Drama „Tipografic Majuscul”, de Radu Jude, joi, la TVR Cultural

Săptămâna aceasta, de la ora 22.00, telespectatorii TVR Cultural pot urmări filme premiate, ca „Tipografic Majuscul” și „Singur în doi” („Half Nelson”), dar și celebra „O noapte furtunoasă” sau opera „Norma” a lui Bellini.

Luni, de la ora 22.00, TVR Cultural difuzează „Crimă și pasiune” („Crime and passion/ Ace up my sleeve”), o comedie din 1976, regizată de Ivan Passer, în care îi regăsim pe Omar Sharif, Karen Black, Joseph Bottoms și Bernhard Wicki.

Andre Ferren, un speculator boem implicat într-o serie de afaceri păguboase, găseşte soluţia ideală pentru a-şi rezolva problemele financiare, convingându-şi iubita şi partenera de afaceri, Susan Winters, să se mărite cu Hermann Rolf, unul dintre cei mai bogaţi clienţi ai firmei lor. Andre îi promite lui Susan că o va ajuta să divorţeze cât mai curând şi îi urmăreşte pe cei doi soţi la castelul lor din Alpii Elveţieni. Urmează o serie de peripeţii din care Andre şi Susan abia scapă cu viaţă, dându-şi seama că sunt victimele unui plan diabolic pus la cale de Rolf.

Crimă și pasiune. Sursă: imdb.com





Marți, melomanii pot viziona „Norma”, de Vincenzo Bellini, pusă în scenă de Opera Națională București. Premiera a avut loc în 22 octombrie 2021, anul în care ONB a împlinit 100 de ani.

„Norma” a fost regizată de Alice Barb, cu o coreografie de Monica Petrică, Adrian Damian – scengraf costume, Maria Miu – scenograf costume, iar de proiecțiile video s-au ocupat Dilmana Yordanova și Eftimie Gheorghe Ovidiu. Dirijorul orchestrei este Ethan Schmeisser, iar dirijarea corului este în grija lui Daniel Jinga și a lui Adrian Ionescu.

Joacă: Norma - Elena Moșuc, Pollione - Daniel Magdal, Adalgisa - Ruxandra Donose, Oroveso - Marius Boloș, Clotilde - Sidonia Nica, Flavio - Andrei Lazar. Spirite ale pădurii: Emilia Turnescu, Andreea Dumitru, Elena Gogulescu, Silvia Bodeanu, Gabriela Durleci, Florin Mihalache, Raducu Milea, Octavia Cristea, Carmen Pandaru, Corina Lupescu. Spiridușii: Vanda Elena Rotaru, Constantin Miluța Rotaru, iar copiii sunt Ioan Mereanu și Ioachim Mereanu.

„Norma” a avut premiera mondială la Scala din Milano, în 26 decembrie 1831, după un libret de Felice Romani. Acțiunea, care în piesă se petrece în Galia stăpânită de romani, este mutată de Alice Barb într-un timp și spațiu în afara istoriei.

„Norma, femeia rănită și cu suflet nobil, trădată de bărbatul pe care l-a iubit atât de mult, încât și-a încălcat jurământul față de zeul templului a cărui preoteasă este, îmbrăcată în rochie roșie, superbă, grandioasă, cu voce divină, aduce tunetul și flăcările pe scenă, stârnește mânia Cerului și tot ea îl potolește… Elena Moșuc reușește și o interpretare actoricească sensibilă, nuanțată, construind imagini absolut tulburătoare, prin excelentul amestec de fragilitate și forță pe care-l transmite ființa ei. De partea cealaltă, în rochie albastră, vaporoasă, ingenuă, cu voce de încer, Ruxandra Donose în rolul Adalgisa, tânăra preoteasă pentru care Pollione (Daniel Magdal) o părăsește pe Norma”, notează Opera Națională București.

Scenă din „Norma”. Sursă: Captură video TVR





Miercuri, de la ora 22.00, telespectatorii pot viziona celebra „O noapte furtunoasă” a lui Ion Luca Caragiale, un spectacol al Casei de Producţie TVR, din 2013.

„Toată lumea ştie cum decurge acţiunea din piesa lui I.L.Caragiale. Singure personajele nu au dreptul să ştie. Şi nici realizatorii spectacolului. Şi nici spectatorii. Pentru că dacă ar şti, nu ar mai urmări spectacolul. Bine, dar vorbele sunt aceleaşi! Da, dar contextul poate schimba sensul vorbelor! A ştiut cineva vreodată ce înseamnă: Onoarea de familist? Există şi o onoare de ne-familist sau „becherii” se ghidează după un alt cod?”, spunea regizorul Mihai Manolescu.

