Elvira Deatcu: “M-am îndrăgostit! Am simţit acei fluturaşi, ceva ce nu mai simţisem până atunci!”

“Astăzi la “Reţeaua de Idoli” invitată este o actriţă care lucrează după carte. O femeie pe care cred că o recunoaşte multă lume, pentru simplul motiv că are o meserie care pune reflectorul pe ea, poate mai des decât îşi doreşte o doamnă”, spune realizatoarea Irina Păcurariu despre invitata sa de luni, 27 noiembrie, de la ora 21:00, la TVR 2.

Elvira Deatcu este una dintre cele mai apreciate actrițe din România. De-a lungul timpului, şi-a surprins fanii atât pe scenă, cât şi pe micile ecrane. A întrat în casele telespectatorilor încă din anii 2000 prin cele mai populare telenovele, iar mai recent publicului a remarcat-o în seriale precum „Vlad” şi „Clanul”, dar şi “Spy/Master”, o mini-serie de spionaj inspirată din viața lui Ion Mihai Pacepa şi primul serial românesc nominalizat vreodată la Berlinală. În “Spy/Master”, cuplul Nicolae și Elena Ceaușescu este jucat de Claudiu Bleonț și Elvira Deatcu, un rol pe care actrița recunoaște că nu a vrut să îl câştige la casting. Despre experienţa sa, invitata Irinei Păcurariu la “Reţeaua de Idoli” a povestit pe larg despre cum a dat viaţă unui personaj detestat de întregul popor și cum şi-a construit rolul în lipsa unor detalii esențiale.

“Elvira Deatcu este una dintre surprizele pe care mi le-a oferit “Reţeaua de Idoli”. Ştiam despre ea ceea ce ştie toată lumea: că e taletată, eroină de seriale tv, deci populară şi joacă la Teatrul Odeon. La interviu, am descoperit o minune de femeie…”, spune Irina Păcurariu.

În viaţa privată, Elvira Deacu se mândreşte cu doi băieţi superbi, Luca şi Filip, și cu un mariaj fericit de 24 de ani. Invitata Irinei Păcurariu a scos la iveală amănunte despre familia sa şi despre momentul romantic, parcă rupt din filme, în care şi-a cunoscut partenerul de viaţă.

“Mama este bistriţeancă şi sunt opt fraţi. Una dintre surori stă la Cluj. Verişoara mea din Cluj a fost colegă cu soţul meu de la grădinţă şi până la liceu. De obicei, mergeam la Bistriţa în fiecare vacanţă de vară şi de iarnă. Era obligatoriu. În cele două camere ale bunicii am trăit cele mai frumoase vacanţe. Într-un an, verişoara mea mi-a spus: “Tu, de ce nu vii la noi la colindat, la Cluj!”. M-am dus. Aveam 15 ani, nu aveam bani de vagon de dormit, aşa că am mers 14 ore într-un vagonul normal. Când am ajuns acolo, eram ruptă de oboseală. Cum am ajuns, m-am culcat în dormitorul mătuşii mele şi m-am trezit de zarvă. Era gălăgie în sufragerie. Când am intrat în sufragerie, atât am văzut, mulţi băieţi şi fete, care veniseră la colindat la verişoara mea, colegi de-ai ei de liceu şi mai ţin minte o cravat de fondul plastic în nuanţe ţurcoaz, vernil, bleu-ciel, mare, pe tot pieptul şi doi ochi albaştri… M-am îndrăgostit! Am simţit acei fluturaşi, ceva ce nu mai simţisem până atunci! Soţul meu avea pe atunci 17 ani şi eu 15”, a povestit Elvira Deatcu la “Reţeaua de Idoli”.

“Irina Păcurariu: Eşti o persoană publică din România care, deşi e femeie, nu se sfieşte să spună câţi ani are…

Elvira Deatcu: Nu, n-am nicio problemă. Ştii când am avut o cumpănă, pe care am simţit-o emoţional… La 40 de ani. La 50 de ani… ori mi-a luat Dumnezeu minţile şi nu mai realizez că timpul joacă în defavoarea mea. La 40 de ani eram foarte neîncrezătoare în forţele mele, asta era o problemă. Dar acum sunt mult mai bine ca la 35 de ani, de exemplu.

Irina Păcurariu: Ce ai pierdut în timp?

Elvira Deatcu: Am pierdut încrâncenarea, frustrarea, panica şi întrebările: De ce nu mi se întâmplă? De ce nu fac?... Nu se întâmplă pentru că nu eşti pregătit să se întâmple. Asta îmi spun acum, atunci nu reuşeam”.