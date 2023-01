David Popovici își dorește „cel puțin o medalie” la Jocurile Olimpice de la Paris

Dublul campion mondial şi european la înot David Popovici a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că îşi doreşte "cel puţin o medalie" la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, după ce la precedenta ediţie şi-a îndeplinit visul de a participa.

"La 16 ani am reuşit să mă calific la Jocurile Olimpice, aşa cum mi-am dorit de când eram mic. Chiar la 11 ani am avut un tort cu cercurile olimpice şi Jocurile Olimpice 2020. Deci mi-am îndeplinit visul de a participa, acum, după experienţa de acolo, sigur că îmi doresc cel puţin o medalie la Jocurile Olimpice de la Paris", a spus Popovici, care la JO de la Tokyo s-a clasat pe patru la 200 m liber (la 2 sutimi de bronz) şi pe şapte la 100 m liber.



Înotătorul român afirmă că a intrat în "stadiul plictisitor" al pregătirii, având în vedere că abia în luna iulie sunt programate Campionatele Mondiale.



"Pregătirea mea merge bine, am intrat în stadiul plictisitor al ei. Pentru că nu există competiţii prea curând. E momentul perfect să plecăm în cantonamente şi să construim o bază foarte bună şi puternică pentru singurul meu concurs important din vara asta, Campionatele Mondiale în bazin lung. Mă gândesc la un nou titlu mondial. Vom pleca în cantonament în Tenerife unde vom petrece trei săptămâni, la fel ca anul trecut. E un mediu în care nu ai multe lucruri de făcut, doar antrenament, hotel, masă, somn şi în plus învăţat", a precizat sportivul, prezent la lansarea Academiei de înot a Clubului Sportiv Dinamo.



"Aceasta este cam cea mai grea perioadă din punct de vedere al antrenamentelor, pentru că vor fi cele mai grele, cele mai lungi şi cele mai plictisitoare. Dar am mai trecut prin asta şi o să o fac din nou. Face parte din sportul de performanţă, eu mi-am asumat asta, ştiu ce înseamnă. Până şi plictiseala aia este o plictiseală care mie îmi face bine. Orice antrenament de peste 5-6.000 de metri poate deveni plictisitor, dar repet, face parte din sportul de performanţă. Fiecare sportiv ştie că la baza factorilor care decid cine devine cel mai bun repetiţia este mama învăţăturii. Ăsta este principiul de bază", a adăugat Popovici.



Sportivul a explicat că în paralel cu antrenamentele este preocupat şi de pregătirea şcolară.



"Sunt în clasa a 12-a, trebuie să balansez totul şi cu Bacalaureatul. Fac meditaţii, învăţ, trebuie să îmi fac timp de ambele lucruri. La Bac voi da română, istorie şi mai am să-mi aleg o materie. În ceea ce priveşte facultatea încă nu m-am decis", a menţionat înotătorul.



Tatăl lui David Popovici, Mihai Popovici, a declarat în conferinţa de presă organizată cu ocazia lansării Academiei de înot a CS Dinamo, că îi îndeamnă pe părinţi să îşi trimită copiii la înot.



"Ca părinte, atunci când s-a apucat David de înot, banii au fost cea mai mică problemă, pentru că miza medicală era mult peste valoarea plătită. O valoare medie pentru un părinte pentru a-şi duce copilul la înot în ziua de azi variază undeva între 500 şi 1.000 de lei în mod uzual. Există multe variante, dar alegerea CS Dinamo pentru practicarea înotului este una dintre cele mai bune posibile. Noi la academie vom încuraja bucuria de a înota, dezvoltarea fizică şi dezvoltarea mentală. Înotul nu este nici pe departe unul dintre cele mai scumpe sporturi, dimpotrivă, e unul dintre cele mai puţin scumpe. În momentul în care un sportiv devine candidat cu şanse la medalii la nivel de Campionate Europene de juniori, atunci pregătirea uzuală variază undeva între 500 şi 1.000 de euro pe lună. Dar ăsta e un nivel care se atinge rar, iar o dată atins atrage destul de repede sponsori şi parteneri din zona guvernamentală", a afirmat Mihai Popovici, care ocupă funcţia de manager al Academiei de înot.

Sursă știre: Agerpres

Sursă foto: Agerpres