Efectele dure ale pandemiei pentru Paul Surugiu Fuego

Perioada dură prin care am trecut și trecem cu toții are efecte dure și asupra lui Paul Surugiu-Fuego, care a ajuns să se simtă vitregit de faptul că nu-și poate face profesia așa cum trebuie. Artistul nu a mai avut evenimente și concerte de mai bine de cinci luni și spune că parcă totul are o altă formă acum.