Echipa TVR, pregătită de Jocurile Olimpice de Iarna PyeongChang 2018

Fanii sporturilor de iarnă vor urmări competițiile alături de cei mai experimentaţi comentatori ai Televiziunii Publice.

Din 9 februarie, TVR va fi gazda Jocurilor Olimpice de Iarna PyeongChang 2018 şi va difuza, în direct şi înregistrat, cele mai importante şi interesante probe din sporturile de iarnă. Cea de-a XXIII-a ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă va avea loc Pyeongchang, în Coreea de Sud, în perioada 9 - 25 februarie 2018, şi va marca un moment istoric: Coreea de Nord şi Coreea de Sud vor participa sub acelaşi steag.



Timp de două săptămâni, posturile canalului public de televiziune, TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR HD, TVR Moldova și TVR+ vor transmite 102 evenimente sportive din 7 sporturi: patinaj artistic, schi (schi alpin, schi fond, schi acrobatic, short track, sărituri cu schiurile și snowboard), bob (bob și scheleton), biatlon, curling, hochei pe gheață și sanie.



7 dintre cei mai experimentați jurnaliști sportivi ai TVR, dar și specialiști, se vor afla în faţa microfoanelor pe tot parcursul Jocurilor Olimpice de Iarna 2018 pentru a oferi cele mai complete şi avizate informaţii despre competiţii şi sportivi. Sorin Hobana, care comentează Jocurile Olimpice din anul 2006, face echipă cu Monica Bucur la ceremoniile de deschidere şi de închidere de la PyeongChang, dar comentează şi probele de sărituri cu schiurile și curling. „Jocurile Olimpice de Iarna PyeongChang 2018 se anunță foarte interesante mai ales că în Cupa Mondială de Sărituri cu schiurile situația a părut echilibrată. Anul acesta am fost martorii unor recorduri. Pentru a doua oară în istorie, un sportiv, Kamil Stoch, a câştigat toate concursurile în Turneul celor Patru Trambuline. Este cel de-al doilea săritor cu schiurile care izbuteşte această performanţă, după germanul Sven Hannawald, în 2002. Printre vedetele JO de iarnă se va număra și săritorul cu schiurile japonez Noriaki Kasai, de 45 de ani, care concurează încă și o face foarte bine. Este recordmenul de prezențe mondiale la JO, cel mai vârstnic performer”, a spus Sorin Hobana.



Anul acesta, Monica Bucur va face echipă cu specialistul Marius Negrea pentru probele de patinaj artistic. Cunoscutul sportiv și antrenor a comentat patinajul artistic pentru TVR încă din 1998. Vlad Arhire se așează la microfon pentru probele de schi fond şi biathlon. „Pentru prima oară în istoria Jocurilor Olimpice, România duce o ștafetă masculină la biathlon. Așteptăm încă cu emoție numele celor cinci băieți. Competițiile de biathlon sunt extrem de palpitante și sunt foarte interesante duelurile pe care TVR le-a transmis de-a lungul anilor. Românii vor concura cu nume de tradiție din Norvegia, Franța, sportivii olimpici din Rusia sau Germania”, a explicat Vlad Arhire .



Cristian Mândru iubeşte schiul şi el aduce informațiile despre short track și freestyle dar mai ales de la spectaculoasele probe de schi alpin. Așa cum ne-am obișnuit, de la Emil Hossu-Longin vom asculta comentariile meciurilor de hochei pe gheaţă. „Vom vedea cele mai bune 12 echipe din hocheiul mondial. Se anunță un turneu extrem de strâns, competitiv și este foarte greu de anticipat învingătoarea. Vă aștep la TVR cu meciurile din cel mai frumos sport de iarnă, hocheiul pe gheață. Este un turneu important. Canada vine după două victorii consecutive. Rusia, după mai multe înfrângeri consecutive și, cu siguranță, vom avea un turneu așa cum este sportul: cu contact fizic, exploziv și extrem de spectaculos. Vom vedea vedetelele din continentul Hockey Leagues și, cu siguranță, vor apărea și tineri jucători care nu au mai ieșit la rampă”, spune Emil Hossu-Longin.



De rezumatele zilei se va ocupa Costin Deșliu, iar ultimele noutăți de la Pyeongchang le aduce Alina Alexoi: „Programul meu va fi legat de programul sportivilor români și voi încerca să acopăr cel mai bine din locul în care vor concura. Voi pendula între biathlon, schi fond, coborâri cu schiurile, sanie și bob. Evident că așteptările legate de sportivii români sunt mai puțin legate de medalii și mai mult despre a lupta onorabil, despre a vedea că dau totul în concurs și că își vor depăși propriile performanțe. Așa cum se știe, România are o singură medalie la JO de Iarnă, la Grenoble, în 1968, la bob. Acum așteptările celor mai bune locuri vin de la sanie, iar ștafeta României are șansă să intre între primele 10”, a spus Alina Alexoi.



Au mai rămas 15 de zile până la startul ediției 2018 a Jocurilor Olimpice. Pentru prima oară în istorie, Coreea de Sud găzduiește cea mai mare competiție a sporturilor de iarnă, la PyeongChang, după ce în 1988 le-a organizat pe cele de vară, la Seul. Din 9 februarie, la PyeongChang își dau întâlnire peste 50000 de participanti de pe mapamond la cea de-a XXIII-a ediţie de iarna a Jocurilor Olimpice.