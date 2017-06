„De ce nu sunt pe Facebook”, un documentar în premieră la TVR 1

Cea mai populară reţea de socializare face subiectul cercetării unui părinte grijuliu. T oate bunele şi relele Facebook-ului sunt expuse în filmul pe care telespectatorii TVR 1 îl văd vineri, 30 iunie, de la ora 21.00.

Nu pare cine ştie ce... doar o clădire în Palo Alto. Dar nu vă lăsaţi păcăliţi, Facebook este pretutindeni! În doar şase ani, a ajuns din campusurile colegiilor până la Casa Albă şi s-a răspândit pe tot globul. Să-mi fac sau nu cont pe Facebook? Se întreabă regizorul canadian Brant Pinvidic, cunoscut pentru producţii cinematografice, filme documentare şi reality-show-uri de televiziune. De ce nu sunt pe Facebook (WHY I’M NOT ON FACEBOOK, SUA, 2015) este un documentar despre căutările unui om privind cea mai populară reţea de socializare, cu argumentele pro şi contra, cu părerile rudelor, prietenilor, străinilor sau chiar ale unor celebrităţi ale căror vieţi au fost influenţate într-un fel sau altul de această platformă. Toate bunele şi relele Facebook-ului sunt expuse în producţia pe care telespectatorii TVR 1 o văd în premieră vineri, 30 iunie, de la ora 21.00.

Regizorul mărturiseşte că motivul care l-a determinat să înceapă producţia De ce nu sunt pe Facebook a fost momentul când fiul său i-a cerut aprobarea să-şi facă propriul cont pe cunoscuta reţea de socializare. Privind în urmă, Pinvidic recunoaşte că extrem de puţin din proiectul iniţial s-a materializat în producţia documentarului. Şi aceasta pentru că realizatorul pornise de la ideea de a demonta acest „monstru al social media mult prea popular”, scoţându-i în evidenţă toate minusurile, toate pericolele, toate defectele, pentru ca, în final, el să fie cel surprins.

Declicul s-a produs în timpul unui interviu, în care o tânără învinuia Facebook pentru divorţul său. Regizorul şi-a dat seama atunci că femeia făcuse, pur şi simplu, o alegere matrimonială nepotrivită, fără ca reţeaua de socializare să aibă vreun rol. Din momentul în care a renunţat la prejudecăţile privind Facebook, Pinvidic a realizat că toate teoriile despre această reţea, precum şi motivul pentru care el însuşi luase decizia de a nu avea cont ţineau, de fapt, de oamenii care utilizau Facebook şi nu de platforma în sine.

„De la Doamna Roz din Hollywood la străbunica a cărei fiică îi dăduse unfriend, am început să înţeleg cum Facebook afectează oamenii adevăraţi şi, mai important, cum l-ar putea afecta pe fiul meu, Kahless”, îşi aminteşte regizorul. El admite că documentarea pentru acest film l-a ajutat să ia o decizie corectă şi informată privind solicitarea fiului său, relaţia lor devenind astfel şi mai puternică.

„În final, nu pot decât să fiu mândru dacă se va dovedi că sunt mai bun ca tată decât ca regizor”, îşi încheie Brant Pinvidic pledoaria. Ce concluzii a tras regizorul în timpul documentării şi care a fost decizia lui aflăm vineri seară, la ora 21.00, la TVR 1, din producţia De ce nu sunt pe Facebook.