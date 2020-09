"Un doctor pentru dumneavoastră": Plantele, miracol al naturii

La TVR Internațional și online pe TVR+, de luni până joi, de la ora 18:30, emisiunea "Un doctor pentru dumneavoastră" vă invită, în perioada 7 - 10 septembrie, să revedeți ediții cu subiecte de interes.

Luni, 7 septembrie



Invitați: prof. dr. IULIANA DOBRESCU, Şef Catedra de Psihiatrie și Psihologie a Copilului și Adolescentului, UMF „Carol Davila”; ROXANA GRIGOREAN, psihoterapeut sistemic de familie și cuplu; prin telefon, din Spania: dr. GABRIELA DAGMAR NEDELCU, psiholog și psihopedagog, competență în diagnosticul și tratarea autismului



Copiii cu dizabilități suferă în ceea ce privește integrarea în societate și stabilirea interrelațiilor cu ceilalți copii într-un climat de înțelegere, toleranță, acceptare și iubire. Sunt părinți care se rușinează și chiar renunță la copilul cu o anumită problemă. Este o dificultate a lor de acceptare și au nevoie și ei de suport. Pentru fiecare copil contează cum gândești, ce simți și ce transmiți, cum le ești alături și cum îi sprijini. Au dreptul la viață și merită un viitor cât mai bun.”E important să ținem cont că limbajul non verbal transmite cel mai mult. Nu vorbele pe care le auzim sunt definitorii, ci gesturile, mimica, interacțiunile pe care le vom vedea, mai ales atunci când suntem într-o lume a necuvintelor. Doar 7% din impactul unei mesaj este transmis cu ajutorul cuvintelor, 38% cu ajutorul tonului (comunicare paraverbală) și 55 % din impactul unui mesaj referitor la sentimente şi atitudini este transmis cu ajutorul comunicării non verbale (gesturi, posturi, mimică)”, declară psihoterapeutul Roxana Grigorean. Un copil cu dizabilități neurologice sau motorii severe are nevoie în primul rând de iubire, de o modelare şi o stimulare eficientă pentru a-şi trăi viaţa cât mai firesc cu putință, atât el cât şi cei din jur. Să fim aproape de cei aflați în dificultate!



Moderator: MĂRIUCA MIHĂILESCU

Redifuzare din 9.12.2019



Marți, 8 septembrie



PLANTELE, MIRACOL AL NATURII

Invitat: dr. ADRIANA TATOMIRESCU, medic nutriţionist, competență în apifitoterapie, director Centrul de Terapie Naturală ”Alexandra” din Breaza, Hofigal



România are o veche tradiție în tratarea majorității bolilor cu ajutorul plantelor, adevărate minuni ale naturii. Descoperirile științifice au demonstrat că, și cele mai toxice organisme vegetale au în structura lor principii active, substanțe cu valoare terapeutică. În doze bine determinate și concentrate pot ajuta în tratarea diverselor boli. Fitoterapia este o specialitate medicală foarte bine dezvoltată, apreciată și aplicată în întreaga lume.



Moderator: ANA MARIA GHIUR

Redifuzare din 3.12.2019

Miercuri, 9 septembrie



EFECTELE TERAPEUTICE ALE PRODUSELOR APICOLE



Invitat: dr. ŞTEFAN STÂNGACIU, medic specialist medicină de familie, Preşedinte Societatea Română de Apiterapie, Preşedinte de Onoare Societatea Germană de Apiterapie; prin telefon, din FRANȚA: dr. MIRELA GRIGORESCU, medic specialist psihiatrie, psihoterapie și sexologie, competențe în micronutriție și fitoterapie



Din nefericire, populațiile de albine s-au înjumătățit de-a lungul secolelor din cauza acțiunilor umane distrugătoare: poluarea fizică și chimică, deșertificările, folosirea pesticidelor și insecticidelor, dezechilibrarea existenței altor speciide plante și insecte, aflate în strânsă corelație cu albinele. Rolul acestor ființe extraordinare este esențial pentru existența vieții pe pământ datorită comportamentului lor de polenizare a florilor, procesul de bază pentru reproducerea și continuitatea unei populații. Dincolo de aportul lor ecologic, albinele furnizează omului, încă din cele mai vechi timpuri, hrană bogată în minerale, aminoacizi, proteine și substanțe cu valoare antibiotică și dezifectantă, care mențin organismul într-un echilibru stabil și sănătos.



Moderator: MĂRIUCA MIHĂILESCU



Redifuzare din 4.12.2019

Joi, 10 septembrie



ANTRENAȚI PENTRU VIAȚĂ – GESTIONAREA STRESULUI LA ADOLESCENȚI



Invitați: LUCIAN NEGOIȚĂ, psihoterapeut principal și supervizor al Asociației de Hipnoterapie și Psihoterapie cognitiv – comportamentală, terapie strategică și hipnoză ericksoniană, doctor în științele educației; MIHAELA CRĂCIUN, producător tv, moderator emisiunea ”Articolul VII”; VALÉRIE CIOLOȘ – VILLEMIN, antrenor de Reducere a Stresului



”Fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume”, să începem gestionarea emoțiilor și sentimentelor care ne bombardează ca efect la acțiunea stresului care ne afectează, ne îndeamnă psihoterapeutul Lucian Negoiță, un om cu o poveste impresionantă care a făcut din el însuși un model de gândire, de simțire și de comportament atât pentru copii cât și pentru adulți. Există în viață momente care te marchează pentru totdeauna, care te pot transforma într-o clipă în altcineva și care te pot îmbolnăvi irecuperabil. Orice acțiune care ne afectează într-un mod negativ, poate aduce schimbări radicale, reacții personale modificate, trăiri psihoemoționale și comportamentale intense și variate. Stresul bine gestionat poate preveni apariția diverselor boli psihosomatice.

Moderator: ANA MARIA GHIUR

Redifuzare din 5.12.2019

Producător: Monica Ancuța

Edițiile emisiunii sunt disponibile pe TVR+.

Ne găsiți și pe pagina de Facebook a emisiunii.