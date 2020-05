Discuții savuroase și mâncăruri delicioase, chiar la noi acasă| VIDEO

Statul acasă ne-a dat prilejul să facem, în sfârșit, lucrurile pe care le-am tot amânat.

Printre altele, am făcut muult sport: de la aruncatul privirii la pisica vecinilor, la maratonul telenovelelor și mâncatul-viteză, am trecut la ridicarea greutăților vieții și am trecut proba rezistenței la schimbare.

Și am înțeles că de discuții savuroase și mâncăruri delicioase nu se satură nimeni, niciodată. Poate nu suntem toți pricepuți la gătit, dar cei mai mulți suntem pasionați de mâncat. În lipsa restaurantelor, ne-am văzut poate nevoiți să încercăm să pătrundem în tainele gastronomiei….

Pentru cei care nu au reușit singuri să-i afle secretele, există soluții mereu la îndemână, nu e nevoie să mergeți la restaurant sau să cereți sfaturi prin telefon: