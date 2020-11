Dolly Parton, Cu sufletul pe masă, la TVR 2

Miercuri, 11 noiembrie, de la ora 21.10, TVR 2 a programat filmul care s-a plasat pe primul loc în BOX Office-ul britanic şi pe locul patru în cel american!

Comedie romantică. Sătulă de viaţa ei ternă şi fără perspective dintr-un orăşel uitat de lume, Shirlee Kenyon se mută la Chicago, fără niciun ban în buzunar, dar plină de optimism şi ambiţie. În timp ce încearcă să se angajeze recepţioneră la un post de radio, ea ajunge, printr-o încurcătură, să stea de vorbă în direct cu diverşi ascultători care-şi povestesc problemele de familie. Sfaturile ei încurajatoare şi cu bun-simţ au un succes fulminant, aşa că directorul radioului o transformă peste noapte în „Doctor Shirlee”, psihologa favorită a ascultătorilor. Numai că, evident, fata n-are niciun fel de diplomă, darămite una de medic, iar ziaristul Jack Russell are de gând s-o demaşte.

Dacă sunteţi fani Dolly Parton, atunci nu aveţi voie să rataţi acest film, care poartă amprenta artistei. Criticii au apreciat că filmul a fost în asemenea măsură „infuzat” de personalitatea actriţei, încât pare că eroina principală are aceeaşi personalitate. Mai mult, coloana sonoră a include 10 cântece originale pe care Dolly le-a compus special pentru acest film, iar replicile sale din scenariu au fost schimbate în stilul actriţei.

Nimeni nu s-a plâns de acest lucru, mai ales după încasările înregistrate imediat după lansare, filmul ocupând locul patru în BOX Office-ul american şi primul loc în cel britanic!

În luna august a acestui an, USA TODAY a inclus-o pe Dolly Parton în lista Women of the Century – în care figurează 100 de femei “care au avut un impact substanţial în vieţile noastre şi în ultimii 100 de ani ai ţării noastre”. Cu această ocazie, artista a declarat că şi-ar dori ca în ianuarie 2021, să serbeze împlinirea a 75 de ani pozând din nou, după 43 de ani, pe coperta Playboy!





CU SUFLETUL PE MASĂ (STRAIGHT TALK – SUA, 1992)

Regia: Barnet Kellman

Cu: Dolly Parton, James Woods, Michael Madsen, Teri Hatcher