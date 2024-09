De nerecunoscut, dar perfect în rol: Anthony Hopkins e „Hitchcock”, la TVR 1

Filmul biografic „Hitchcock” (SUA, 2012), în regia lui Sacha Gervasi, are o distribuţie de zile mari: Anthony Hopkins, Helen Mirren, Scarlett Johansson, Toni Collette.

Mintea lui a fost legendară. Stilul său – revoluţionar. Iar soţia lui - extraordinară. Pentru că în spatele oricărui „Psycho” se află o soţie extraordinară!

În 1959, după marele succes cu „La nord prin nord-vest”, regizorul Alfred Hitchcock (Anthony Hopkins) alege un proiect riscant: ecranizarea romanului horror al lui Robert Bloch, „Psihoza”. Când studioul refuză să-i finanţeze noul film, Hitchcock decide să suporte el însuşi cheltuielile. Deşi are îndoieli serioase privind succesul filmului, soţia şi colaboratoarea lui, Alma Reville (Helen Mirren), îl susţine, însă perioada dificilă de filmări provoacă tensiuni în căsnicia celor doi.

„Nu voi găsi niciodată o blondă Hitchcock la fel de frumoasă ca tine”, rosteşte Alfred Hitchcock în film. Iar răspunsul soţiei sale, Alma Reville, vine imediat: „Oh, Hitch. Am așteptat treizeci de ani să te aud spunând asta”. Evident, Alfred Hitchcock are răspunsul perfect: Și asta, draga mea, tocmai pentru că mă numesc Stăpânul suspansului”.

Dame Helen Mirren, care o interpretează pe soția lui Hitchcock, Alma Reville, l-a întâlnit și pe adevăratul Sir Alfred Hitchcock, atunci când acesta a abordat-o pentru rolul de victimă în penultimul său film, Frenzy (1972). Helen Mirren a refuzat rolul, o decizie pe care a regretat-o ​​ulterior. Sir Anthony Hopkins l-a cunoscut, de asemenea, pe Sir Alfred Hitchcock când era mai tânăr. Hopkins era însoțit de agentul său, care i l-a prezentat pe Hitchcock într-un restaurant.

Biograful lui Sir Alfred Hitchcock, Patrick McGilligan, a remarcat mai multe neconcordanţe create de film din motive artistice. Acestea includ, de exemplu, faptul că în viața reală, Sir Alfred Hitchcock nu și-a ipotecat niciodată casa pentru a putea suplimenta finanțarea producției lui Psycho (1960). De asemenea, soția sa, Alma Reville, nu a regizat niciodată vreo scenă din film. Căsătoria lui nu a fost nici pe departe la fel de tumultuoasă precum este descrisă. Nu s-a implicat niciodată în timpul producției scenei din duș și, cu siguranță, nu a speriat-o niciodată pe Janet Leigh.

Despre Sir Alfred Hitchcock

Sir Alfred Joseph Hitchcock (13 august 1899 – 29 aprilie 1980), regizor, scenarist, producător și editor englez, este considerat drept una dintre cele mai influente figuri din istoria cinematografiei la nivel internaţional. Într-o carieră de șase decenii, a regizat peste 50 de lungmetraje, dintre care multe sunt vizionate și studiate pe scară largă şi astăzi. Cunoscut drept „Maestrul suspansului”, a devenit la fel de cunoscut ca oricare dintre actorii săi datorită numeroaselor sale interviuri, rolurilor sale cameo în majoritatea filmelor sale, dar și pentru că a găzduit și producția antologiei de televiziune Alfred Hitchcock Presents (1955–65) . Deși nu a câștigat niciodată premiul Oscar pentru cel mai bun regizor, în ciuda celor cinci nominalizări la acest titlu, filmele sale au adunat 46 de nominalizări la premiile Oscar, inclusiv șase victorii.

Hitchcock s-a pregătit inițial ca funcționar tehnic și copywriter înainte de a intra în industria filmului în 1919 ca designer al cartoanelor explicative (cărți de intertitlu) din filmele mute. Debutul său regizoral a fost filmul mut britanic-german The Pleasure Garden (1925). Primul său film de succes, The Lodger: A Story of the London Fog (1927), a contribuit la modelarea genului thriller, iar Blackmail (1929) a fost primul „talkie” britanic. Thriller-ele sale The 39 Steps (1935) și The Lady Vanishes (1938) sunt clasate printre cele mai mari filme britanice ale secolului al XX-lea. Până în 1939, s-a bucurat de recunoaștere internațională, dar producătorul David O. Selznick l-a convins să se mute la Hollywood. A urmat un șir de filme de succes, inclusiv Rebecca (1940), Foreign Correspondent (1940), Suspicion (1941), Shadow of a Doubt (1943) și Notorious (1946). Rebecca a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun film, Hitchcock fiind nominalizat pentru cel mai bun regizor. De asemenea, a primit nominalizări la Oscar pentru Lifeboat (1944), Spellbound (1945), Rear Window (1954) și Psycho (1960).

Printre alte filme notabile ale lui Hitchcock se numără Rope (1948), Strangers on a Train (1951), Dial M for Murder (1954), To Catch a Thief (1955), The Trouble with Harry (1955), Vertigo (1958), North by Northwest (1959), The Birds (1963) și Marnie (1964) - toate au avut, de asemenea, succes financiar și sunt deosebit de apreciate de istoricii de film. Hitchcock a colaborat la mai multe filme cu unele dintre cele mai mari vedete de la Hollywood: printre acestea, patru cu Cary Grant, patru cu James Stewart, trei cu Ingrid Bergman și trei consecutive cu Grace Kelly. Hitchcock a devenit cetățean american în 1955.

În 2012, thrillerul psihologic al lui Hitchcock, Vertigo, cu James Stewart, l-a înlocuit pe Citizen Kane, (1941) al lui Orson Welles, drept cel mai mare film realizat vreodată de British Film Institute, pe baza sondajului institutului la nivel mondial la care au participat sute de critici de film. Începând cu 2021, nouă dintre filmele sale au fost selectate pentru păstrare în Registrul Național de Film al Statelor Unite, inclusiv preferatul său personal, Shadow of a Doubt (1943). A primit bursa BAFTA în 1971, AFI Life Achievement Award în 1979 și a fost numit cavaler (KBE) în decembrie a acelui an, cu patru luni înainte de moartea sa, la 29 aprilie 1980.

Luni, 23 septembrie, de la ora 21:00, TVR 1 difuzează filmul „Hitchcock” (SUA, 2012).

