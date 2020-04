„Destinaţie: Marte”, la TVR 1: episodul 2 - „De ce ar fi nevoie?”

După eşecul lansării spre Marte a misiunii „Providence 1”, Tom Hagerty şi Laz Ingram par să găsească un numitor comun: nevoia de a continua explorarea spaţiului. Serialul „Destinaţ ie: Marte” continuă la TVR 1 marti, 28.04, ora 22.00.

Laz Ingram depune mărturie în faţa Congresului cum că este de acord cu continuarea misiunii pe Marte cu oameni la bord, dar, în acelaşi timp, este prinsă şi în lupta legală cu familiile echiajului Providence 1.

Denise începe să lucreze ca ospătăriţă, dar îşi doreşte şi să preia studioul de tatuaje al mamei ei, studio pe care Tom l-a sigilat şi unde se împotriveşte să o lase să intre. Pe când Tom începe să pregătească totuşi studioul, se trezeşte cu un telefon de la Ingram, care îl cheamă la Washington pentru a depune mărturie în favoarea unei noi misiuni pe Marte cu oameni la bord. Tom refuză să vorbească şi să susţină o nouă astfel de misiune în faţa Congresului, dar în privat, se întâlneşte cu părinţii ultimului comandant al Providence 1 şi le explică de ce este nevoie să continue explorarea spaţiului.

Timp de câteva zile, Tom şi Ingram reuşesc să obţină fiecare sprijin pentru câte o altă misiune. În timpul zborului spre casă, Ingram îi face lui Tom propunerea de a conduce următoarea misiune, iar el se sfătuieşte cu Denise dacă ar trebui să accepte propunerea.

De luni, 27 aprilie, TVR 1 difuzează, în premieră, serialul în opt episoade Destinaţie: Marte (THE FIRST – SUA, Marea Britanie, 2018). Drama îi are în rolurile principale pe Sean Penn, pentru prima oară într-un serial realizat pentru micul ecran, şi pe actriţa britanică Natasha McElhone, preferată de numeroşi regizori hollywoodieni în producţii devenite celebre. Serialul poate fi urmărit zilnic, de luni până joi, de la ora 22.00, la TVR 1