Emisiunea de limbă română „Vorbeşte corect!”, de 24 de ani la TVR

„Vorbeşte corect!”, cel mai longeviv proiect de televiziune dedicat limbii române din mass-media românească, intră în cel de-al 25-lea an de difuzare. Istoria emisiunii „Vorbeşte corect!” a început în iulie 1999, o descoperim mai jos.

„Vrei să vorbeşti corect şi nu ai timp să răsfoieşti dicţionarele? Te ajutăm noi! În fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 14,55, la TVR 1, în doar 5 minute, învăţăm împreună să vorbim şi să comunicăm corect!” – este invitaţia constantă pe care realizatorii emisiunii de limbă română ne-o adresează nouă, tuturor.

În luna iulie 2023, emisiunea de limbă română „Vorbeşte corect” a împlinit 24 de ani! Facem o incursiune în istoria acestui program şi ne amintim de moderatorii lui şi cum a evoluat formatul lansat în iulie 1999.

Istoria emisiunii „Vorbeşte corect” a început în iulie 1999

„Limba română e predată la TVR de un puşti!” scriau ziarele în vara anului 1999. Atunci debuta la TVR 1 o emisiune cu un format inedit şi îndrăzneţ! „Corect”, un proiect original al regizorului Radu Dănilă: un băiat cu ochelari ne învăţa, cu ajutorul cărţii magice - Dicţionarul explicativ al limbii române - să descoperim ce greşim atunci când vorbim.

Cosmin Ionescu

A fost prima emisiune-concurs de limbă română, având un prezentator în vârstă de numai 9 ani, Cosmin Ionescu. Graţie formatului dinamic şi interactiv, reînnoit permanent, dar şi graficii originale, a devenit un adevărat brand TVR.

La împlinirea a 20 de ani de la debut, Cosmin Ionescu a fost invitat pentru a rememora acele vremuri:

A-i urma faimoasei emisiuni a lui George Pruteanu, „Doar o vorbă săţ-i mai spun”, a fost o mare provocare. Însă „Corect” a devenit curând o emisiune-brand a Televiziunii Române. Regizorului Radu Dănilă i-au fost alături, în primul sezon, regretatul scenarist şi realizator de televiziune Ovidiu Dumitru şi regizorul de animaţie Dinu Şerbescu.

„Concursul O greşeală, o scrisoare, 1 milion aducea în redacţie nenumăraţi saci de scrisori conţinând semnalări de greşeli de limbă română, multe dintre ele fiind dificil de găsit şi verificat. Colegele mele, Cristina Spiru (care realiza şi interviurile „pe stradă”), Cristina Anton şi Cristina Dănilă aveau sarcina grea de a deschide scrisorile. Multe dintre acestea nu semnalau exact emisiunea sau ora exactă, astfel că munca era într-adevăr titanică. Şi să ţinem cont că la acea vreme nu exista YouTube…”, povesteşte Radu Dănilă.

Programul a fost reinventat permanent pentru a fi în pas cu vremurile. În 2001, copilul Cosmin Ionescu şi îndrăgiţii actori Magda Catone, Dorina Lazăr, Claudiu Istodor şi Constantin Dinulescu alcătuiau „Familia Corect”.

Cuvintele pe care le folosim contează!

Din anul 2002, emisiunea „a coborât” din nou în stradă, printre oameni. Ruxandra Gheorghe, pe atunci studentă, a fost aleasă pentru a surprinde oamenii cu întrebări-capcană.

În 2003, a venit rândul artiştilor să răspundă unor provocări pe versuri şi muzică, de această dată la „Corect Show”. În anii ce au urmat, emisiunea „Corect” a încercat să fie cât mai actuală şi să răspundă schimbărilor din viaţa noastră de zi cu zi.

„Emisiunea Corect, adaptată zilei de astăzi, pentru mine aş vedea-o drept un exerciţiu de învăţare. Limba română este folosită în multe feluri, care nu ne sunt familiare.”

În aceşti 24 de ani, profesori şi lingvişti de renume au luat parte la realizarea emisiunii: prof. univ. dr. Theodor Hristea, academician Marius Sala, prof. univ. Cristian Moroianu, prof. univ dr. Rodica Zafiu, prof. univ. Ioan Vintilă Rădulescu - autoare DOOM, dr. Adina Dragomirescu - directorul Institutului de Lingvistică Iorgu Iordan-Al. Rosetti al Academiei Române, Cristiana Aranghelovici - coautoare DOOM3, dr. Andreea Dinică - consultantul de specialitate al emisiunii, Anca Şurian Caproş – realizator Radio România Actualităţi, dr. Alexandru Nicolae.

