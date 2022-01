Doruri nestinse și amintiri de neuitat la „Dăruiește Românie!”

Silvia Dumitrescu, Sanda Ladoși, Eugenia Nicolae, Ralflo și Magicianul Verdini își dau întâlnire la TVR Internațional și online pe TVR+, vineri, 14 ianuarie, de la ora 21.00.

„Am început un An Nou cu oameni pentru care eleganța, distincția și bunătatea sunt moduri de a trăi. Continuăm pe aceeași direcție și intrăm în casele dumneavoastră cu artiști valoroși, muzică pe care o îndrăgiți și tineri care performează. TVR Internațional își duce cu perseverență misiunea mai departe, aceea de a promova imaginea României prin oamenii și faptele lor”, crede Carmen Târnoveanu, gazda emisiunii „Dăruiește Românie!”.

De 65 de ani, Televiziunea Română vă este alături, iar de 26 de ani, TVR Internațional unește românii de pe cinci continente.

„Aici sunt oameni de tv extraordinari, compozitori, directori de imagine... un solist nu are cum să facă succes de unul singur, e nevoie de o echipă foarte mare. Această muncă de echipă s-a finalizat cu piese care au rămas în istoria muzicii pop. Noi am beneficiat de filmări frumoase și de aprecieri din partea telespectatorilor. În 1983 am intrat prima dată în Televiziune. Toată lumea se uita la TVR. Cu toate că am prins vremuri mai dificile, cu doar 2 ore de program, am putut să arătăm publicului nostru talentul și iubirea față de muzică”, mărturisește Silvia Dumitrescu.

„Ne bucurăm că datorită emisiunii voastre avem această șansă de a păstra contactul cu ei, cumva să le transmitem din căldura și dragostea de acasă prin intermediul melodiilor noastre. Ne gândim cu drag la românii noștri și ne dăm seama cât este de complicat pentru cei care lasă tot și încep o viață în altă parte. Suntem conectați prin intermediul Televiziunii și al muzicii. O mare parte din cei 65 de ani ai TVR am petrecut-o aici, am crescut împreună”, povestește cu emoție Sanda Ladoși.

„Generația noastră are acces la foarte multă informație. Publicul primește atât de mult material, încât nu prea mai distinge ce este bun. Se nasc artiști peste noapte și dispar la fel de repede. Să construiești un proiect, să creezi muzică este foarte greu și necesită multă muncă”, consideră Eugenia Nicolae.

„M-am născut în Franța, am locuit în Elveția 14 ani și din 2010 sunt în România, unde este casa mea. Astăzi, după o săptămână în vacanță în Franța, abia aștept să mă întorc «acasă», în România. Îmi place foarte mult să mă plimb în aer liber, iubesc muntele și oamenii cu suflete frumoase”, spune Ralflo.

Echipa emisiunii vă prezintă tineri pe care Fundația World Vision România îi susține să-și îndeplinească visurile. Vă facem cunoștință cu Adriana-Georgiana, astăzi studentă a Facultății de Psihologie și Științele Educației. Prin intermediul Fundației, Adriana-Georgiana a avut acces la mentori, de la care a înțeles că: „trebuie să spună ceea ce gândește într-un mod plăcut, indiferent de situație”.

În aceeași idee, se alătură inițiativei noastre dr. Raluca Oancea Ionescu, medic specialist la Secția de Genetică Clinică a Spitalului San Carlos din Madrid, Spania. A absolvit Medicină și Chirurgie la Universitatea Carol Davila din București în anul 2001. A obținut titlul de doctor, cu distincția „Cum Laude”, la Universitatea Complutense din Capitala Spaniei și este membră a Societății Europene de Genetică Umană și a Asociației Spaniole de Genetică Umană. Din 2005 predă cursuri universitare de masterat în domeniu și, din 2011, susține formarea unui grup al românilor cu profesiuni liberale în Peninsula Iberică.

Pentru medicul Raluca Oancea Ionescu, nicăieri nu este mai frumos ca „acasă”, în România și de aceea, de peste 15 ani îi invită pe spanioli să descopere țara noastră prin intermediul site-ului rumania-viajes.com.

Românii din străinătate iubesc artiștii noștri și ascultă melodiile celebre ori de câte ori au ocazia. Un om implicat în organizarea de evenimente culturale de ținută în diaspora este Mioara Moraru, inițiatoarea Festivalului Propatria din Italia, și este cea care deschide seria de urări, pe care la așteptăm și de la dumneavoastră, pe pagina Facebook Dăruiește Românie.

Un An 2022 cu sănătate, noroc și bucurii, dragi români!

