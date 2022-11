Doina Levintza la „Vineri seara în direct”

Vineri, 4 noiembrie, ora 21.00, TVR Internațional a difuzat o nouă ediție a emisiunii „Vineri seara în direct”.

“Arta pentru mine este rațiunea de a fi, este încântarea sufletului meu. Fiecare clipă mi-o trăiesc încercând să dau bucurie oamenilor prin ceea ce fac”. Acestea sunt cuvintele invitatei de vineri seara. Am vorbit “între patru ochi” cu un om special, nimeni alta decât Doina Levintza.



A lucrat la sute de piese de teatru, filme și spectacole de televiziune. Colecțiile ei au ajuns la Paris, Monte Carlo, Washington, New York, Londra, Geneva, Madrid sau Berlin.



În 1994 a primit premiul UNITER pentru întreaga activitate artistică, iar de atunci au trecut 28 de ani de creație. A fost decorată de Ambasada Franței cu Ordinul Artelor și Literelor în Grad de Cavaler.



În anul 2005, Principesa Margareta i-a acordat pentru prima dată titlul de furnizor oficial al Casei Regale.

Ca de obicei, ne-am plimbat prin toată lumea. Am ajuns la Copenhaga, la New York și la Barcelona, dar și la Timișoara, Craiova sau București.



Ne-am oprit și la arhiva televiziunii, unde am râs pe săturate, alături de unul dintre cei mai populari actori, și am ascultat o voce inconfundabilă. Sunt convins că poate fi recunoscut de la primele acorduri.



Românii de la Copenhaga trebuie să fie cei mai fericiți! Așa e când trăiești în cea mai cool capitală din lume. Aici, totul se rezumă la deconectare, relaxare și bucuria de-a trăi.



Iubitorii de operă trebuie neapărat să ajungă la Carmen. Un spectacol inspirat de cabaret în viziunea regizorului, cunoscut la nivel internațional, Barrie Kosky.



Unul dintre orașele mele preferate este New York! Broadway are o sumedenie de musicaluri spectaculoase în acest sezon, iar “Lion King” este unul dintre ele. O adaptare captivantă după filmul cu același titlu din 1994.



De la New York, la Barcelona! De la musical, la noile achiziții ale Muzeului Național de Artă din Catalonia.



Maternasis este o colecție care conține lucrări ale unor artiste foarte importante din perioada postbelică, printre care și Nuria Pompeia, autoarea cărții cu același nume. Tema colecției este legată de problemele cu care s-au confruntat femeile, de singurătatea lor într-o lume a bărbaților și de contextul social-politic în care s-au regăsit de-a lungul timpului.

Realizator și prezentator: Kyrie Mendél

Producător: Bogdan Stanescu