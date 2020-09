Documentare despre artiști de top la DokStation Music Documentary Film Festival

Cea de-a V-a ediție a evenimentului va avea loc în perioada 17-20 septembrie. Proiecţiile documentarelor vor avea loc în aer liber, la Grădina cu filme şi DESCHIS Gastrobar. Accesul va fi gratuit, în baza unei rezervări prealabile online.

Depeche Mode, Gorillaz, ZZ Top, Aurora, Foals sau Pavarotti. Artiști care au scris istorie în diverse genuri muzicale. Pentru cei care le-au ascultat muzica și au vibrat pe ritmurile lor, documentarele reprezintă o ocazie extraordinară de a pătrunde în viața de dincolo de scenă a vedetelor preferate, de a afla cum s-au născut melodii pe care le-au fredonat generații întregi sau de vedea ce înseamnă backstage-ul unui concert.

În selecţia DokStation de anul acesta se află documentare muzicale în premieră naţională despre vedete pop şi rock.

"Gorillaz: Reject False Icons" (regia: Denholm Hewlett, 2020) surprinde instantanee din viaţa de muzician în turneu şi din studioul de înregistrări, avându-i în prim plan pe co-fondatorii Gorillaz, Damon Albarn şi Jamie Hewlett.

"Once Aurora" (regia: Benjamin Langeland, Stian Servoss, 2019), spune o poveste inedită despre muzică, pasiune și succes. Este parcursul tinerei cantautoare norvegiene Aurora Aksnes, descoperită la vârsta de 16 ani, când o înregistrare video cu o compoziţie proprie a devenit virală.

Chiar dacă mai puțin cunoscuți publicului din România, cei de la Foals au lansat până în prezent șase albume, un album video, șase piese de prelungire și douăzeci și șapte de single-uri. Documentar şi concert film deopotrivă, "Foals: Rip Up The Road" (regia: Toby L., 2019) reușeste să creioneze portretul îndrăgitei formații britanice și dincolo de scenă şi include secvenţe din concertele Foals de la Alexandra Palace din Londra.

Cine nu a auzit de legendarii ZZ Top? Însă oare ce se ascunde dincolo de imaginea celor trei bluesmeni excentrici - Billy Gibbons, Dusty Hill şi Frank Beard - și ritmurile lor ce împletesc blues-ul cu rock-ul? Documentarul "ZZ Top: That Little Ol' Band From Texas" (regia: Sam Dunn, 2019) creionează povestea uneia dintre cele importante şi cele mai iubite formaţii din lume ce reușește să-şi păstreze aura de mister, să-și intrige fanii şi să-i atragă pe curioşi, chiar şi după 50 de ani de la înfiinţarea trupei.

Însă poate cea mai așteptată peliculă cu și despre "Depeche Mode: Spirits in the Forest" (regia: Anton Corbijn, 2019), trupa britanică ce a generat un adevărat fenomen muzical, poate fi vizionată în cadrul evenimentului. Filmul aduce în lumina reflectoarelor vieţile a şase super fani ai formaţiei, din regiuni diferite ale lumii.

Însă programul DokStation 2020 nu se rezumă doar la documentare despre artiști, concerte sau viața de dincolo de scenă. Astfel, vor fi proiectate și trei filme despre importante mişcări socio-culturale din Statele Unite:

"Punk the Capital: Building a Sound Movement" (regia: Paul Bishow, James June Schneider, 2019) reprezintă o radiografie a scenei punk rock din Washington DC, concentrându-se asupra unor formaţii ca Bad Brains, Minor Threat sau The Slickee Boys.

"Underground Inc. - The Rise & Fall of Alternative Rock" (regia: Shaun Katz, 2019) documentează ascensiunea şi declinul scenei de rock alternativ din Statele Unite, după succesul formaţiei Nirvana. Nirvana s-a dezmembrat în urma decesului neașteptat a lui Kurt Cobain, dar popularitatea trupei a continuat să crească. La opt ani după moartea lui Cobain, un demo neterminat pe care trupa l-a înregistrat cu două luni înainte de moartea lui, „You Know You're Right” („Știi că ai dreptate”), a ajuns pe locul întâi în topuri de radio din întreaga lume. S-au vândut mai bine de 60 de milioane de albume pe tot globul de la debutul trupei, incluzând aici 10 milioane de copii ale albumului „Nevermind” numai în Statele Unite.

"Vinyl Nation" (regia: Kevin Smokler & Christopher Boone, 2020) explorează fenomenul reapariţiei discurilor de vinil şi diversificarea fanilor acestui format, în contextul societăţii americane actuale.

Și nu în ultimul rând, festivalul propune un un film de neratat despre legenda muzicii clasice, "Pavarotti" (regia: Ron Howard, 2019), singurul cântareț de operă care a vândut mai mult de 100 de milioane de înregistrări. Documentarul este o incursiune aprofundată, fără menajamente, în viaţa, cariera şi moştenirea celebrului tenor.

A cincea ediţie DokStation Music Documentary Film Festival este organizată de Wearebasca şi Asociaţia DokStation. Accesul va fi gratuit, în baza unei rezervări prealabile online, pe Eventbook.ro.

***

Surse foto: The Times

Un articol de Irninis Miricioiu