Despre cum „Campionii creează campioni” - G. Hagi, în exclusivitate la „Replay”

„Singura mentalitate care există: încerci să devii cel mai bun! Eu nu cunosc alta!”. L-a ghidat ca jucător, acum o imprimă celor pe care îi antrenează. Înainte de EURO U21, Gheorghe Hagi vorbeşte la TVR1 despre generaţia tânără de fotbaliști.| VIDEO

Cu o discuţie pasionantă, plină de miez, despre cum se poate face performanţă în fotbalul românesc începe seria programelor dedicate de TVR primului mare eveniment fotbalistic al anului: Campionatul European de Fotbal U21.

La ediţia specială Replay de la TVR 1, cel mai iubit jucător de fotbal al românilor, Gheorghe Hagi, ne vorbeşte cald, aşezat, dar şi răspicat despre cum putem pune umărul pentru a creşte noua generaţie de aur a fotbalului românesc.

Jurnalistul şi realizatorul Replay, Marian Olaianos, alături de Marius Mitran, invitatul permanent al emisiunii, ne dau întâlnire luni, 22 martie, de la 18.30, la TVR 1.

„E o emisiune pe care fiecare om care lucrează în fotbalul românesc ar trebui să o vadă. Sunt 50 de minute în care Gheorghe Hagi ne explică de ce trebuie să nu renunțăm niciodată și că, pentru a ne lupta cu cei mai buni, avem nevoie de o strategie”, ne lansează Marian Olaianos invitaţia de a urmări ediţia specială „Replay” de luni, 22 martie.

Avem aşteptări mai mari decât în 2019 de la reprezentativa de fotbal U21 a României. Atunci ne-au arătat că se poate. Ce victorii minunate, câtă bucurie au adus tinerii fotbalişti suporterilor români! De ei se leagă din nou speranţele noastre ca România să revină între cele mai admirate reprezentative de fotbal ale Europei şi ale lumii.

Şi atunci de ce se spune că ai noştri nu merg până la capăt? Toată lumea se aştepta ca, după Europeanul de tineret din 2019, jucătorii români să ajungă la Real Madrid, Barcelona... chiar să rupă norii. Nu s-a întâmplat aşa... „Să faci totul dintr-o dată, să fii wow dintr-o dată nu se poate! Totul se face în timp. Eu vă rog, dacă se poate, să avem răbdare. Mai devreme sau mai târziu, aceşti tineri vor exploda, vor avea succes, se vor impune... deja ei încep să confirme afară. E o chestiune doar de răbdare. Trebuie să avem grijă de ei! Să construim, uşor-uşor, un mediu foarte bun, în care ei să ajungă să capete experienţă, iar apoi să vină la echipa mare”, punctează Gică Hagi în ediţia specială Replay, pe care telespectatorii o pot vedea la TVR 1 luni, 22 martie, de la ora 18.30.

„O asemenea generaţie - atât de efervescentă, valoroasă nu am avut de pe vremea generaţiei lui Hagi - generaţia Luceafărul care a ţinut România timp de 10 ani la cel mai înalt nivel pe plan mondial... cu turnee europene şi mondiale la care s-a calificat, cu performanţe... Cu echipa naţională cap de serie la turnee mondiale. Apoi am avut 20 de ani în care ne-am clătinat, am mai obţinut câte o calificare, am pierdut, a fost o exploatare a resurselor noastre când şi când, în funcţie de cum s-a învârtit luneta. Este meritul lui Gică Hagi, care, la nivel teoretic, prin această carte lansată anul trecut, iar practic, prin echipa pe care a condus-o (n.n. Viitorul), a eliminat, pe cât posibil, elementul acesta al întâmplării în ceea ce înseamnă a construi o echipă performantă de fotbal”, subliniază şi Marius Mitran.

Ceea ce jucătorii U21 au demonstrat în 2019 a fost o cu totul altă mentalitate, alt spirit. Pentru această schimbare de mentalitate a jucătorilor de fotbal români, pentru formarea lor în spiritul şi cu mentalitate de învingător pledează şi Gică Hagi: „O mentalitate sănătoasă nu vine de azi pe maine. Ea se consolidează printr-o organizare foarte bună, printr-o strategie foarte bună, printr-o formare a jucătorilor în spiritul de a câştiga”. În carte - „Campionii creează campioni”, lansată de Gheorghe Hagi anul trecut - este menţionat: „Singura mentalitate care există: încerci să devii cel mai bun! Eu nu cunosc alta!”. Gheorghe Hagi explică pe îndelete cum jucătorii buni se cresc cu viziune, lucru regăsit de altfel şi în cartea amintită: „Dacă nu ai o viziune pentru 10-15 ani, nu faci nimic, nu faci performanţă”. Talentul se găseşte peste tot în România, dar o echipă învingătoare nu se construieşte într-o zi, în şase luni sau un an!

„Să devii cel mai bun! Cele două cluburi - Real Madrid şi Barcelona - asta mi-au dat mie: această mentalitate, de a face totul pentru a fi cel mai bun!”, aminteşte Gică Hagi. Iar această idee caută să o imprime şi jucătorilor pe care îi modelează acum în calitate de antrenor de fotbal. Aproape jumărate din lotul naţionalei U21 din 2019 a fost selectat din echipa FC Viitorul, antrenată de Gică Hagi, iar în echipa prezentă la EURO U21 din acest an, se regăsesc 5 dintre jucătorii de la FC Viitorul.

„Am construit un club, o academie, am adus succes. La juniori, am câştigat nici nu mai ştiu câte premii, am produs jucători, suntem o fabrică importantă pentru echipa naţională. La echipa mare am câştigat de asemenea trofee. Întotdeauna performanţa aduce fericire. Am trăit nişte ani frumoşi, am încheiat munca pentru o generaţie, acum încep un alt proiect: încerc, din generaţia de anii 2000 şi următorii ani să formez fotbalişti foarte buni” (Gică Hagi).

La Replay, telespectatorii îşi vor aminti emoţiile trăite alături de Naţionala U21 în 2019 revăzând şi imagini din primul meci al României de la Campionatul European de Fotbal Italia/San Marino, Croaţia–România, precum şi un rezumat al fantasticei partide Anglia-România, tot de la EURO 2019.

Iar din 24 martie, în direct şi în exclusivitate la TVR 1 şi TVR 2, telespectatorii pot urmări toate partidele competiţiei destinate jucătorilor de fotbal sub 21 de ani, competiţie ce se desfăşoară în acest an în Ungaria şi Slovenia. Hai, România!