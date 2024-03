Duminică, la „Breaking Fake News”: cazul Roşia Montană şi alegerile prezidenţiale în lume | VIDEO

Vom avea sau nu pașaport de carbon personal? Răspunsul – în episodul de duminică, 17 martie. Marian Voicu şi echipa sa ne-a aşteptat de la ora 19.00, la TVR 1.

După 9 ani de procese, Statul român câștigă definitiv împotriva companiei canadiene Gabriel Resources în Instanţa arbitrală internaţională de la Washington. Decizia a surprins opinia publică, pentru că oficialii români vorbeau deja de o înfrângere și de penalități de miliarde de dolari. Atacurile politice s-au reluat, dosarul exploatării de la Roșia Montană a fost dezgropat. Acuzațiile reciproce privind dezinformarea și manipularea opiniei publice au ținut prima pagină a presei românești.

Dumitru Dobrev, avocat, invitatul lui Marian Voicu la ediţia „Breaking Fake News” de săptămâna aceasta, a venit cu detalii la Interviul săptămânii, rubrica ce a deschis emisiunea pe 17 martie.

Conspirația săptămânii, cu Tatiana Țarfulea, a atins un nou subiect dezbătut intens la nivel mondial. Într-un an în care jumătate din cetățenii planetei din peste 70 de state votează, încercările de a manipula electoratul prin știri false sunt tot mai numeroase. În cazul alegerilor din iunie pentru Parlamentul european, autorii dezinformărilor sunt mișcările și partidele extremiste europene sau state din afara Uniunii Europene. Impunerea de către Bruxelles a unui așa-zis „pașaport de carbon personal” sau interzicerea reparării mașinilor mai vechi de 15 ani sunt dezinformări virale în rețelele sociale.

Între timp, în campania pentru alegeri prezidenţiale, propagandiştii lui Vladimir Putin au promovat la televiziunea de stat două versiuni la fel de înfricoşătoare privind continuarea războiului din Ucraina: în vreme ce unii se pronunţă pentru un atac nuclear împotriva Occidentului, alţii prevestesc o ofensivă atomică a NATO asupra Rusiei. Pe de altă parte, în an electoral american, de data aceasta, peisajul presei din Statele Unite s-a îmbogăţit cu publicaţii electronice precum DC Weekly, The New York News Daily sau Chicago Chronicle. Numai că, în ciuda denumirilor, gazetele respective nu sunt americane, ci invenţii ale Kremlinului. Revista presei fake, cu Horia Grușcă, a abordat subiectul în ediţia „Breaking Fake News” de duminică.

Vladimir Putin se află la conducerea Rusiei de 24 de ani. A avut patru mandate de președinte și unul de premier, iar scrutinul în urma căruia ar putea câștiga un nou mandat prezidențial de 6 ani se încheie. În mandatele sale, din 1999 încoace, Rusia a intervenit militar pe teritoriul Ceceniei, Ucrainei, Siriei și Georgiei. Dincolo de războaiele purtate cu arma în mână, Vladimir Putin s-a războit și cu oponenții regimului său, numele acestora înșirându-se pe o lungă listă de morți suspecte. Despre acestea ne-a vorbit Gabriela Avram, la Istoria și istoriile sale.