Distribuţia: Florin Zamfirescu - Jupân Dumitrache ; Demeter Andras - Nae Ipingescu; Marius Manole - Rică Venturiano; Vlad Zamfirescu – Chiriac; Sorin Saguna - Spiridon ; Ioana Anastasia Anton – Veta; Ştefana Samfira – Ziţa.

Echipa de producție: Traian Andriescu - organizator de producţie; Eugenia Grigore - postprocesare sunet; Mihaela Constantinescu - regia muzicală; Cristian Grosu - editor imagine; Ovanes Papazian – scenografie, decor; Nicoleta Petrovici – scenografie, costume; Emil Stan - director de imagine; Lucian Bujor - regia de montaj; Laura Demeter – redactor; Dana Andriescu – producător; Ruxandra Ţuchel - manager de proiect.

Scenă din „O noapte furtunoasă”. Sursă imagine: Captură video TVR

Joi, de la ora 22.00, TVR Cultural difuzează „Tipografic Majuscul”, o dramă în regia lui Radu Jude, din 2020, cu Şerban Pavlu, Ioana Iacob, Bogdan Zamfir și Şerban Lazarovici.

Filmul pune în legătură, prin tehnica montajului, două poveşti şi două istorii. Una este povestea reală a adolescentului Mugur Călinescu, care, în 1981, a scris pe ziduri cu creta o serie de texte împotriva dictaturii lui Nicolae Ceauşescu. Povestea lui e pusă în scenă aşa cum a reconstituit-o Gianina Cărbunariu din dosarul lui din arhiva Securității. A doua este povestea oficială a României: imagini din arhiva Televiziunii Naţionale, din exact aceeaşi perioadă.

Filmul a obținut două premii Gopo în 2021, pentru decoruri și pentru machiaj și coafură.

Sursă afiș: Wikipedia





Sâmbătă, TVR Cultural transmite drama „Singurătate în doi” (Half Nelson), din 2006, cu Ryan Gosling, Shareeka Epps și Anthony Mackie, în regia lui Ryan Fleck.

Dan Dunne este un profesor alb într-o şcoală cu elevi de culoare. Dezinvolt, curajos, neconvenţional, el renunţă la programa şcolară şi îşi îndeamnă elevii să gândească singuri, să-şi pună întrebări şi să nu creadă orbeşte în a doua şansă. În afara şcolii, însă, profesorul de istorie este un individ singur, deziluzionat, dependent de cocaină. Întâmplarea face ca una dintre eleve să-l surprindă drogat după ore, iar urmarea este că cei doi ajung să se împrietenească şi să-şi schimbe vieţile.

Filmul a obținut o nominalizare la Oscar pentru cel mai bun actor, premiul Independent Spirit pentru interpretare masculină și feminină și o nominalizare la Marele Premiu al Festivalului Sundance.

„Singurătate în doi”. Sursă imagine: imdb.com





Duminică, TVR Cultural difuzează piesa „Sinucigașul”, a lui Nikolai Erdman, considerat unul dintre cei mai mari dramaturgi ruși după Anton Cehov, în traducerea lui C.C. Buricea și Zeno Fodor.

Spectacolul transmis de TVR Cultural a fost filmat la Teatrul Nottara, în 1995.

Nikolai Erdman a finalizat „Sinucigașul” în 1928, la patru ani de când Iosif Stalin preluase puterea în URSS, iar drama comică despre un bărbat care este împiedicat să se sinucidă de cei din jurul său, fiecare încercând să culeagă laurii, nu a fost privită cu ochi buni de sovietici. În 1930, piesa este interzisă pentru prima data, iar, în 1933, Erdman și Vladimir Mass, care semna alături de el alte texte, sunt arestați, iar Erdman este condamnat la trei ani de exil în Siberia.

În distribuție: Horatiu Mălăele, Teodora Mareș, Lili Nica Dumitrescu, Ruxandra Sireteanu, Valentin Teodosiu, Camelia Zorlescu, Ion Siminie, Stelian Nistor, Doina Simionescu, Ion Popa, Ion Porsila, Daniel Constantinescu, Daniel Corbu, Petrică Iacob, Constantin Lăpușan, Sandu Moldovan, Anda Ilie, Stan Rotaru, Tudor Cristian.

Echipa de producție: muzica – Mircea Octavian, costume – Corina Dorobanțu, redactor – Doina Teodoru, regia TV – Olimpia Arghir, decorul și regia artistică – Cornel Mihalache.

Horațiu Mălăele în „Sinucigașul”. Sursă imagine: Arhiva TVR