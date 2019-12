La Fuegovelion, acrobaţii spectaculoase cu Sanda Ladoşi

Acrobaţiile de-ţi taie respiraţia au devenit specialitatea cântăreţei Sanda Ladoşi, directorul artistic al Circului Globus. Artista cântă la TVR 2, la Fuegovelion, în 31 decembrie, de la ora 22:30, în timp ce execută rotaţii la 10 metri înălţime.

La Fuegovelion, pe 31 decembrie, de la ora 22:30, artista va prezenta un show în care interpretează melodia „Până când nu te iubeam”, pe versurile lui Anton Pann, în timp ce face acrobaţii suspendată la 10 metri înalţime.

„Primul contact cu Circul l-am avut prin 1995, când am făcut aici călărie. Pasiunea pentru acrobaţie a venit însă mai târziu, când am ajuns director artistic. Nu făcusem niciodată gimnastică, sau ceva similar, dar sub supravegherea specialiştilor şi după luni de muncă, am învăţat. Nu mie frică de înălţime şi mi s-a părut uşor să execut mişcările. Greu e însă să te obişnuieşti cu senzaţia de ameţeală pe care ţi-o dă cercul când se roteşte. Este o performanţă să cânţi şi să faci mişcări de gimnastică în acelaşi timp”, spune ea.

Pe 2 ianuarie, Sanda Ladoşi aniversează 50 de ani. Are o siluetă de invidiat şi nimic nu i se pare imposibil. Face mult sport, este extrem de flexibilă, are o mobilitate incredibilă şi spune că spagatul sau roata nu-i pun probleme.

„Sper să am sănătate şi să fac în continuare ceea ce fac, măcar pentru puterea exemplului. Din punctul meu de vedere, nu există limită de vârstă. Noi suntem propria noastră limită”, adaugă artista.

La TVR 2, petreceţi trei Revelioane într-o singură noapte? Umor, muzică de bună calitate şi un concurs inedit alături de o mega surpriză, într-o ediţie specială „Câştigă România!”. „Gala Telerevelioanelor” vă oferă momente umoristice care vor stârni hohote de râs, iar alături de Paul Surugiu şi deja celebrul „Fuegovelion” păşim în arena strălucitoare a Circului.

Inegalabila Sanda Ladoși a pregătit pentru telespectatorii TVR 2 un număr de colecție. „Îmi doresc ca în 2020 să fim pozitivi, să încercăm să facem lucruri mai bune şi, în primul rând, să avem sănătate şi să fie pace. Vă aşteptăm la Fuegovelion, în arena Circului, unde veţi avea ocazia să vedeţi un spectacol altfel”, spune Sanda Ladoşi.