„Dialoguri academice”​, cu filosoful Mircea Dumitru şi cercetătorii Viorel Bădescu şi Alexandru Morega, în 12 mai, la TVR Cultural

TVR Cultural difuzează duminică, 12 mai, de la ora 22.30, dialogul filosofului Mircea Dumitru, vicepreședintele Academiei Române, cu prof. dr. ing. Viorel Bădescu, specialist în aplicații terestre și spațiale ale energiei solare, și prof. Alexandru Morega, specialist în inginerie electrică și mecanică.

Viorel Bădescu este, din anul 2005, profesor la Catedra de Termotehnică a Facultăţii de Inginerie Mecanică a Universității Politehnice din Bucureşti.

Profesor doctor inginer, Viorel Bădescu este specialist în aplicații terestre și spațiale ale energiei solare – conversie fototermică, conversie fotovoltaică, distribuția și prognoza radiației solare – fizica radiației, fizică statistică și termodinamică, fizica semiconductorilor, controlul optimal al proceselor termice, macro-inginerie terestră și spațială.

Viorel Bădescu a publicat, singur sau în colaborare, peste 40 de cărți și a peste 300 de articole apărute în prestigioase reviste științifice, iar în anul 1981 a primit premiul „Constantin Miculescu“ al Academiei Române şi în 2016 a fost recompensat cu Brevetul și Medalia Comitetului Național Român al Consiliului Mondial al Energiei.

Președinte al Diviziei de Istoria Științei al Comitetului Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (CRIFST) al Academiei Române și vicepreşedinte al comitetului începând cu anul 2018, inginerul Viorel Bădescu este membru al Academiei Române din anul 2017.

Cercetătorii Viorel Bădescu (stânga) și Alexandru Morega (dreapta). Sursă imagine: TVR

Alexandru Morega este, din 1995, cercetător asociat la Institutul de Statistică Matematică şi Matematică Aplicată „Gh. Mihoc – C. Iacob“ al Academiei Române.

Alexandru Morega a absolvit, în anul 1980, ca şef de promoţie, Facultatea de Electrotehnică, din cadrul Institutului Politehnic din Bucureşti. Este primul student român al Departamentului de Inginerie Mecanică şi Ştiinţa Materialelor, Universitatea Duke, Durham, Carolina de Nord, USA, în perioada 1990–1993. În anul 1993, a obținut titlul „Doctor of Philosophy” în Inginerie Mecanică, cu o lucrare coordonată de prof. Adrian Bejan.

Specialist în inginerie electrică și inginerie mecanică, Alexandru Morega semnează, singur sau în colaborare, cinci volume şi capitole de carte, trei traduceri în limba română (legea constructală), șapte brevete, 112 articole în reviste, 220 articole la conferințe internaționale, 54 de prezentări la conferințe naționale, cinci manuale universitare şi 22 de prezentări ca invitat.

Este coorganizator al „Constructal Law and Second Law Conference“, organizator al conferinţei bienale IEEE Advanced Topics in Electrical Engineering şi al Simpozionului de Maşini Electrice, derulat anual.

Din 2012, profesorul Alexandru Morega este membru corespondent al Academiei Române.

Gazda „Dialogurilor academice”, filosoful Mircea Dumitru, alături de cercetătorii Viorel Bădescu și Alexandru Morega. Sursă imagine: TVR

****

Program difuzare

TVR Cultural: duminică, ora 22.30 și vineri, ora 13.30

TVR Internațional: luni, ora 00.20 (ora României)

Echipa:

Adina Toderașcu - jurnalistă

Daniel Paraschiv - producător