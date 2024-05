Despre interdisciplinaritate, teatru & film la "CineSens", cu Magdalena Stanciu

TVR Cultural îi invită pe telespectatori vineri, 10 mai, de la ora 22.00, la o nouă ediţie a emisiunii "CineSens", alături de invitaţii Bogdana Darie, Romina Boldașu, Diana Păcurar, Iulia Voicu și Liviu Lucaci, rectorul UNATC.

După ani de studii și cercetări, la ediția din acest an a Festivalului Shakespeare de la Craiova se încearcă pilotarea unui program la nivel global. O formulă nouă sprijinită de Ministerul Educației și UNESCO. Este o ediție care își propune să sublinieze importanța educației și a culturii în dezvoltarea unui om echilibrat, integrat în societate.

În cea de-a cincea ediţie a emisiunii "CineSens", Magdalena Stanciu şi invitaţii săi, Bogdana Darie, Romina Boldașu, Diana Păcurar, Iulia Voicu și Liviu Lucaci, rectorul UNATC, vă propun o dezbatere despre interdisciplinaritate, teatru & film.

Dezbaterea va fi urmată de difuzarea filmului "Solo pentru sax", 1982, regia, scenariul și imaginea fiind semnate de Radu Nicoară. Din distribuție fac parte: Claudiu Bleonț, Dan Aștilean, Radu Vaida, Adriana Moca.

LIVIU LUCACI este Rectorul UNATC „I.L. Caragiale” și Vicepreședinte COMUNIC – organizație ce promovează dialogul academic interdisciplinar, actor al Teatrului Național „I.L. Caragiale” București, scriitor, regizor, traducător. Liviu Lucaci este și expert în comunicare cu competențe în dezvoltarea personală, leadership și inițiativă antreprenorială. A absolvit UNATC în 1994, la clasa profesorului Ion Cojar, cel care l-a îndrumat către cariera pedagogică. În același an, după terminarea studiilor, devine asistent universitar. Beneficiar al unei burse a Institutului Internațional de Teatru, a studiat teatrul tradițional japonez. Este autor de studii despre arta actorului, cu o teză de doctorat care are ca titlu „Actorul ca jucător”. În anul 2013, Liviu Lucaci a primit Premiul pentru „Cea mai bună piesă românească a anului", acordat de Casa Regală a României și decernat în cadrul Galei UNITER – pentru piesa „Nostalgicii Călători".

BOGDANA DARIE este actriță, regizor, profesor universitar, coordonator a numeroase proiecte de teatru educațional; organizator de conferințe naționale și internaționale pe probleme de pedagogie teatrală.

În prezent decan al Facultății de Teatru și coordonator al Programului UNATC Junior, al Programului de formare continuă a cadrelor didactice Teatru aplicat pentru copii și adolescenți, al Programul de Studii Postuniversitare Arta teatrului în educație; dar și coordonator al echipei de elaborare a Programelor pentru disciplinele opționale cu specific teatral din învățământul preuniversitar. Este expert colaborator M.E.C. şi C.N.E.E., laureată a premiului Actors of Europe, pentru spectacolul UNATC Idiotul (2017), după F.M. Dostoievski. Actriță colaboratoare a Teatrului „L.S. Bulandra”, Teatrului Naţional Bucureşti şi a Teatrului Naţional Craiova, regizor de teatru, editor de carte universitară. Cărţi publicate (selectiv): „Arta actorului - Complex atitudinal în analiză interdisciplinară” (2018), „Improvizaţia – curs de arta actorului” (2015), „Tamara Buciuceanu. O viață închinată scenei” (2013), „Personajul extins” (2011).

ROMINA BOLDAȘU - Licențiată în arta actorului, cu studii de Masterat atât în actorie, cât și în pedagogie teatrală (UNATC), a obținut titlul de Doctor în Teatru și Artele spectacolului, în anul 2020. S-a format atât ca actriță, cât și ca pedagog teatral. A participat la numeroase workshopuri, conferințe și stagii Erasmus în România, cât și în Danemarca, Marea Britanie, Franța. Este co-autoarea mai multor cărți publicate de UNATC Press: „Jocuri Teatrale: Manual pentru clasele V-VIII”; „Jocuri teatrale de la A la Z”, „Gramatica prin Jocuri Teatrale”, „12 Repovestiri pentru cultura generală a copiilor”; a programelor școlare; Eu și scena, Teatru și noi, Laboratorul de teatru și autoarea cărților „Corpul instrument și corpul creator în arta actorului”, și „Despre expresivitate corporală în arta actorului. Este implicată activ atât în formarea actorului/artistului, viitor pedagog, cât și în cercetarea influenței teatrului asupra omului și a societății prin mai multe proiecte (MET, Caravana UNATC Junior, Școala intensivă de teatru etc).

DIANA PĂCURAR este regizor de teatru. A absolvit studiile de licență la UNATC, secția Regie Teatru - promoția 2016, studiile de masterat în Arta regizorului de teatru - UNATC, promoția 2018. Este doctor în Teatru și Artele Spectacolului și cadru didactic asociat la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică ,,I.L. Caragiale”, București. A montat numeroase spectacole, printre care: „Plug and play” și „The great invasion of unicorns in Europe” (în cadrul proiectului internațional Metropolis – Terre Promesse), „Raptus” (adaptare dupa textul Ruined de Lynn Nottage), ,,Caragiale Express”, ,,Un cuplu ciudat” (de Neil Simon), ,,Cucii” (de Lucas Ubach), ,,O scrisoare pierduta” (aranjament muzical – Dan Dediu). În 2020, a fost nominalizată cu spectacolul ,,Trei Femei Înalte” (de Edward Albee) pentru premiul pentru cel mai bun debut în cadrul Galei Uniter, iar anul trecut a montat spectacolul ,,Disputa” (de Pierre de Marivaux) la Teatrul Sică Alexandrescu, Brașov.

IULIA VOICU absolventă a Facultății de Film, UNATC, promotia 2012 și a unui master Filmologie in 2014. Cu lucrarea “Reprezentarea de gen în cinematograful românesc” – obține titlul de doctor in anul 2018. Predă la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” (UNATC), în cadrul Facultății de Film. A lucrat în domeniul producției de film și audiovizual în calitate de scenarist, cameraman, asistent de producție si producător asociat pentru mai multe scurt metraje și serii de filme educative și informativ-documentare. Este implicată activ în programe educative din domeniul cinematografic, atât în învățământul preuniversitar, cât și în cel universitar.

CineSens, un proiect realizat cu sprijinul UNATC, înseamna o serie de emisiuni, difuzate în fiecare vineri, de la ora 22.00, în care moderatoarea Magdalena Stanciu vă dă întâlnire cu specialiști din lumea cinematografiei, implicați în procesul de producție, dar și de formare a viitorilor profesioniști.

Proiectul își propune să promoveze filmele de scurt metraj sau documentarele realizate de studenți ai U.N.A.T.C. care vor fi difuzate, de luni până vineri, ora 21:45, SECVENȚE UNATC, ca urmare a parteneriatului dintre cele două instituții.

Echipa:

moderator Magdalena Stanciu

jurnaliști tv Andrea Duță și Daniela Guțu

regizor artistic Anca Pușcaș

producător Bianca Florea

Difuzare:

- de luni până vineri, ora 21.45, SECVENȚE UNATC

- vineri, de la ora 22.00, CineSens