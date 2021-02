Despre noi, oamenii, şi despre întregul univers animal

Preferă să lucreze cu fiinţe care nu folosesc limbajul. „Totuşi aceste fiinţe comunică tot timpul. Limbajul corporal e similar cu al nostru, gesturile braţelor cimpanzeilor seamănă mult cu ale noastre, la fel expresia facială... La un moment dat s-a spus că noi, oamenii, avem mai mulţi muşchi faciali, fiindcă avem şi emoţii subtile şi trebuie să exprimăm această subtilitate. Dar acum ştim, din studii făcute post-mortem asupra cimpanzeilor, că aceştia au exact acelaşi număr de muşchi faciali precum oamenii şi sunt capabili să transmită aceeaşi gamă de emoţii ca noi. Deci sistemul lor de comunicare e foarte dezvoltat. Motivul pentru care am spus că prefer să lucrez cu animalele e că sunt înconjurat de psihologi care lucrează cu oameni. Le pun mereu întrebări, dar nu ştiu de ce au încredere în răspunsurile primite. Eu cred că oamenii mint tot timpul. Dacă îi întrebi despre viaţa sexuală sau despre ce mănâncă sau despre opiniile lor politice, mint tot timpul. Eu nu am încredere în informaţiile pe care le primesc verbal. Aşa că sunt fericit să lucrez cu cimpanzei, pe care e suficient să îi observ”, spune Frans de Waal.

În prezent, Frans de Waal este profesor la Departamentul de Psihologie al Emory University şi conduce Centrul Living Links, din cadrul Centrului Naţional Yerkes pentru Studierea Primatelor, din Atlanta. Este membru al U.S. National Academy of Sciences şi al Royal Dutch Academy of Sciences. În 2007 a fost inclus de revista Time în Lista celor 100 cei mai influenţi oameni ai momentului, iar în 2011 Discover l-a numit printre cei mai importanţi 47 oameni de ştiinţă din toate timpurile (conform humanitas.ro).

S-a născut în 1948 în Olanda. A obţinut titlul de doctor în zoologie şi etologie la Universitatea din Utrecht. Începând cu 1981, a trăit şi a lucrat în Statele Unite. A publicat sute de articole ştiinţifice despre comportamentul primatelor în reviste precum Nature, Science, Scientific American şi altele. Cărţile sale, traduse în cincisprezece limbi, abordează teme fundamentale precum moralitatea, cultura sau religia prin prisma comparaţiei dintre oameni şi primate. Dintre cărţile sale, Editura Humanitas a adus publicului român titlurile: „Suntem îndeajuns de inteligenţi pentru a înţelege inteligenţa animalelor?”, „Bonobo şi ateul. În căutarea umanismului pierdut printre primate” şi, cea mai recentă care a sa, publicată în 2020, „Mama. Ultima îmbrăţişare: ce ne spun emoţiile animalelor despre noi înşine” - „o carte captivantă și generoasă, plină de compasiune și de revelații despre viaţa animalelor, dar şi despre viaţa oamenilor” (Yuval Noah Harari).

„Oamenii subestimează puterea emoţiilor pe care le au! Mai ales bărbaţii!” susţine profesorul Frans de Waal. Care, la Garantat 100%, ne va explica diferenţa dintre emoţii şi sentimente sau dacă există mari diferenţe între emoţiile unui animal şi cele umane. Cât de înşelător poate fi zâmbetul unui om? Animalele se pot gândi la viitor? Înroşirea este o caracteristică doar a oamenilor? Care este legătura între onestitate şi a roşi? Sunt doar câteva întrebări la care unul dintre cei mai valoroşi oameni de ştiinţă ai lumii ne va delecta cu răspunsuri duminică seară, la Garantat 100%, într-o ediţie despre noi, oamenii, și despre întregul univers animal.