproape nouă decenii, George Enescu susţinea un concert memorabil.

În decorul încărcat de istorie al cetăţii medievale, vor concura SAVE („All We Need”), Tomher Cohen („Baby You’re The Only One”), Sergiu Bolota („Every Little Thing”), Dora Gaitanovici („Fără Tine”), Teodora Dinu („Fly”), The HUMANS („Goodbye”), Iliana („I Won’t Lie”), Evermorph („Live Your Life”), Alexandru Ungureanu („Sail With Me”), Manuel Chivari („Somebody To Love”), Maria Suciu („Sweet Nothing”) şi Denisa Trofin („Tears”) - piesele sunt disponibile pe siteul dedicat: http://eurovision.tvr.ro.

Pentru că suntem la Sighişoara, spectacolul va fi deschis de Ordinul Paladinilor de Terra Medies, cavaleri şi domniţe ai cetăţii ce vor recrea atmosfera medievală pe scena Eurovision România.

Direcţia 5 susţine un recital extraordinar pentru semifinala din Sighişoara

La show-ul care încheie seria semifinalelor Eurovision România, Marian Ionescu va avea un rol dublu. Artistul va juriza piesele intrate în concurs, iar trupa Direcţia 5, al cărei membru fondator este, va susţine un recital extraordinar.

Pe o scenă amplasată în Piaţa Cetăţii, Direcţia 5 va interpreta hituri atât de iubite de public precum „Dacă ai şti”, „Povestea noastră”, „Şi ce dacă”, „Tot ce vrei” sau „O fată ca ea”. Alina Crişan, invitat special în cadrul recitalului, va cânta, alături de băieţii de la Direcţia 5, mai multe piese care au scris istorie în muzica românească.

Recitalul va fi difuzat în momentul în care juriul se va retrage pentru a decide cine merge mai departe în concurs.

Show-ul va fi prezentat de Diana Dumitrescu şi Cezar Ouatu. Simona Boantă, jurnalist TVR Tg. Mureş, va fi alături de concurenţi în Camera verde şi va surprinde emoţiile artiştilor.

Duminică, vom cunoaşte numele celor 15 finalişti ai Selecţiei Naţionale

Telespectatorii vor afla, pe 18 februarie, în direct, la TVR 1, TVR HD, TVRi, TVR Moldova şi pe TVR+, de la ora 21.00, cei trei finalişti ai semifinalei de la Sighişoara.

Aceştia vor concura, alături de câştigătorii primelor patru show-uri, în Marea Finală din 25 februarie, de la Sala Polivalentă din Bucureşti.

La finalul evenimentului, câştigătorii semifinalei şi prezentatorii vor susţine o conferinţă de presă, în direct la TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional şi TVR Moldova precum şi pe TVR+.

Cu o seară înaintea spectacolului de duminică, sâmbătă, în direct la TVR 1, de la ora 22.00, urmărim „Culise Eurovision 2018“, o serie de emisiuni live despre ultimele pregătiri pentru show-uri, impresii la cald, imagini de la repetiţii şi de la conferinţele de presă premergătoare evenimentelor.

În acest an, Selecţia Naţională se desfăşoară sub sloganul „Eurovision uneşte România!“. În premieră, în concurs au intrat 60 de piese, câte 12 pentru fiecare semifinală.

Pe 25 februarie, în Marea Finală care va avea loc la Sala Polivalentă din Bucureşti, publicul este singurul care va alege reprezentantul României pentru scena din Lisabona, dintre cele 15 piese rămase în concurs.

Despre Eurovision:

Eurovision este o competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. Prima ediţie a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia. Difuzat fără întrerupere, timp de 60 de ani, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume. Printre artiştii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numără: ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion, Johnny Logan.

Televiziunea Română, membră a EBU, este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).

Eurovision Song Contest 2017 a avut loc la Kiev, cu semifinalele pe 9 şi 11 mai şi finala pe 13 mai. Reprezentanţii României, Ilinca şi Alex Florea, au obţinut poziţia a şaptea, cu un total de 282 de puncte, cea mai bună clasare a României în concurs, de la succesul obţinut de Paula Seling şi Ovi la ediţia din 2010 şi a patra în istoria participării României la Eurovision.