Din anul 2015 emisiunea de limbă română este difuzată la TVR 1 sub titulatura „Vorbeşte corect!”. Caracterul interactiv a fost păstrat, telespectatorii fiind invitaţi să semnaleze greşelile observate pe adresa vorbestecorect@tvr.ro.

Puterea cuvintelor

Comunicarea verbală şi non-verbală sunt temele principale de dezbatere. Interviurile realizate de realizatorii Radu Dănilă şi Cristina Dănilă au avut protagonişti din toate domeniile: jurnalişti, medici, psihologi, actori, comedianţi, lingvişti: acad. Sabina Ispas, prof. Alexandru Vlad Ciurea, prof. univ. Adina Nanu, jurnalişti şi realizatori TVR – Mihaela Crăciun, Ramona Avramescu, Iuliana Tudor, Sonia Argint, Iulia Zgripcea, Cristina Soare, Claudia Spătărescu, Alexandra Velniciuc, Gianina Corondan, Mihai Constantin, Adelin Petrişor, Cătălin Ştefănescu, Mihai Gruia Sandu, comedianţi şi vloggeri – Vlad Grigorescu, Cristian Dascălu, Virgil Ciulin, Sebastian Coţofană, Cristian China Birta, Viorel Dragu, Grupul 3chestii.

Tainele limbajului popular, cea mai importantă moştenire culturală românească, ne-au fost desluşite de rapsozii Sofia Vicoveanca, Cornelia Rednic şi Lupu Rednic.

Ioana Vintilă-Rădulescu

Emisiunea a reflectat permanent aniversările culturale româneşti. Printre acestea, Marea Unire, cu ajutorul prof. univ. dr. Rodica Zafiu, prof. univ. Marius Diaconescu, istoricul Dorin Stănescu. Campanii culturale, precum cea dedicată poetului Mihai Eminescu, integrate în „Vorbeşte corect!” au făcut programul şi mai atractiv. Iar pe 31 august, de Ziua Limbii Române, am aflat „cum să te îndrăgosteşti de limba română”.

Cei mici au fost şi ei în atenţia realizatorilor „Vorbeşte corect!”. Cu ghicitori, poezii, desene amuzante, muzică şi voie bună, Picii lu’ Soreasca, elevii cântăreţei Alinei Sorescu, au fost provocaţi să afle secretele limbii române. Am învăţat împreună cum să îmbinăm intonaţia, mimica, emoţiile şi cuvintele pentru a comunica mai bine. Ediţiile adresate celor mici au fost ilustrate cu simpaticele desene realizate de un fan al emisiunii, eleva Diana Andrei, pasionată de desen şi de limba română. Iar rubrica Muzica vorbirii a beneficiat de o grafică originală.

„Cum să înţelegi dacă nu e nimeni să-ţi tălmăcească?”

„În cel mai recent sezon, am răsfoit din nou Dicţionarul Ortografic, Ortoepic şi Morfologic DOOM 3, am tălmăcit graiul moldovenesc din Bucovina şi limbajul bisericesc. Am vorbit (şi) cu umor despre limba română şi am aflat că nu există graniţe în ceea ce priveşte comunicarea. Ne bucurăm că aceste ediţii au fost extrem de apreciate de telespectatori”, subliniază Cristina Dănilă.

Invitaţi: Cristiana Aranghelovici - coautoare DOOM3, Anca Şurian Caproş - realizator Radio România Actualităţi, Andreea Dinică, cercetător ştiinţific la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan-Al. Rosetti” al Academiei Române, Sofia Vicoveanca - cântăreaţă de muzică populară, părintele Iustin Marchiş - duhovnicul Mănăstirii Stavropoleos, Silvia Stelea, Costel Bojog şi Claudiu Teohari - comedianţi.

Sofia Vicoveanca

Echipa emisiunii:

Producători şi realizatori: Radu Dănilă şi Cristina Dănilă

Consultant de specialitate: Andreea Dinică, cercetător ştiinţific la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan-Al. Rosetti” al Academiei Române.

Jurnalist: Iulia Ioaniţoaia

Editor imagine: Ionuţ Andrei

Voice-over: Dan Creţa