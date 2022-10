„Dincolo de alb și negru”: Marți, Ivona Patzaichin vine la TVR 1

„Dincolo de alb și negru” vă propune, săptămâna aceasta, discuții pe o varietate de teme, de la educație și IT, la sport și modă. „Dincolo de alb și negru” este difuzată de luni până joi, pe TVR 1 și TVR 1 HD și, online, pe TVR+, de la ora 18.55.

Luni, 3 octombrie, Cătălin Ștefănescu discută cu Bogdan Rațiu, profesor de Limba și Literatura Română la Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” din Târgu-Mureș, despre cum este să le predai elevilor maghiari limba română ca limbă străină.

Bogdan Rațiu (35 de ani) nu a avut niciodată un elev care să pice la examenul de Bacalaureat, iar în 2018 a avut primii doi elevi maghiari care au reușit să obțină nota 10 la Bacalaureat la Limba Română. De câțiva ani, pregătește olimpici naționali maghiari la Limba Română, iar în 2019 a primit premiul „MERITO” pentru excelență în educație.

Marți, 4 octombrie, Mihai Rădulescu o are ca invitată pe Ivona Patzaichin, fiica marelui campion Ivan Patzaichin. La un an de la decesul tatălui său, cei doi discută despre moștenirea tatălui ei și despre viitorul canotorilor români. În urmă cu o săptămână, echipa României a câștigat patru medalii de aur la Campionatul Mondial de Canotaj din Cehia.

Miercuri, 5 octombrie, Mihaela Crăciun stă de vorbă cu Daniel Metz, fondatorul uneia dintre cele mai mari companii IT, NTT Data, și Profesor Honoris Causa în cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. Cei doi discută despre dezvoltarea Clujului, „Sillicon Valley” de România, despre domeniul IT, dar și despre școala românească și în ce măsură sunt pregătiți studenții la IT pentru piața muncii în facultățile românești.

Joi, 6 octombrie, Marius Constantinescu o are ca invitată pe Maria Lucia Hohan, designer vestimentar și creatoarea unuia dintre cele mai puternice branduri vestimentare din România. Maria Lucia Hohan este cea care a realizat rochiile din filmul artistic „Black Swan”, ceea ce i-a adus faima internațională, iar creațiile ei sunt purtate de celebrități precum Jennifer Lopez, Eva Longoria sau Taylor Swift.

Din 19 septembrie, „Dincolo de alb și negru” este găzduită de opt dintre cei mai buni jurnaliști ai Televiziunii Române: Cătălin Rădulescu, Mihai Rădulescu, Cătălin Sava, Marius Constantinescu, Mihaela Crăciun, Marian Voicu, Mirela Nagâț, Laurențiu Ciocăzanu. Subiectele abordate în cadrul emisiunii sunt dintre cele mai diverse - cultură, social, sănătate, mediu, economie, diaspora. Iar în platou vin şi în această toamnă invitați speciali, oameni de la care avem de învățat, prea puţin mediatizaţi.