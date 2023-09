Dirijorul Vladimir Jurowski a revenit pe scena Festivalului Internațional „George Enescu”, alături de Orchestra Operei de Stat Bavareze

Vladimir Jurowski, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați dirijori ai lumii, a revenit la București, alături de Orchestra Operei de Stat Bavareze, pentru a susține două concerte în cadrul Festivalului Internațional „George Enescu”. Cele două evenimente fac parte din seria „Mari orchestre ale lumii” și au loc miercuri, 13 septembrie ora 20:00 și joi, 14 septembrie, ora 19:30, la Sala Mare a Palatului.

Evenimentul este desfășurat sub Înaltul Patronaj al președintelui României și este finanțat de Guvernul României, prin Ministerul Culturii.

Cu programe ce includ opere de Wagner, Schumann, R. Strauss și Mahler, concertele promit două seri încărcate de emoție.

În 13 septembrie, pe scenă a urcat și cunoscutul pianist Yefim Bronfman, alături de care Vladimir Jurowski are la activ numeroase concerte. Preludiul operei „Tristan și Isolda” - de Richard Wagner, Concertul în La minor pentru pian și orchestră - op. 54 - de Robert Schumann și Simfonia nr. 4 în Sol major - de Gustav Mahler, alături de soprana Louise Alder, au fost interpretate de Orchestra Operei de Stat Bavareze.

Cel de-al doilea concert, din 14 septembrie, o are invitată pe violonista Vilde Frang, iar în program vor fi prezentate lucrările „White Interment” - de Victoria Poleva, Concertul pentru vioară și orchestră - de Alban Berg și Simfonia Alpilor - op. 64 de Richard Strauss.

În prezent director muzical al Operei de Stat Bavareze, Vladimir Jurowski este un artist ale cărui legături cu Festivalul Internațional „George Enescu” și cu muzica marelui compozitor merg înapoi în timp: începând cu 2005, când a venit pentru prima dată la Festivalul „Enescu”, alături de Orchestra Filarmonicii din Londra, Vladimir Jurowski s-a implicat activ în valorificarea și susținerea moștenirii muzicale a celui mai mare compozitor român, George Enescu.

După ce a dirijat „Simfonia a treia” a lui George Enescu cu Orchestra Filarmonică din Londra, pe scena Festivalului „Enescu” în 2013, Vladimir Jurowski a interpretat simfonia lui Enescu la Royal Festival Hall din Londra, iar opera „Oedipe” a fost prezentată în deschiderea Festivalului Enescu, ediția 2017.

În perioada 2017 -2021, a fost director artistic al Festivalului Internațional „George Enescu”, fiind un promotor entuziast al muzicii enesciene în spațiul internațional.

„Limbajul lui Enescu este într-atât de complex, încât presupune un public special, un public iniţiat, capabil să desluşească acest limbaj. Muzica lui Enescu nu este deloc simplă - desigur există şi lucrări mai populare, cum sunt Rapsodiile Române, care se cântă pretutindeni în lume.

Sunt şi ele lucrări frumoase, dar adevărata muzică a lui Enescu, muzica pentru care vibra - şi mă gândesc la capodopere precum Oedipe sau Simfoniile a II-a şi a III-a, Vox Maris şi altele - este extrem de complexă, deloc uşor de interpretat şi nici de înţeles. Aceste lucrări trebuie ascultate de mai multe ori şi abia atunci, încet, încet devin accesibile publicului. De aceea este nevoie ca aceste compoziţii să fie prezentate mai des”, spunea Vladimir Jurowski despre muzica lui George Enescu.

Vladimir Jurowski s-a născut la Moscova, unde a studiat Conservatorul, continuând apoi studiile la Berlin și Dresda. Debutul său internațional a avut loc în 1995, la Festivalul Wexford, unde a dirijat opera „Noapte de mai”, de Rimski-Korsakov. În același an, a ajuns și pe scena celebrei Royal Opera House din Londra, unde a dirijat „Nabucco”, de Verdi.

De atunci, au urmat numeroase apariții pe cele mai mari scene ale lumii precum New York Metropolitan Opera, La Scala din Milano, Opera din Paris, Teatrul Bolșoi din Moscova sau Opera de Stat din Dresda. A fost dirijorul principal al Orchestrei Operei Comice din Berlin (1997 - 2001), director muzical al Festivalului Glyndebourne din Marea Britanie (2001 - 2012), director artistic al Festivalului Internațional George Enescu (2017 - 2021), director artistic al Orchestrei Academice de Stat a Federației Ruse „Evgeny Svetlanov" (2011–2021) și dirijor principal al Orchestrei Filarmonice din Londra (2007 - 2021), unde deține și azi titlul de dirijor emerit.

În prezent, este dirijor principal și director artistic al Orchestrei Simfonice a Radiodifuziunii din Berlin, director muzical al Operei de Stat Bavareze și artist principal al Orchestra of the Age of Enlightenment din Londra.

Despre Festivalul Internațional „George Enescu”



Festivalul Internațional George Enescu este unul dintre cele mai importante evenimente de muzică clasică la nivel internațional, organizat începând cu anul 1958.

Cea de-a 26-a ediție a festivalului are loc între 27 august și 24 septembrie, iar tema acestei ediții este „Generozitate prin muzică”|„Generosity through Music”. Programul festivalului include peste 3.500 dintre cei mai renumiți artiști ai lumii, peste 40 de orchestre din 16 țări, lucrări de operă în primă audiție și concerte educative pentru copii.

