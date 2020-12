Ediție specială „Câştigă România!”: „La multi ani, TVR! Mai bine, mai sus!”

Liana Stanciu, Tudor Furdui și Mihai Rădulescu sunt invitaţii lui Virgil Ianţu miercuri, 30 decembrie, la ora 20:00, într-o ediție aniversară cu și despre Televiziunea Română.

Se împlinesc 64 de ani de la debutul Televiziunii Române şi trei cunoscute vedete ale postului, Liana Stanciu, Tudor Furdui și Mihai Rădulescu, ale căror cariere sunt legate de TVR, se vor duela în cunoştinţe din istoria postului public. Întâlnirea de miercuri, 30 decembrie, de la ora 20:00, în studioul „Câştigă România!” este încărcată de nostalgie, amintiri, dar mai ales umor și sinceră prietenie.

La școală era o elevă conștiincioasă și spune că a fost sefă de promoție până la facultate. „Tocilară, după cum zice fiica mea...”, glumește Liana Stanciu. Pentru invitația lui Virgil Ianțu nu s-a pregătit însă, pentru că a vrut să fie surprinsă. Liana Stanciu a trăit momente extraordinare în TVR. A început colaborarea în anii 90 și a făcut de toate: divertisment, emisiuni de film, topuri, transmisiuni de la diverse gale, spectacole, Eurovision, talk-show...

„Emisia aceasta este despre istoria televiziunii, un moment atât de serios și de nobil încât nici nu-ți vine să glumești. Aș fi preferat să fac întrebările decât să fiu acolo, în față. Am atât de multe amintiri legate de TVR... Uite, când a venit Marcel Iureș în studioul „În direct cu viața” și am vorbit despre copaci... Mi-a povestit atunci că la copaci e ca la oameni: bunicii își știu nepoții, părinții își știu copiii. Am vorbit despre catastrofa defrișărilor, atunci acela era subiectul... Mi-a plăcut la nebunie și întâlnirea cu Mircea Vintilă, pe care nu l-am asociat niciodată cu vârsta de 70 de ani...”, își amintește Liana Stanciu.

Istoria Televiziunii Române începea la 31 decembrie 1956, când se emitea în premieră, dintr-un studio improvizat din strada Moliere, sediu aflat în apropierea actualei clădiri a TVR. Au trecut 64 de ani de istorie, iar invitaţii lui Virgil Ianţu vor răspunde la întrebări legate de cele mai importante momente. Pe ecranul studioului „Câştigă România!” vor rula imagini unice de arhivă, cu mari artişti, programe şi momente reprezentative, de la emisiuni de divertisment sau înregistrări sportive, până la Teleenciclopedia, Viaţa Satului sau Tezaur folcloric.

Tudor Furdui a pășit pe coridoarele TVR pe când avea 4-5 ani. Venea de mână cu tatăl său și era încântat când întâlnea zeci de oameni cunoscuți. Acum prezintă ştirile sportive în principalul Telejurnal, iar în televiziune, nu mirajul apariţiei pe sticlă l-a ademenit, ci dragostea pentru tatăl său, actorul, Dumitru Furdui.

„Când trec în perioada aceasta pe coridoare și nu mai văd atât de multă lume am un sentiment de tristețe”, spune Tudor Furdui. Cea mai dragă amintire a sa nu se leagă de știrile din sport, ci de spectacolul în care a avut șansa să joace, „Piatra din casă”, în 2017, când s-au împlinit 60 de ani de la primul spectacol de teatru TV în direct. A primit multe aprecieri, dar și cea mai frecventă întrebare: „Tu de ce n-ai făcut teatru?”. „Mi-a fost frică să nu mă confunde lumea cu numele de Furdui și să aștepte de la mine ce vedeau la tatăl meu. M-am temut că nu mă ridic nici până la gleznele lui din punct de vedere al talentului”, a mărturisit cu sinceritate Tudor.

În mai bine de jumătate de secol, TVR a adunat – în imagini alb-negru şi color – frânturi de istorie. Prin ele, milioane de români au trăit la unison emoţii unice: mândrie, bucurie, tristeţe, îngrijorare, speranţă. În decembrie 1989, Televiziunea transmitea în direct căderea regimului comunist, după ce funcţionase ca instrument de propagandă al acestuia. Din 1990, „Televiziunea Română Liberă” – cum s-a autodenumit în mijlocul evenimentelor din decembrie - intra în altă epocă.

Jurnalistul Mihai Rădulescu, recent premiat pentru „Promovarea jurnalismului de calitate în Republica Moldova”, la Gala „Radar de Media”, mărturisește: „Am crescut cu ochii la TVR, copil și adolescent fiind. Eram dependent de programele acesteia, nu doar pentru că era unica televiziune din țară. Cu toate limitele sale, impuse de regimul comunist, TVR producea multe emisiuni de o calitate indiscutabilă. De aceea, revăd cu mare placere, de câte ori am ocazia, secvențe din 'arhiva de aur'. Bucuria de telespectator este însă dublată de cea de... lucrator în televiziunea publică, de peste două decenii. Ca reporter, realizator, prezentator sau moderator am avut șansa să fiu implicat în mai toate momentele importante pentru România democratică. Am fost acolo, în echipa TVR, și în perioadele tensionate precum mineriada din 1999, și la summit-urile istorice în care am fost acceptați în NATO și UE.

Sunt foarte bucuros că televiziunea publică a însemnat și înseamnă atât de mult în viața mea. Dar cel mai mult mă bucură că, inclusiv prin rotița care am devenit și eu în angrenajul său, TVR a rămas parte importantă în viața multor români. N-au fost puține provocările la care a trebuit să facă fața, dar postul public a reușit să se mențină ca un reper de informare promptă, decentă și echilibrată. La multi ani, TVR! Mai bine, mai sus!”.

Surprizele legate de aniversarea TVR nu se opresc aici. Invitata Andreei Marin într-o ediție specială „Nu există nu se poate” este o jurnalistă apreciată a Televiziunii Române. A urmat stagii de pregătire în producţia de documentare, reportaje şi programe, având teme sociale, interese ale minorităţilor și echilibru politic la BBC, Thomson Foundation, Discovery Campus, France 3, ARD și Circom Regional și fost primul reporter român care a realizat un documentar în Himalaya - „Ţara Şerpaşilor", desemnat şi cel mai bun documentar al anului de APTR. Despre cine este vorba aflați miercuri, 30 decembrie, de la ora 18:00. Ediție specială „Nu există nu se poate” și joi, 31 decembrie. Andreea Marin încheie anul într-o notă emoționantă și optimistă alături de Virgil Ianțu, prezentatorul concursului de cultură generală „Câștigă România!”, una dintre cele mai cunoscute şi îndrăgite emisiuni de gen, remarcată şi la nivel internaţional.