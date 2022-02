Dorințe împlinite și mărturisiri în premieră, la „Dăruiește Românie!”

Ozana Barabancea și fiica sa, Gloria, Marcel Pavel, Elena Ionescu, Trupa Bucium, actorii Andra Mirescu și Daniel Burcea împart bucurie la TVR Internațional, vineri, 18 februarie, de la ora 21.00.

„Am adorat Anglia, însă, în timp a devenit o dezamăgire, dar am avut și momente foarte frumoase, emoționante, pentru că acolo l-am născut pe fiul meu, Andrew.

Credeam că voi rămâne acolo, dar am avut o inspirație de moment și am zis să mă întorc în țara mea, pentru că mi-era dor de România, de tot ce înseamnă autenticul din viața mea și mai ales de operă. Îmi lipsea foarte mult opera, eu sunt în Corul Operei de 34 de ani... nu-mi vine să cred! Mă bucur că am luat această decizie, să mă întorc în țară. Pentru mine este mai bine aici”, mărturisește Ozana Barabancea.

„Omul înzestrat, pe care îl întâlnești, poate chiar întâmplător, îți poate schimba viața. Așa cum a fost la mine. Și mă refer la regretatul profesor de canto, Iulian Băiașu, maestrul meu. Acum se află în Ceruri, Dumnezeu să-l odihnească în pace! Am descoperit în acest dascăl esența îndrumării corecte în ceea ce privește știința cântatului. Am încercat și cu altcineva și nu a fost la fel”, povestește Marcel Pavel.

„Faptul că suntem aici, dăruim o parte din energia noastră bună, aducem multe povești pe care le-am adunat de-a lungul anilor, experiențe diferite, dar comune, cumva. Prezența în emisiune este un simbol că dăruim Românie în fiecare zi. După atâta timp în care am urcat mai puțin pe scenă, ne dorim mult să fim alături de publicul nostru și ne bucurăm de acest moment din spectacolul de televiziune”, recunoaște Elena Ionescu.

„Tot ceea ce facem noi este strâns legat de legende românești, de basme. A pornit de la copilăria noastră, care credem că astăzi este mai greu de trăit, în sensul în care am trăit-o noi. Având foarte puțină informație în anii ‘80, basmele reprezentau un univers fantastic, în care ne refugiam când eram copii. Cred că sentimentul acela trebuia păstrat cumva și asta încercăm prin muzica noastră, să ducem oamenii în acel univers, pe care noi l-am cunoscut, și cred că foarte multe mituri românești pot fi exploatate. E păcat să se piardă. Cât ține de noi, vom face! Anul viitor, trupa Bucium aniversează 18 ani de la debut”, spune Andi Dumitrescu – solistul Trupei Bucium.

Emisiunea Dăruiește Românie! prezintă povești care merită ascultate, ale românilor din diaspora, de cele mai multe ori ambasadori pe cont propriu. Un astfel de om este dr. Radu Țuțuian, medic în Elveția. Originar din Brașov, a studiat la Facultatea de Medicină „Carol Davila” din București. În 1997, a plecat din țară pentru a se stabili în Elveția timp de doi ani, după care a emigrat în Statele Unite ale Americii, unde s-a specializat în medicină internă și gastroenterologie. A revenit în Țara Cantoanelor în 2005, unde profesează, ca medic primar gastroenterolog, la Clinica Universitară pentru Chirurgie și Medicină Viscerală a Spitalului Universitar din Berna. Doi ani mai târziu, devine profesor asistent la Facultatea de Medicină de la Universitatea din Zurich, iar în 2010, profesor asociat al Universității din Berna. Din 2018, coordonează Clinica de Gastroenterologie și Hepatologie Bürgerspital din Solothurn. Prin activitatea desfășurată peste hotare, de mai bine de un sfert de veac, doctorul Radu Țuțuian este un model pentru generațiile viitoare.

Și în această ediție ne continuăm misiunea și vă prezentăm tineri pe care Fundația World Vision România i-a susținut să-și îndeplinească visurile. Vă propunem să faceți cunoștință cu Denisa, fost bursier în programul Vreau în clasa a 9-a, în prezent, doctorandă în Mecatronică, asistentă universitară și cercetătoare la Universitatea din Malaga, Spania.

„Când eram în clasa a V-a, nu știam ce mă așteaptă în viitor, nici nu mă gândeam prea mult la asta, eram preocupată de prezent. Mereu aveam de lucru la câmp sau în grădină, în funcție de anotimp, trebuia să dau de mâncare la animale ori să mă duc cu vacile la păscut. Nu aveam rezultate strălucite în clasele primare, învățătoarea îmi zicea mereu că sunt <>. În schimb, eram foarte curioasă și muncitoare. Fundația World Vision România a apărut în viața mea cu puțin înainte să încep liceul, când o echipă de la biroul din Râmnicu Vâlcea mi-a făcut o vizită acasă. Ulterior, am fost informată că am fost selectată ca beneficiară într-un proiect de burse școlare. Per total, World Vision România m-a ajutat foarte mult în timpul liceului, și chiar și după. În timpul facultății m-au pus în contact cu Fundația Svasta, care mi-a oferit o bursă pentru a-mi continua studiile la Facultatea de Automatică și Calculatoare la Politehnica din București. A urmat masterul la Malaga, în Spania, și povestea continuă tare frumos...”

Scriitorul Constantin Gumann, stabilit în Austria, este un om de cultură care iubește artiștii și muzica românească și se alătură urărilor pentru Marcel Pavel, mesaje pe care la așteptăm și de la dumneavoastră, pe pagina facebook.com/DaruiesteRomanie.

„Ediția aceasta ne demonstrează încă o dată, dacă mai este nevoie, cât este de important să dăruim: talent din harul pus de Dumnezeu în vocile artiștilor noștri, oferit sub formă de lecții pentru cei tineri, dispuși să le primească, burse acordate la timp, care schimbă parcursul copiilor de ieri în adulții valoroși de mâine, care pot face o lume mai bună pentru cei care nu au avut norocul lor, și nu în ultimul rând, timp pentru întâlniri cu oameni excepționali, idoli, care prin educație, credință, muncă, au făcut imposibilul posibil”, spune Carmen Târnoveanu, gazda emisiunii „Dăruiește Românie!”.

***

Sezonul 7 al emisiunii „Dăruiește Românie!” Prezintă un spectacol de televiziune, într-un format original de culturetainment, prin care descoperim viața artistică românească și, mai ales, artiștii recunoscuți în străinătate, care au o poveste comună cu românii de peste granițe sau care, ei înșiși, trăiesc sau au trăit experiența emigrării. Ca Ambasador al Copiilor de Pretutindeni, distincție oferită de World Vision România, emisiunea susține și promovează programe educaționale, adolescenții prezentați dovedind că Educația Merită. Artiștii invitați și personalitățile din diaspora cu care ne mândrim, mentori pentru multe generații de tineri, pledează prin mărturisirile proprii, pentru accesul la educație și pentru implicarea societății în acțiuni de susținere a procesului de învățământ.

***

