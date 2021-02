Estonia: Uku Suviste și Jüri Pootsmann, în finala Eesti Laul 2021

Cursa către Rotterdam continuă în Estonia. Sâmbătă, 20 februarie, alte 12 acte au concurat în a doua semifinală a Eesti Laul 2021. Dar doar șase au reușit.

Uku Suviste, Suured tüdrukud, Kadri Voorand, Jüri Pootsmann, REDEL și Sissi sunt cu un pas mai aproape de reprezentarea Estoniei la Eurovision. Și cu aceasta, gama finală este completă.

Eesti Laul 2021: semifinala a doua

O combinație de 50/50 a voturilor juriului și a voturilor publicului a determinat primele patru calificări. Uku Suviste, Suured tüdrukud, Kadri Voorand și Jüri Pootsmann au reușit să treacă după primul tur de vot.

Apoi, calificările a cincea și a șasea au fost determinate exclusiv de publicul eston într-un al doilea tur de vot. Ultimele două calificări au fost REDEL și Sissi. Favoritele fanilor Gram-Of-Fun și Heleza nu au reușit să meargă mai departe.

Eesti Laul 2021: Semifinala a doua - rezultate

Uku Suviste - „The Lucky One” (prima etapă de calificare)

Suured tüdrukud - „Heaven’s Not That Far Tonight” (prima etapă de calificare)

Kadri Voorand - „Energie” (prima rundă de calificare)

Jüri Pootsmann - „Magus Melanhoolia” (prima etapă de calificare)

REDEL - „Tartu” (al doilea tur de calificare)

Sissi - „Timp” (a doua rundă de calificare)

Primele șase acte din 20 februarie trec în finală, împreună cu calificările din prima semifinală.

Finala Eesti Laul 2021 are loc sâmbătă, 6 martie, la ora 18:30 CET.

***

