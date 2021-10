„Distracțiile lui Cazacu” revine cu un nou sezon la TVR 2

După o vară plină de provocări, Cătălin Cazacu revine la TVR 2. Emisiunea „Distracțiile lui Cazacu” își schimbă ora de difuzare, iar din 9 octombrie, în fiecare sâmbătă, de la ora 17.30, vedeta ne provoacă să testăm câte o destinație. De această data invitațiile vin de fani.

„Mă bucur mult că proiectul pe care noi îl numim „Distracțiile lui Cazacu” a ajuns la sezonul cu numărul 3, ceea ce ne dă mai multă încredere, mai ales că feedback-ul pe care îl avem de la telespectatori este unul pozitiv. Așa că, o să ne distrăm împreună în continuare. Dacă în primul sezon am avut invitați cu care am petrecut timpul prin țară, iar în sezonul 2 am fugit în Zanzibar, unde, când am ajuns puteam spune că Zanzibarul a devenit pământ românesc, încercăm acum să trecem limitele și să descoperim locurile de unde ne cheamă oamenii. Am primit multe mesaje din partea fanilor și ei vor să ne cunoască. Asta se va întâmpla în sezonul 3. O să plecăm prin țară, dar și peste hotare și o să le arătăm telespectatorilor destinații și moduri inedite în care să-și petreacă timpul, dar mai ales vrem să le arătăm cum ne distrăm”, a spus Cătălin Cazacu.

A petrecut vacanța de primăvară pe continentul african, în inima Zanzibarului, iar acum Cătălin Cazacu și-a făcut bagajele și a pornit din nou la drum. Puțin prin Europa, puțin prin Asia, a testat baloanele cu aer cald, a înotat cu delfinii și a făcut sărituri de la mare înălțime în căderi amețitoare de apă. Peste toate, nu a uitat de adrenalina curselor de motociclism, preferatele lui. Sâmbătă, 9 octombrie, de la ora 17.30, în prima ediție a noului sezon „Distracțiile lui Cazacu”, Cătălin Cazacu, unul dintre cei mai buni motocicliști din România, va răspunde la câteva întrebări: Ce sacrificii a făcut pentru a ajunge la performanța de campion? De unde a apărut pasiunea pentru motociclete și ce presupune o cursă pentru a fi în top?